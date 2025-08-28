С 1 сентября банки и операторы связи начнут по-новому блокировать мошенников

Что меняется с 1 сентября

Основой для новых правил стал закон от 31 июля 2025 года №278-ФЗ. Он даёт следователям и дознавателям право внесудебно приостанавливать операции с денежными средствами — включая электронные деньги и даже авансы за услуги связи — сроком до 10 суток. Эта мера закреплена в новой редакции ст. 115.2 УПК РФ.

Для практической реализации этого механизма МВД подготовило проект постановления, который определяет порядок взаимодействия банков и операторов с госорганами. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.