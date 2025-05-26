Продал — получи? Не-а. Теперь так не работает

Что должна учитывать современная система бонусов?

1. Надёжность клиента — не продавай "бомбу с таймером"

Вводим скоринг клиента — да, почти как в банке:

Клиент даёт >20% выручки? Повышенный риск.

История оплат с просрочками? Минус в карму.

Новый клиент? Повышаем бдительность.

📌 Пример:

Менеджер гонится за KPI и продаёт новому, «скользкому» клиенту? Коэффициент бонуса — вниз.

2. Продажа с просрочкой — это не успех, это убыток

Используем показатель DSO — сколько дней деньги «висят в воздухе»:

Просрочка >15 дней — бонус -30%

Просрочка >30 дней — бонуса нет совсем

Продавец должен понимать: пока клиент не заплатил, сделки как бы и не было.

3. Отсрочка = замороженные деньги

«Отгрузил с отсрочкой» — звучит красиво. Но если поставщику надо платить сразу — деньги «застревают». А значит, бонус должен зависеть от условий оплаты.

Вводим корректированную маржу — это маржа, скорректированная на отсрочку и риск:

📌 Формула:

Корректированная маржа =

Валовая маржа × (1 – дисконт на отсрочку) – потери от просрочки

4. Нет документов? Нет бонуса

Деньги могут быть на счету, но если нет акта или УПД — закрыть период нельзя, и у бухгалтерии волосы дыбом.

📍 Пример:

Если нет документов до 10-го числа следующего месяца — бонус снижается или обнуляется.