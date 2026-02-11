Особенности перехода со ставки НДС 20% на 22% при УСН в 1С «Бухгалтерия»

Раздел 2: Аванс от покупателя получен в 2025 году, а реализация произошла в 2026 году.

Нужно отметить, что все эти механизмы работают в программе 1С в автоматическом режиме (конечно же, при правильной хронологии проведения документов, для этого делается перепроведение квартала перед его закрытием). При групповой регистрации счетов-фактур на аванс и при формировании записей книги покупок нужные ставки заполняются автоматически, ручного участия бухгалтера в данных операциях не требуется , за исключением одной ситуации, описанной ниже (Вариант 4).

По УСН: пункт 16 Методических рекомендаций по НДС для УСН, изложенных в письме ФНС от 17.10.2024 №СД-4-3/11815@, говорит о том, что, сумма НДС, определенная налогоплательщиком УСН расчетным методом, уменьшает сумму доходов, учитываемых по этой операции для целей УСН . В июле 2025 года Разработчики 1С «Бухгалтерия» реализовали в программе эту позицию ФНС следующим механизмом: если в 2024 году была получена предоплата и включена в доход УСН, а в 2025 году покупателю произведена отгрузка и в этой сумме выделен НДС, доход УСН текущего года уменьшается на сумму НДС, во избежание двойного налогообложения. Теперь данный алгоритм продолжает работать для ситуаций с повышением ставки НДС с 20 до 22 % (на примерах ниже).

По НДС: Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ было выпущено в 2018 году для перехода со ставки НДС 18% на 20%, но налоговая рекомендует использовать эти правила и сейчас (Письмо ФНС России от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@). Абзацы 1-4 пункта 1.1 данного Письма говорят о том, что полученный в 2025 году аванс облагается по ставке 20/120, а реализация 2026 года – по ставке 22%, причем, в момент зачета аванса от покупателя в 2026 году, полученный ранее НДС с аванса принимается к вычету (т.е. попадает в книгу покупок) по «старой» ставке 20/120.

Здесь нужно обязательно упомянуть о том, какие рекомендации дает налоговый орган для таких ситуаций, потому что разработчики 1С используют их в алгоритмах программы.

Вариант 1: с покупателем не удалось договориться о повышении цены товара.

Вариант 2: покупатель согласился с повышением цены товара и доплатил разницу в 2025 году.

Если покупатель производил доплату 2% отдельным платежом (но также в пределах 2025 года), в разъяснениях ФНС содержится фраза о возможности выставить корректировочный счет-фактуру (абз.9 п.1.1 Письма ФНС России от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@), но зачем усложнять себе учет? Поэтому также выставляем обычные авансовые счета-фактуры на суммы предоплат по ставке НДС 20/120.

Вариант 3: покупатель согласился с повышением цены товара и доплатил разницу в 2026 году ПОСЛЕ отгрузки.

Здесь НДС будет начислен из реализации по новой ставке 22%, поэтому не играет роли, произведена доплата именно 2% НДС, или просто погашена задолженность.

Вариант 4: покупатель согласился с повышением цены товара и доплатил разницу в 2026 году ДО отгрузки.

Здесь нужно обратить внимание на следующую тонкость: если в 2026 году покупатель делает доплату 2-х процентных пунктов НДС до даты отгрузки, то такая доплата, по мнению ФНС, должна расцениваться не как доплата стоимости товаров, а как сумма НДС к доплате в бюджет, что влечет за собой необходимость выставления корректировочного счета-фактуры (абз.6-7 п.1.1 письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

Порядок выставления корректировочного счета-фактуры на доплату 2-х процентных пунктов НДС, рекомендуемый методистами 1С «Бухгалтерия»:

в банковской выписке в поле «Сумма НДС» проставляется вручную ВСЯ сумма поступления, затем на основании этой банковской выписки создается «Счет-фактура выданный на аванс», в котором вручную меняется вид на «Корректировочный на аванс», выбирается документ-основание, т.е. к которому производится доплата, после чего документ сам перезаполняется с учетом новой ставки, единственное, нужно обратить внимание на графу «Номенклатура» - правильно ли она заполнилась, и откорректировать при необходимости.

Корректировочный счет-фактура может быть сводный к нескольким документам-основаниям, это допускается как порядком составления счетов-фактур (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137), так и разъяснениями ФНС (абз.11 п.1.1 Письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

А если отгрузка произойдет не на полную сумму, а частично? Зачет аванса в автоматическом режиме в 1С происходит в хронологическом порядке, т.е. первыми будут зачтены более старые оплаты, соответственно, НДС к вычету будет принят по счетам-фактурам прошлого года со ставкой 20/120, то есть в меньшем размере. Поэтому в данной ситуации методисты 1С рекомендуют в реализации вручную указывать документы-основания для зачета аванса пропорционально частичной отгрузке:

НДС к вычету во втором варианте составил 165 000 руб., т.е. на 12 500 руб. будет меньше к оплате налога в бюджет.

В чем я вижу проблемы с исполнением данных рекомендаций на практике? В количестве операций, как и всегда. Если у вас есть возможность контролировать оплату по каждой реализации и корректировать вручную, это прекрасно. А если продажи и платежи идут потоком, их огромное количество, при этом банк вручную не разносится, как бухгалтеру определить, где вообще была доплата НДС, особенно, если счета не выставляли? Давайте разберем, как можно попытаться автоматизировать этот процесс или, наоборот, избежать лишней работы.

1. Если по платежу невозможно однозначно определить, что это доплата 2% НДС из-за повышения ставки с 20 до 22% (покупатель никак не выделил в назначении платежа, что данная сумма является доплатой НДС, не составлялось никаких доп.соглашений к переходящему на 2026 год договору на сумму увеличения НДС, не выставлялся дополнительный счет на оплату на сумму разницы НДС), считаем, что обязанность по выставлению корректировочного счета-фактуры отсутствует.

2. Цель составления корректировочного счета-фактуры – отразить сумму доплаты НДС в полном объеме к уплате в бюджет (а не 22/122 от суммы, как в обычном авансовом счете-фактуре). Но мы же помним, что налог не платится в бюджет в тот же день, как выделен в счете-фактуре, а собирается в течение квартала. Если до конца квартала произойдет отгрузка в счет поступившего аванса, НДС будет выделен корректно из реализации, доход УСН отсторнирован, а в книгу покупок встанут авансовые счета-фактуры с той суммой налога, которая была в них выделена, неважно, вся это сумма или 22/122. То есть налог попадет в бюджет в полном объеме, даже без всяких корректировочных счетов-фактур.

3. Поэтому можно сделать корректировочные счета-фактуры только по тем авансам, которые не закрыты отгрузками на конец квартала, и только по тем платежам, где очевидно, что это доплата НДС 2%, то есть один раз в квартал перед подготовкой декларации по НДС. Нарушения законодательства в этом нет, т.к. налог своевременно в полном объеме поступит в бюджет. Порядок следующий:

- Сделать групповое выставление авансовых счетов-фактур на незакрытые отгрузками авансы на конец квартала, как обычно делаем в составе подготовки отчетности по НДС (при настройке «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода»).

– В журнале выданных счетов-фактур установить фильтр, чтобы отражались только авансовые (через «Еще» – Настроить список), вытащить в журнал счетов-фактур столбец с назначением платежа из банковских выписок (через «Еще» – Изменить форму – встать на Документ-основание - Добавить поля - найти (Ctrl+F) «Назначение платежа»). Искать по столбцу «Назначение платежа» слова «доплат», или «разниц», или «проц», или «соглашен» - в зависимости от вашей специфики оформления выставления доплаты НДС клиентам.

- В найденных счетах-фактурах провалиться в Документ-основание (Поступление на расчетный счет) и сравнить суммы в счете-фактуре и в поступлении.

- Если они совпадают, то в «Поступлении на расчетный счет» в графу «Сумма НДС» поставить полную сумму платежа, а затем исправить Вид счета-фактуры с авансового на «Корректировочный на аванс» по рекомендуемому выше алгоритму.

- Если сумма в счет-фактуре не совпадает с суммой поступления, это означает, что в течение квартала был частичный зачет этого аванса при реализации, в таком случае этот авансовый счет-фактуру (сформированный по итогу квартала) пометить на удаление, а по данному поступлению денег сделать последовательно все документы, как рекомендуют разработчики 1С, то есть корректировочный счет-фактура на основании выписки банка тем же днем, ручной зачет аванса пропорционально по документам в частичной реализации. При автоматическом заполнении книги покупок сумма зачтенного аванса станет к вычету. Помеченные на удаление счета-фактуры еще понадобятся, по ним можно сбить сумму доплат НДС с учетом частичной отгрузки для сверки НДС расчетным способом.

– После того, как будут сделаны все корректировочные счета-фактуры, нужно перепровести все документы за квартал, перезаполнить книги покупок и продаж. После этого сформировать отчет для проверки правильности выделения НДС в корректировочных счетах-фактурах:

По тем поступлениям, где оказалось расхождение по сумме, необходимо разобраться и исправить, иначе НДС на счете 76.АВ не будет зачтен впоследствии автоматически.

4. В письме ФНС также содержится указание выставить сводный корректировочный счет-фактуру на доплату 2-х процентных пунктов от клиентов, не являющихся плательщиками НДС, то есть от физлиц (абз.8 п.1.1 Письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@). Конечно, их можно сделать вручную, если это три клиента с прошлого года, которым не доделали работы. А если это оказание длящихся услуг населению (ЖКХ, охрана, связь) с прописанным в договоре автоматическим увеличением ставки НДС? В потоке платежей по эквайрингу или биллингу выделить доплату НДС нереально. Здесь можно только уповать на то, что назначение платежа, как правило, отсутствует, т.е. доплата НДС никак не выделена клиентами, плюс ежемесячные выставления перекроют большинство таких авансов/доплат до конца квартала.

После того, как мы сделали корректировочные счета-фактуры на доплаты НДС, нарушается контрольное соотношение «сальдо счета 76.АВ = (сальдо счета 62.02 / 122 х 22), в связи с этим обновила алгоритм проверки в статье «Как проверить, правильно ли посчитан НДС при УСН в 1С Бухгалтерия 8.3».

5. Если в учете совсем безысходна ситуация с поиском доплат 2% НДС в общей массе платежей, или слишком большое количество для ручных выставлений, можно ли вообще не делать корректировочные счета-фактуры? Я считаю, что да. Во-первых, ситуация эта временная - особенность переходного периода, 99% авансов рано или поздно зачтутся, и НДС к уплате все равно выправится. Во-вторых, письма ФНС России нормативно-правовыми актами не являются, соответственно, не являются обязательными к исполнению налогоплательщиком. А в Налоговом кодексе таких подробностей по учету НДС нет.

6. Теперь, что касается частичной отгрузки и ручного зачета по документам аванса, содержащего в себе доплату НДС. Обязательно ли это нужно делать? Ни ФНС, ни Минфин не давали разъяснений о том, в каком порядке следует зачитывать корректировочные счета-фактуры – в хронологическом порядке или пропорционально частичной отгрузке, данный алгоритм рекомендован методистами 1С, то есть не является обязательным к применению. Правило о том, что авансовый вычет нельзя переносить на более поздние периоды, здесь тоже неприменимо, ведь мы вычет используем своевременно, разница лишь в ставке. Поэтому, при трудностях с поиском и выделением в учете таких ситуаций, считаю возможным оставить встроенный в 1С автоматический режим зачета авансов в хронологическом порядке (уж налоговая точно не обидится, что больше налога поступило в бюджет 😀).