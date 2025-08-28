ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Налоговая Правда
Банки
С 1 сентября банки и операторы связи начнут по-новому блокировать мошенников

С 1 сентября банки и операторы связи начнут по-новому блокировать мошенников

С 1 сентября 2025 года в России заработает новый порядок, который расширит возможности блокировки подозрительных операций с деньгами — в том числе до судебного решения. МВД уже представило проект постановления, регламентирующего, как должны действовать банки, операторы платёжных систем, электронных денег и связи.

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.

Что меняется с 1 сентября

Основой для новых правил стал закон от 31 июля 2025 года №278-ФЗ. Он даёт следователям и дознавателям право внесудебно приостанавливать операции с денежными средствами — включая электронные деньги и даже авансы за услуги связи — сроком до 10 суток. Эта мера закреплена в новой редакции ст. 115.2 УПК РФ.

Для практической реализации этого механизма МВД подготовило проект постановления, который определяет порядок взаимодействия банков и операторов с госорганами. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как будет устроено взаимодействие

Операторы платёжных систем, электронных денег и связи должны будут принимать запросы следователей в бумажной или электронной форме. Электронный формат определяется законом и может быть дополнительно урегулирован соглашением между оператором и ведомством — его можно заключить в течение двух месяцев.

Ключевые требования:

  • Ответ должен быть предоставлен в установленные сроки.

  • Если данных недостаточно — оператор обязан уведомить об этом и указать причину.

  • Ответы предоставляются в точном и структурированном виде, по возможности — в электронном формате.

  • Форматы ответов и структура данных указаны в приложении к проекту постановления.

Почему это важно: рост мошенничества через маркетплейсы

МВД отмечает, что число случаев похищения персональных данных через рекламные рассылки от имени популярных маркетплейсов значительно выросло. Мошенники рассылают SMS и email-сообщения с фейковыми акциями, распродажами и розыгрышами.

По данным управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД РФ, именно такие схемы чаще всего становятся каналом компрометации данных граждан и последующего хищения средств.

Кто уже в системе

На федеральном уровне МВД заключило соглашения о прямом информационном взаимодействии с рядом крупнейших банков:

  • АО «Банк Дом.РФ»

  • ПАО «Банк ВТБ»

  • АО «Россельхозбанк»

  • АО «Альфа‑Банк»

  • ПАО «Совкомбанк»

  • ПАО «Сбербанк»

  • ПАО «Банк Синара»

  • ООО «Озон Банк»

  • АО «ТБанк»

  • ООО МКК «Озон Кредит»

  • ПАО «Банк Уралсиб»

Также есть соглашения с Банком России и тремя федеральными операторами связи:
ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ПАО «МегаФон».

Что говорят эксперты

По мнению специалистов, подключённые к системе банки обслуживают до 70–75% розничных операций по стране. Это позволяет МВД оперативно реагировать на массовые мошеннические схемы — например, по "переводам на безопасные счета" или хищению через фишинговые рассылки.

Но и здесь есть узкие места:

  • Региональные и нишевые банки вне системы;

  • Электронные платёжные сервисы и небанковские финорганизации не интегрированы;

  • Операторы связи за пределами «большой тройки» не в онлайне с МВД.

В результате при работе вне СМЭВ (Системы межведомственного электронного взаимодействия) время на блокировку и обмен данными увеличивается, а это снижает шансы вернуть похищенные средства.

Сильные и слабые стороны новой инициативы

Эксперты подчеркивают: проект постановления технично формализует взаимодействие и делает его более прозрачным. Но эффективность — под вопросом. Всё зависит от:

  • Готовности участников (в том числе региональных игроков);

  • Чёткости форматов, с которыми должны работать операторы;

  • Соблюдения баланса между скоростью и правами граждан.

Сейчас остро стоит вопрос — не превратится ли механизм блокировок в инструмент давления и ограничений, особенно если в экстренном порядке можно будет останавливать любые операции на 10 суток без суда.

Конфликт на фоне реформы: кто отвечает за ущерб?

16 августа 2025 года в СМИ появилась информация о споре между банками и операторами связи. Повод — вопрос о том, кто должен возмещать клиентам ущерб от действий мошенников. Дискуссия идёт в рамках обсуждения второго антифрод-пакета.

Напомним: первый антифрод-пакет приняли ещё в марте 2025 года. Он включал 30 инициатив, среди которых:

  • запрет на использование иностранного ПО сотрудниками банков и госслужащими;

  • обязательная маркировка звонков;

  • блокировка спам-рассылок и подменных номеров.

Вывод: МВД предлагает чёткие правила, которые должны сделать борьбу с мошенниками быстрее и эффективнее. Но техническая готовность инфраструктуры и правовые гарантии — критически важны. Пока что система охватывает только крупных игроков. Всем остальным — предстоит догонять.

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

18 подписчиков120 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO