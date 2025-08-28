С 1 сентября банки и операторы связи начнут по-новому блокировать мошенников

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Что меняется с 1 сентября
Основой для новых правил стал закон от 31 июля 2025 года №278-ФЗ. Он даёт следователям и дознавателям право внесудебно приостанавливать операции с денежными средствами — включая электронные деньги и даже авансы за услуги связи — сроком до 10 суток. Эта мера закреплена в новой редакции ст. 115.2 УПК РФ.
Для практической реализации этого механизма МВД подготовило проект постановления, который определяет порядок взаимодействия банков и операторов с госорганами. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как будет устроено взаимодействие
Операторы платёжных систем, электронных денег и связи должны будут принимать запросы следователей в бумажной или электронной форме. Электронный формат определяется законом и может быть дополнительно урегулирован соглашением между оператором и ведомством — его можно заключить в течение двух месяцев.
Ключевые требования:
Ответ должен быть предоставлен в установленные сроки.
Если данных недостаточно — оператор обязан уведомить об этом и указать причину.
Ответы предоставляются в точном и структурированном виде, по возможности — в электронном формате.
Форматы ответов и структура данных указаны в приложении к проекту постановления.
Почему это важно: рост мошенничества через маркетплейсы
МВД отмечает, что число случаев похищения персональных данных через рекламные рассылки от имени популярных маркетплейсов значительно выросло. Мошенники рассылают SMS и email-сообщения с фейковыми акциями, распродажами и розыгрышами.
По данным управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД РФ, именно такие схемы чаще всего становятся каналом компрометации данных граждан и последующего хищения средств.
Кто уже в системе
На федеральном уровне МВД заключило соглашения о прямом информационном взаимодействии с рядом крупнейших банков:
АО «Банк Дом.РФ»
ПАО «Банк ВТБ»
АО «Россельхозбанк»
АО «Альфа‑Банк»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Банк Синара»
ООО «Озон Банк»
АО «ТБанк»
ООО МКК «Озон Кредит»
ПАО «Банк Уралсиб»
Также есть соглашения с Банком России и тремя федеральными операторами связи:
ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ПАО «МегаФон».
Что говорят эксперты
По мнению специалистов, подключённые к системе банки обслуживают до 70–75% розничных операций по стране. Это позволяет МВД оперативно реагировать на массовые мошеннические схемы — например, по "переводам на безопасные счета" или хищению через фишинговые рассылки.
Но и здесь есть узкие места:
Региональные и нишевые банки вне системы;
Электронные платёжные сервисы и небанковские финорганизации не интегрированы;
Операторы связи за пределами «большой тройки» не в онлайне с МВД.
В результате при работе вне СМЭВ (Системы межведомственного электронного взаимодействия) время на блокировку и обмен данными увеличивается, а это снижает шансы вернуть похищенные средства.
Сильные и слабые стороны новой инициативы
Эксперты подчеркивают: проект постановления технично формализует взаимодействие и делает его более прозрачным. Но эффективность — под вопросом. Всё зависит от:
Готовности участников (в том числе региональных игроков);
Чёткости форматов, с которыми должны работать операторы;
Соблюдения баланса между скоростью и правами граждан.
Сейчас остро стоит вопрос — не превратится ли механизм блокировок в инструмент давления и ограничений, особенно если в экстренном порядке можно будет останавливать любые операции на 10 суток без суда.
Конфликт на фоне реформы: кто отвечает за ущерб?
16 августа 2025 года в СМИ появилась информация о споре между банками и операторами связи. Повод — вопрос о том, кто должен возмещать клиентам ущерб от действий мошенников. Дискуссия идёт в рамках обсуждения второго антифрод-пакета.
Напомним: первый антифрод-пакет приняли ещё в марте 2025 года. Он включал 30 инициатив, среди которых:
запрет на использование иностранного ПО сотрудниками банков и госслужащими;
обязательная маркировка звонков;
блокировка спам-рассылок и подменных номеров.
Вывод: МВД предлагает чёткие правила, которые должны сделать борьбу с мошенниками быстрее и эффективнее. Но техническая готовность инфраструктуры и правовые гарантии — критически важны. Пока что система охватывает только крупных игроков. Всем остальным — предстоит догонять.
