Куда и как жаловаться на СФР в 2025 году: образцы жалоб на отказ в стаже, задержки и бездействие

Ваше право на жалобу: что говорит закон?

Конституция РФ (статья 39) гарантирует каждому социальное обеспечение. Это не просьба, а прямое право! Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» детально прописывают процедуры и сроки, которые обязаны соблюдать чиновники.

Любое отклонение от этих норм — прямое нарушение ваших прав, которое можно и нужно обжаловать. Помните: молчание и бездействие только укрепляют уверенность недобросовестных сотрудников в своей безнаказанности.