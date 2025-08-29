Нужно ли платить НДС и налог на прибыль при выплате дивидендов имуществом?

Казалось бы, все просто – приняли решение о выплате дивидендов – ничего не останавливает сделать это в форме передачи имущества, принадлежащего организации, удержав/уплатив при этом НДФЛ…

Однако в действительности все не так просто, как на самом деле!

ФНС признает передачу имущества, принадлежащего организации, в счет выплаты дивидендов для целей налогообложения реализацией, так как к учредителю переходит право собственности на это имущество в соответствии с положениями пункта 1 статьи 39 НК РФ! Соответственно, при передаче имущества у организации возникает обязанность отразить выручку от реализации, с которой необходимо начислить НДС, а также включить в доходы по налогу на прибыль.

Данная позиция изложена в письме Минфина от 07.02.2023 № 03-03-06/1/9480, а также в письмах от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54596 и от 07.02.2018 № 03-05-05-01/7294.

Судебная практика же складывается радикально в другом ключе: операции по выплате дивидендов не должны иметь разные налоговые последствия в зависимости от того, в какой форме они осуществляется – денежной или натуральной. А значит, передача в счет дивидендов имущества не может приводить к появлению у распределяющего прибыль ООО дохода от реализации.

К таким выводам пришел в том числе, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 29.03.2021 № Ф02-1075/2021 по делу № А33-21086/2020, а также ряд судов других регионов.