Налоговая нагрузка: как показать банку, что все налоги уплачены

Всем известно, что в рамках 115-ФЗ банки обязаны выявлять сомнительные операции и в случае обнаружения — ограничить доступ к пользованию расчетным счетом. Один из таких критериев — низкая налоговая нагрузка.

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не терять деньги.

Налоговая нагрузка — это сумма налогов, сборов, страховых взносов и таможенных платежей, которые организация или ИП выплатили за определенный период. Проще говоря, сумма всех средств, которые бизнес платит государству.

Центральный банк рекомендует банкам обращать внимание на клиентов, чья налоговая нагрузка меньше 0,9% от дебетового оборота по счету, а ФНС ежегодно публикует среднеотраслевые показатели уплаченных налогов. На эти цифры банки ориентируются при анализе работы бизнеса. К сожалению, под этот критерий попадает очень много организаций: даже у самых «белых» компаний налоговая нагрузка может быть ниже среднеотраслевых показателей.

Кроме того, иногда предприниматель обслуживается в нескольких банках, а платит налоги только в одном. Второй банк этих выплат не видит и может запросить документы. При запросе предоставьте выписку или платежное поручение из банка, в котором платите налоги.

Как посчитать налоговую нагрузку

Коэффициент налоговой нагрузки (КНН) можно узнать с помощью налогового калькулятора (https://pb.nalog.ru/calculator.html) или посчитать самостоятельно по формуле:

Сумма уплаченных налогов и взносов / Доходы × 100%

Выводы

Налоговая нагрузка — это один из основных показателей, по которому банки проверяют прозрачность бизнеса.

Ежегодно ФНС публикует уровень налоговой нагрузки для каждой отрасли бизнеса. Этот показатель не должен быть ниже 0,9%.

Выбирайте систему налогообложения в соответствии с реальным объемом деятельности вашего бизнеса.

Чтобы рассчитать коэффициент налоговой нагрузки, нужно сумму налогов разделить на сумму расходных операций.

При запросе документов сообщайте банку всю актуальную налоговую информацию: налоговые каникулы и льготы, факт уплаты налогов в другом банке.

Банки всё чаще запрашивают подтверждение налоговой прозрачности — и к этому нужно быть готовыми. Низкая налоговая нагрузка сама по себе не повод для блокировки счёта, но без пояснений и подтверждающих документов это может обернуться проблемами. Своевременное предоставление информации, грамотный расчёт нагрузки и знание отраслевых норм — важные шаги к финансовой безопасности.

Подписывайтесь на «Налоговую правду» — здесь вы найдёте практические разборы, рекомендации и инструменты, которые помогут защитить бизнес от рисков и сохранить доступ к расчётному счёту.