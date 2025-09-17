Как организовать выплату премии так, чтобы она стала инструментом воздействия на работника, а не бременем для работодателя

2. Что нужно сделать, чтобы премия стала полноценным рабочим инструментом

А) Правильно прописать систему премирования в ЛНА:

ЛНА - это либо Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), либо Положение об оплате труда, либо Коллективный договор, - смотря, что у вас есть в организации. Если ничего нет, то вы нарушаете закон, т.к. ПВТР обязательны к составлению (ст.189, 190 ТК РФ), исключение – микропредприятия (численность до 15 человек) или некоммерческая организация, но тогда вместо ЛНА все условия премирования необходимо прописать в трудовом договоре (ст.309.2 ТК РФ).

- Прописать, что система премирования устанавливается в соответствии со статьей 135 ТК РФ, а премия является стимулирующей выплатой в соответствии со статьей 129 ТК РФ, абзацем 4 части первой статьи 22 ТК РФ.

- Привязать возможность выдачи премии к финансовому состоянию предприятия. Можно в виде корректирующего коэффициента к остальным показателям, можно в виде выделенного премиального фонда в % от общего показателя прибыли/выручки/дебиторки:

Варианты зависимости премий от финансового результата организации.

- Определить виды премий (варианты: месячная, квартальная, годовая), их размер (варианты: фиксированной суммой, долей фонда премирования, % от оклада работника, % от оклада с компенсационными выплатами, и т.д.) сроки выплаты (вариант для ежемесячной премии: не позднее установленного срока для выплаты заработной платы за 2-ую половину месяца), основания выплаты (варианты: приказ по предприятию, служебная записка руководителя подразделения, таблица KPI), в соответствии с требованиями статьи 135 ТК РФ.

- Прописать условия выплаты премий. Вот это самое сложное. ТК РФ дает нам право установить связь между выплатой премии и показателями работы, такими, как: качество, эффективность и продолжительность работы, наличие или отсутствие у работника дисциплинарного взыскания, другие показатели. Вот и нужно воспользоваться этим правом, и расписать показатели премирования подробно и жизненно. Да, работодатель тоже имеет право предъявить свой список требований к выполняемой работе (абз.5 части первой ст.22 ТК РФ). Для примера: для продажников – выполнение плана, коэффициент конверсии, для водителей – экономия топлива, отсутствие ДТП, для производства – выработка продукции, ее качество, бережное отношение к инструменту и оборудованию, соблюдение правил техники безопасности, для бухгалтерии – снижение дебиторки, отсутствие замечаний при проверках, экономия бюджета, в целом для офисных работников – соблюдение трудовой дисциплины, количество опозданий, количество выполненных задач и т.п.). Установить критерии оценки: «штуки, сумма, проценты, да/нет, выполнено/не выполнено» по каждому показателю.

- Присвоить удельный вес или количество баллов (по типу KPI), или установить повышающий коэффициент для каждого из описанных показателей премирования, и прописать, что премия начисляется по каждому показателю в случае его выполнения, и затем суммируется.

- Одним из показателей премирования сделать полноту отработанного времени, то есть количество пропущенных рабочих дней по причине болезни, отпуска и т.п. Тогда вы вправе при расчете среднего заработка не делить премию пропорционально отработанному времени, а включать полностью (п.15 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922).

- Установить список ответственных лиц, ответственных за оценку качества работы (например, руководители структурных подразделений, а при их отсутствии – заместители или иные назначенные приказом лица), и непосредственно утверждающих итоговый размер премии (обычно руководитель организации), т.к. во многих судебных актах истцом оспаривается право должностных лиц принимать такие решения.

- Приложить образец таблицы для ежемесячного расчета премий, где будут присваиваться оценки/баллы/коэффициенты по всем показателям премирования (образец такой таблицы в Excel можно скачать в свободном доступе в моем ТГ-канале).

- Приложить образец Приказа об утверждении премии и установить правило, будут ли работники расписываться в этом приказе. Дело в том, что в законодательстве обязанности знакомить с приказом о премировании нет, есть обязанность выдать сотруднику расчетный листок, в котором будет отражена сумма премии. Поэтому есть два варианта оформления приказа:

а) Распечатывать приказ из программы для расчета зарплаты, например, 1С ЗУП, что, конечно же, проще всего. Но, скорее всего, программа будет формировать унифицированные формы приказа Т-11 и Т-11а, в которых подпись сотрудника является обязательным элементом.

б) Утвердить свою, разработанную форму приказа без подписи сотрудников. Минус в том, что такой приказ придется ежемесячно заполнять самим. Напомню, что у коммерческих организаций есть право использовать неунифицированные формы документов на основании п.4 ст.9 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Образец приказа о премировании в свободной форме.

Б) Правильно сформулировать премирование в трудовом договоре с работником:

- Формулировка должна быть наподобие: «Работнику устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда, начисление стимулирующих выплат (премии) производится в порядке, установленном пунктом … Правил внутреннего трудового распорядка, с которыми Работник ознакомлен при подписании настоящего трудового договора» (ст.57, ст.135 ТК РФ).

- Не прописывать в трудовом договоре или приказе о приеме на работу фиксированный размер премии, неважно, сумма это или проценты! Если вам кажется, что у вас такого нет, я расскажу, как это бывает в жизни: кадровик завел в программе приказ о приеме на работу, но сразу его не напечатал, потом расчетчик в нем проставил все начисления, как ему удобно, в том числе ежемесячную надбавку/премию, и кадровик, не глядя, этот приказ распечатывает и подписывает, и вуаля: вы обязаны на постоянной основе платить указанную в приказе премию. Еще раз: как только вы в договоре с работником прописали безусловную премию, она становится постоянной и обязательной частью оплаты труда, и лишить ее вы можете теперь только с учетом Постановления КС № 32-П от 15.06.2023 и новой редакции ст.135 ТК РФ, т.е. при наличии дисциплинарного взыскания и не более, чем на 20%.

И напоследок, напоминаю, что на премию, являющуюся частью системы оплаты труда (ст.129 ТК РФ), начисляются сверху районный коэффициент и северная надбавка (Письмо Минтруда России от 16.04.2020 N 14-1/В-424, письмо Роструда от 27.09.2022 N ПГ/23987-6-1, письме Роструда от 23.10.2007 № 4319-6-1).

С учетом всех трудностей, которые стали сопутствовать премиальной системе оплаты труда, я бы посоветовала присмотреться к сдельной оплате труда по тем категориям работников, у кого это возможно. Об этом в следующей статье.