Право принципала на «нулевую» ставку НДС при оказании услуг через агента

В соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при оказании, в частности, услуг по международной перевозке товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при оказании, в частности, услуг по международной перевозке товаров.

В целях данной статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации.

Данные положения распространяются и на услуги, оказываемые российскими организациями, по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок, а также перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации (от портов или пограничных станций, расположенных на территории Российской Федерации) до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации (п/п 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ)

При реализации данных услуг для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиками представляются в налоговые органы следующие документы: 1. контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или российским лицом на оказание указанных услуг; 2. копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров на территорию Российской Федерации) (п. 3.1 ст. 165 НК РФ)

В качестве самостоятельной льготы рассматриваются услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, оказываемых российскими организациями, для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых (реэкспортируемых) товаров, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 164 НК РФ, при условии, что пункт отправления и пункт назначения находятся на территории Российской Федерации.

Данные положения применяются при условии, что на перевозочных документах про-ставлены отметки таможенных органов, указанные в подпункте 3 пункта 3.7 статьи 165 НК РФ (п/п 2.7 п. 1 ст. 164 НК РФ)

При реализации данных услуг для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиками представляются в налоговые органы следующие документы: 1. контракт (копия контракта) налогоплательщика на оказание услуг; 2. копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками российских таможенных органов, свидетельствующими о помещении товаров под таможенную процедуру экспорта, реэкспорта или таможенного транзита (п. 3.7 ст. 165 НК РФ).

Также нулевая ставка применяется в случае оказания услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления услуг по перевозке или транспортировке железнодорожным транспортом товаров, перемещаемых через территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, не являющегося членом Таможенного союза, в том числе через территорию государства - члена Таможенного союза, или с территории государства - члена Таможенного союза на территорию другого иностранного государства, в том числе являющегося членом Таможенного союза (п/п 3.1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

При реализации данных услуг для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в налоговые органы представляются следующие документы: 1. контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или российским лицом на оказание указанных услуг; 2. копии перевозочных документов, оформленных при перевозках товаров с участием железнодорожного транспорта, с указанием наименований или кодов станций отправления товаров, наименований или кодов входных и выходных российских пограничных и (или) припортовых железнодорожных станций, наименований или кодов станций назначения товаров (п. 4.1 ст. 165 НК РФ).

Отсюда следует, что во всех случаях для применения 0-й ставки требуется наличие контракта налогоплательщика-исполнителя, который на нее претендует, с заказчиком его услуг. Как быть в ситуации, когда он действует через посредника, который заключает сделки от своего имени, налоговое законодательство умалчивает.

О том, что в данной ситуации 0-я ставка НДС в принципе применима и речь идет только о формально спорных моментах ее подтверждения, косвенно свидетельствует пункт 5.1 статьи 161 НК РФ, согласно которому при осуществлении российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте на территории Российской Федерации предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, предусматривающих оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.7 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса), налоговыми агентами признаются российские перевозчики на железнодорожном транспорте.

По нашему мнению, сделанная в данном пункте оговорка как раз и направлена на то, чтобы принципал имел возможность применить по этим операциям ставку 0%.

Хотелось бы отметить, что в схожей ситуации, при реализации через комиссионера, поверенного или агента по договору комиссии, договору поручения либо агентскому договору товаров, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов в налоговые органы достаточно предоставить, кроме «основного» контракта, заключенного посредником, также договор комиссии, поручения или агентский договор налогоплательщика со своим представителем (п. 2 ст. 165 НК РФ).

По нашему мнению, в данном случае можно провести аналогию между двумя ситуациями, и в случае оказания услуг, кроме «стандартного» набора документов, предоставить также посреднический договор. Кроме того, на наш взгляд, если все-таки возникнет налоговый спор с проверяющими, то для принципала будет более безопасно, если агент заключит сделки с третьими лицами не от своего имени, а от имени принципала.

Что касается официальных разъяснений по этой ситуации, то нам они не известны. В единственно найденном письме Минфина от 4 мая 2011 г. N 03-07-08/141 этим ведомством высказана положительная позиция по данному вопросу. Так, на вопрос:

«…в соответствии с договором российская организация является покупателем услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления международных железнодорожных перевозок товаров или для транспортировки железнодорожным транспортом по территории РФ экспортируемых товаров. Исполнитель услуг - российская организация не владеет предоставляемым покупателю железнодорожным подвижным составом, а выступает в роли агента, действующего от свое-го имени по поручению и за счет принципала, который владеет железнодорожным подвижным составом на праве собственности или на праве аренды. Имеет ли право в данной ситуации исполнитель-агент выставлять покупателю счета-фактуры на стоимость оказанных услуг с нулевой ставкой НДС, ссылаясь на положения пп. 2.1 или 2.7 п. 1 ст. 164 НК РФ?...»

был дан следующий ответ:

«…услуги по предоставлению принадлежащего на праве собственности или на праве аренды железнодорожного подвижного состава для осуществления железнодорожным транс-портом международных перевозок и перевозок экспортируемых товаров по территории Российской Федерации, оказываемые российской организацией, в том числе через агента, облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 0 процентов… …при составлении агентом счета-фактуры, выставляемого покупателю по реализованным от своего имени услугам, облагаемым налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, в графе 7 "Налоговая ставка" указывается ставка налога 0 процентов. Кроме того, агенты, являющиеся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, составляют счета-фактуры на сумму своего вознаграждения по агентским услугам в общеустановленном порядке с указанием ставки налога 18 процентов, поскольку применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость по этим услугам п. 1 ст. 164 Кодекса не предусмотрено…».

К сожалению, вопрос о том, как принципалу подтвердить правомерность применения 0-й ставки, в этом письме затронут не был. Изучив практику арбитражных судов Российской Федерации, мы также не смогли найти прецедентов рассмотрения подобных споров.

Налоговый консультант группы компаний «Фабер Лекс»