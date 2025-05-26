Продал — получи? Не-а. Теперь так не работает

Я обожаю одну фразу, которая чётко ставит всё на свои места:
👉 «Продал — получи» — не работает. Работает «Продал выгодно — получил достойно».
Звучит жёстко? Зато честно. Потому что мотивация продавца, построенная только на объёмах, работает до первого кассового разрыва. Можно нарастить выручку — а потом сидеть с просрочкой, убытками и «бумажной прибылью». Компании нужны не просто сделки. Нужны живые деньги и качественные клиенты.
Что должна учитывать современная система бонусов?
1. Надёжность клиента — не продавай "бомбу с таймером"
Вводим скоринг клиента — да, почти как в банке:
Клиент даёт >20% выручки? Повышенный риск.
История оплат с просрочками? Минус в карму.
Новый клиент? Повышаем бдительность.
📌 Пример:
Менеджер гонится за KPI и продаёт новому, «скользкому» клиенту? Коэффициент бонуса — вниз.
2. Продажа с просрочкой — это не успех, это убыток
Используем показатель DSO — сколько дней деньги «висят в воздухе»:
Просрочка >15 дней — бонус -30%
Просрочка >30 дней — бонуса нет совсем
Продавец должен понимать: пока клиент не заплатил, сделки как бы и не было.
3. Отсрочка = замороженные деньги
«Отгрузил с отсрочкой» — звучит красиво. Но если поставщику надо платить сразу — деньги «застревают». А значит, бонус должен зависеть от условий оплаты.
Вводим корректированную маржу — это маржа, скорректированная на отсрочку и риск:
📌 Формула:
Корректированная маржа =
Валовая маржа × (1 – дисконт на отсрочку) – потери от просрочки
4. Нет документов? Нет бонуса
Деньги могут быть на счету, но если нет акта или УПД — закрыть период нельзя, и у бухгалтерии волосы дыбом.
📍 Пример:
Если нет документов до 10-го числа следующего месяца — бонус снижается или обнуляется.
💸 Финальная формула бонуса
Бонус = Корректированная маржа × Индекс надёжности клиента × Фактор документов × Базовая ставка
📌 Индекс клиента — от 0.5 (сомнительный) до 1.2 (надёжный)
📌 Фактор документов — 1 (всё есть), 0.7 (не всё), 0 (вообще ничего)
Что даёт такая система?
✅ Защищает от бумажной выручки
✅ Стимулирует работать с хорошими клиентами
✅ Учит менеджеров считать, а не просто продавать
✅ Ускоряет документооборот и защищает от налоговых сюрпризов
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