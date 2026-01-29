А вам точно нужна АУСН?

Итак, что нас привлекает в АУСН: нулевые страховые взносы и освобождение от уплаты НДС (при выручке до 60 млн. руб.). Разберемся по порядку.
1. Страховые взносы при объекте «Доходы»
Даже те, у кого выручка менее 20 млн., стали присматриваться к АУСН в надежде сэкономить на страховых взносах: ИП – на своих фиксированных, работодатели – на взносах за сотрудников. Только многие бизнесмены не знают об одной тонкости - налог по обычной УСН с объектом «Доходы» уменьшается на сумму взносов (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ), т.е. неверно думать, что вы платите «УСН + страховые взносы», на самом деле вы платите «УСН за минусом страховых взносов + страховые взносы». Правила уменьшения налога по УСН следующие:
- ИП без работников: налог уменьшается на ВСЮ сумму страховых взносов, и фиксированных, и свыше 300 тыс. (абзац 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ);
- ИП или ООО с работниками: налог уменьшается на сумму страховых взносов за себя и работников, но не более, чем на 50% (абзац 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
ООО, которые будут начислять с 2026 года взносы по директору – единственному учредителю, также смогут уменьшить на них налог в соответствии с общим правилом (пп.1 п.3.1 ст.346.21 НК РФ, п.1 ст.421 НК РФ в новой редакции).
А для ИП сделано даже такое послабление, как возможность уменьшать налог на взносы до их фактической уплаты (абзацы 7, 8 п.3.1 ст.346.21 НК РФ, Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@).
Поэтому для ИП без работников смысла переходить на АУСН для экономии на страховых взносах однозначно нет, он только увеличит свою налоговую нагрузку с 6 до 8%:
А вот для лиц, имеющих наемных работников, переход может оказаться как выгодным, так и наоборот, здесь играет роль размер заработной платы и объем выручки:
К слову, на АУСН предприниматели и наемные сотрудники не лишаются пенсионного стажа и накоплений, меняется алгоритм зачисления: налоговая и социальный фонд сами в порядке межведомственного взаимодействия рассчитывают страховые взносы, исходя из суммы выплат сотрудникам, если они есть, конечно (п.1 ст.19 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ), или из суммы налога для ИП при соблюдении определенных условий (п.3 ст.19 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ч.7.1 ст.13 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ), и сами отражают их на лицевых счетах застрахованных лиц.
2. Страховые взносы при объекте «Доходы минус расходы»
Понятно, что страховые взносы включаются в состав расходов и таким образом уменьшают налогооблагаемую базу по УСН. Вопрос в том, перекроет ли экономия на нулевой ставке страховых взносов нагрузку из-за повышенной ставки упрощенного налога 20% на АУСН, с учетом ограничения численности сотрудников – не более 5 человек. По моей таблице видно, что на размер выгоды влияет выручка, структура затрат, количество трудоустроенных, т.е. для каждого предприятия эта величина своя, индивидуальная. Но также очевидно, что при уровне зарплат, равному МРОТ, экономия не стоит того, чтобы переходить на другой режим налогообложения.
3. Экономия на НДС.
Наконец, самое животрепещущее, из-за чего поднялся ажиотаж по АУСН. При расчете налоговой нагрузки очень часто НДС прямиком плюсуют в общую массу налогов и сборов. Друзья мои, это неправильно, НДС – это косвенный налог, он предъявляется покупателю. Что это значит на пальцах? Вы раньше продавали товар по 100 рублей за штуку. Пришел 2026 год, вы стали плательщиком НДС. Теперь к цене товара 100 рублей вы надбавили 5% и выставили его покупателю за 105 руб. Пришли деньги от покупателя, 5 руб. вы отдали в бюджет, 100 руб. осталось вам, т.е. выручка и доход те же.
Для оценки того, увеличится налоговая нагрузка, или нет, нужно ставить вопрос совсем по-другому: имеете ли вы возможность выставить покупателю цену, увеличенную на сумму НДС, или нет. Если вы можете поднять розничные цены, или в договорах поставки у вас прописано автоматическое увеличение цены на сумму действующего в момент отгрузки НДС, или покупатели согласились доплатить сумму НДС сверху, так вы получите свой обычный доход. Повышение других налогов и сборов в связи с увеличением выручки на сумму НДС не произойдет, т.к. налогооблагаемой базой всегда является выручка за минусом НДС.
То, что у вас повысятся затраты на приобретение товара из-за того, что ваши поставщики тоже подняли цены из-за НДС, - так и на АУСН эта проблема тоже никуда не денется.
О реальном снижении дохода речь пойдет тогда, когда вам придется отгружать товар с НДС, но по старой цене, т.е. выкручивать налог внутри по расчетной ставке и отдавать его в бюджет (см. примеры в таблице ниже). Если это происходит по переходящим договорам (госконтрактам) с 2025 на 2026 год, так это временная история. А вот если у вас государственное регулирование цен, или в данном сегменте рынка очень высокая конкуренция и вы вынуждены сохранить текущий уровень цен, тогда да, ваш выход - работа без НДС на АУСН на два ближайших года 2026-2027, т.е. на время действия налогового эксперимента.
Нужно добавить, что к переходу на АУСН нужно отнестись со всей серьезностью, чтобы вместо "без НДС" не оказаться плательщиком НДС 22% и налога на прибыль 25%, на этом режиме очень много подводных камней, об этом также в одной из следующих статей.
Для тех, кто останется на УСН в 2026 году и начнет работать с НДС, рассмотрим увеличение затрат и налоговой нагрузки подробно в следующей статье.
Начать дискуссию