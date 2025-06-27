Нелюбимые вычеты налоговиков. Расхождения по НДС в авансовых счетах–фактурах

Некорректное отражение в книгах покупок и продаж реквизитов счетов-фактур, выставленных по авансовым платежам, или суммы НДС, невосстановленные с авансов покупателем после отгрузки, способствуют росту расхождений по НДС и, соответственно, увеличению количества требований, формируемых АСК «НДС-2» в автоматическом режиме и направляемых налогоплательщикам.

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Согласно подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ НДС с аванса покупатель восстанавливает в том налоговом периоде, в котором:

налог по приобретенным ТРУ подлежит вычету в порядке, установленном гл. 21 НК РФ;

произошло изменение условий или расторжение договора и возврат аванса.

Если отгрузка товара продавцом и его получение покупателем происходят в рамках одного налогового периода, вопросов нет.

Но бывают ситуации, когда продавец отгрузил товар в конце одного квартала, а к покупателю он пришел в следующем. И тут начинается самое интересное.

Текущая позиция надзорных органов:

Не так давно ФНС и Минфин согласовали позицию по данному вопросу. Сначала о том, что период восстановления налога покупателем никак не связан с периодом, в котором продавец произвел отгрузку и берет авансовый НДС к вычету, заявил Минфин (письмо от 29.02.2024 № 03-07-11/18515).

Затем с ним согласилась ФНС (письмо от 23.05.2024 № СД-4-3/5790@, информация от 29.10.2024).

В I квартале покупатель перечислил предоплату в счет предстоящей поставки товаров и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом по этой сумме. Товары были отгружены во II квартале, а приняты на учет покупателем в III квартале. Покупатель может восстановить НДС в III квартале.

При этом ФНС отмечает: если покупатель получил первичные документы и счета-фактуры несвоевременно (после представления декларации по НДС), то это не является основанием для не восстановления налога. Так, отгрузка товаров и принятие их на учет в марте, а получение счетов в июне не является поводом для неисполнения обязанности по восстановлению НДС в период отгрузки.

То есть ведомство учитывает позицию КС РФ, который уже указывал, что нельзя сдвинуть вычет, если первичные документы и счета-фактуры получены от продавца не в периоде отгрузки, а в более позднем (определение от 08.11.2018 № 2796-О).

Также ФНС декларирует, что в АСК «НДС-2» кроме первичного сопоставления (запись с кодом видов операций (КВО) 02 в разделе 8 декларации покупателя сопоставляется с записью с КВО 02 в разделе 9 декларации продавца) существует вторичное сопоставление:

в рамках книг налогоплательщиков: запись с КВО 22 в разделе 8 с записью с КВО 02 в разделе 9 декларации продавца и запись с КВО 02 в разделе 8 с записью с КВО 21 в разделе 9 декларации покупателя;

между контрагентами: запись с КВО 22 в разделе 8 декларации продавца с записью с КВО 21 в разделе 9 декларации покупателя. В последнем случае формируется расхождение вида «Разрыв», если запись с КВО 21 отсутствует и расхождение вида «Проверка НДС» - если сумма НДС в записи с КВО 21 меньше, чем в записи с КВО 22.

Соблюдение вышеуказанного алгоритма позволит избежать формирования автотребований по НДС и необходимости представления уточненной налоговой отчетности.

Но не смотря на данную практику и, порой, правильность оформления всех документов, автотребования продолжают поступать налогоплательщикам, на которые не все знают, как правильно отвечать и, боясь пристального внимания, вносят поправки в свои декларации, чем порой усугубляют положение.