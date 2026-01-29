А вам точно нужна АУСН?

1. Страховые взносы при объекте «Доходы»

Даже те, у кого выручка менее 20 млн., стали присматриваться к АУСН в надежде сэкономить на страховых взносах: ИП – на своих фиксированных, работодатели – на взносах за сотрудников. Только многие бизнесмены не знают об одной тонкости - налог по обычной УСН с объектом «Доходы» уменьшается на сумму взносов (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ), т.е. неверно думать, что вы платите «УСН + страховые взносы», на самом деле вы платите «УСН за минусом страховых взносов + страховые взносы». Правила уменьшения налога по УСН следующие:

- ИП без работников: налог уменьшается на ВСЮ сумму страховых взносов, и фиксированных, и свыше 300 тыс. (абзац 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ);

- ИП или ООО с работниками: налог уменьшается на сумму страховых взносов за себя и работников, но не более, чем на 50% (абзац 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

ООО, которые будут начислять с 2026 года взносы по директору – единственному учредителю, также смогут уменьшить на них налог в соответствии с общим правилом (пп.1 п.3.1 ст.346.21 НК РФ, п.1 ст.421 НК РФ в новой редакции).

А для ИП сделано даже такое послабление, как возможность уменьшать налог на взносы до их фактической уплаты (абзацы 7, 8 п.3.1 ст.346.21 НК РФ, Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@).

Поэтому для ИП без работников смысла переходить на АУСН для экономии на страховых взносах однозначно нет, он только увеличит свою налоговую нагрузку с 6 до 8%:

А вот для лиц, имеющих наемных работников, переход может оказаться как выгодным, так и наоборот, здесь играет роль размер заработной платы и объем выручки:

К слову, на АУСН предприниматели и наемные сотрудники не лишаются пенсионного стажа и накоплений, меняется алгоритм зачисления: налоговая и социальный фонд сами в порядке межведомственного взаимодействия рассчитывают страховые взносы, исходя из суммы выплат сотрудникам, если они есть, конечно (п.1 ст.19 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ), или из суммы налога для ИП при соблюдении определенных условий (п.3 ст.19 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ч.7.1 ст.13 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ), и сами отражают их на лицевых счетах застрахованных лиц.