Досрочные выплаты в декабре и новые правила: что ждет пенсионеров в 2026 году

Частые вопросы и ответы о досрочных выплатах и изменениях

Вопрос: Если я получу пенсию за январь в декабре, будет ли она уже проиндексирована на 7,6%?

Ответ: Да, будет. Досрочно выплачивается уже увеличенная сумма страховой пенсии с учетом индексации, вступающей в силу с 1 января 2026 года.

Вопрос: Я получаю пенсию через «Почту России». Почему мне не выплатят досрочно?

Ответ: График доставки пенсий почтальонами формируется иначе, и, по заявлению министра, для этой категории получателей получится организовать выплаты в январе по стандартному графику. Им следует ориентироваться на привычные январские даты.

Вопрос: Повлияют ли эти изменения на размер моей социальной доплаты?

Ответ: Да, повлияют. Поскольку увеличивается фиксированная выплата и стоимость пенсионного балла, пересчитается и общий размер вашей пенсии. Социальная доплата будет автоматически пересчитана СФР так, чтобы ваш совокупный доход с 1 января 2026 года был не ниже нового прожиточного минимума пенсионера (16 288 руб.).

Вопрос: Нужно ли мне куда-то обращаться, чтобы получить досрочную выплату или доплату по новым правилам?

Ответ: Нет, не нужно. Досрочная выплата, индексация, августовский перерасчет для работающих и увеличение соцдоплат производятся автоматически. Ваше заявление требуется только в особых случаях, например, для оформления надбавки за иждивенцев, если она не была назначена ранее.

Еще больше публикаций теперь можно найти на моем телеграм-канале «Myjus.ru - Юридическая консультация». Буду рад видеть вас среди его подписчиков!