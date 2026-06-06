Наши миллиарды забрали без спроса: готовят автоперевод пенсий «молчунов» в ПДС — как защитить свои деньги

В начале июня 2026 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прозвучало заявление, которое затронет интересы 37 миллионов россиян. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы правительства и ВЭБ.РФ по автоматическому переводу пенсионных накоплений «молчунов» в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Что случилось?

В начале июня 2026 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прозвучало заявление, которое затронет интересы 37 миллионов россиян. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы правительства и ВЭБ.РФ по автоматическому переводу пенсионных накоплений «молчунов» в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Речь идёт о колоссальном объёме средств. По данным на 2025 год, на счетах «молчунов» (граждан, которые не переводили свою накопительную пенсию в негосударственные пенсионные фонды) скопилось около 3 триллионов рублей. Эти деньги находятся под управлением Социального фонда России и инвестируются через государственную управляющую компанию ВЭБ.РФ.

«Эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан, — заявил министр. — Чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы их можно было снять в случае особых жизненных ситуаций».

Инициатива была озвучена днём ранее главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Он сообщил, что правительство разрабатывает законопроект о создании объединённого пенсионного фонда с государственным контролем, где аккумулируют пенсионные накопления граждан и средства из негосударственных фондов. В этот фонд, помимо ВЭБ.РФ, войдут и другие крупные игроки, включая ВТБ.

Фактически речь идёт о смене парадигмы: «замороженные» с 2014 года пенсионные накопления, которые граждане могли получить только при выходе на пенсию, предлагается трансформировать в «живые» долгосрочные сбережения с возможностью досрочного снятия и наследования.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает в России с 2024 года. Её ключевые преимущества: государственное софинансирование (до 36 000 рублей в год) и налоговый вычет (13% от внесённой суммы). Сегодня в ПДС участвуют более 10 млн граждан. Теперь власти хотят распространить эту программу на всех «молчунов» автоматически, без их активного согласия.

Что решили суды?

В 2025–2026 годах российские суды рассмотрели ряд дел, связанных с незаконными переводами пенсионных накоплений. Эта практика даёт ценные ориентиры для защиты прав граждан, если автоматический перевод в ПДС будет признан незаконным.

Дело № 1: Перевод «по-тихому» отменён через суд (Губкинский, Ямало-Ненецкий АО)

Житель Губкинского обнаружил, что его пенсионные накопления были переведены в негосударственный пенсионный фонд без его согласия. Он обратился в суд. Судья внимательно изучил документы и признал перевод незаконным, обязав вернуть средства в размере 390 000 рублей в государственный пенсионный орган. Этот прецедент показывает, что суды защищают право граждан распоряжаться своими пенсионными накоплениями и готовы отменять недобросовестные переводы.

Дело о признании отказа в назначении накопительной пенсии (Первомайский районный суд г. Владивостока)

Гражданин подал иск о признании незаконным решения АО «НПФ ГАЗФОНД Пенсионные накопления» об отказе в назначении накопительной пенсии. Суд обязал фонд назначить ему накопительную пенсию с даты возникновения права. Это дело подтверждает, что граждане вправе оспаривать любые решения пенсионных фондов, ущемляющие их права.

Единая позиция судов, сформировавшаяся к 2026 году

Суды придерживаются принципа, что любые действия с пенсионными накоплениями должны быть добровольными и прозрачными. Автоматический перевод средств без согласия гражданина, если он приведёт к ущемлению его прав (например, к потере инвестиционного дохода), может быть оспорен. Бремя доказывания законности перевода лежит на пенсионном фонде или государственном органе, инициировавшем перевод. Гражданин вправе требовать восстановления прежнего статуса своих накоплений и компенсации убытков.

Корень проблемы и как исправить в рамках закона

Автоматический перевод пенсионных накоплений «молчунов» в ПДС — это сложный вопрос с двумя сторонами. С одной стороны, государство хочет дать этим деньгам «работу», предлагая гражданам выгодные условия: софинансирование, налоговые вычеты и возможность досрочного снятия. С другой — автоматизм перевода без возможности отказа может быть расценён как нарушение прав граждан на распоряжение своим имуществом.

Что такое ПДС и чем она выгоднее накопительной пенсии?

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный сберегательный продукт, который работает через негосударственные пенсионные фонды. Ключевые отличия от текущей системы:

Как видно из таблицы, ПДС предлагает больше возможностей для управления своими сбережениями. Однако главный вопрос — добровольность.

Почему «молчуны» могут потерять, а не приобрести

Основные риски автоматического перевода:

Потеря инвестиционного дохода . При переходе из одной системы в другую возможно удержание части накопленного дохода.

Изменение условий . В ПДС деньги замораживаются на 15 лет, и досрочное снятие без потери дохода возможно только в строго оговоренных законом случаях.

Отсутствие альтернативы. Если перевод будет автоматическим, у граждан может не быть возможности остаться в старой системе.

Как защитить свои права: пошаговая инструкция для «молчуна»

Узнайте, где находятся ваши накопления. Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта через портал «Госуслуги» (раздел «Индивидуальный лицевой счёт»). Выясните, находитесь ли вы в системе обязательного пенсионного страхования или уже переведены в НПФ. Внимательно изучите законопроект, когда он будет принят. Обратите внимание на ключевые условия: будет ли возможность отказаться от автоматического перевода, сохраняются ли ваши накопления в прежнем размере, какие комиссии или потери дохода вас ждут при переходе. Примите взвешенное решение. Если условия ПДС вас устраивают, вы можете согласиться на перевод. Если нет — вы вправе требовать сохранения ваших накоплений в прежней системе. Для этого, вероятно, потребуется подать заявление об отказе. Узнайте сроки и форму подачи такого заявления. Защищайте свои права в суде, если они будут нарушены. Если ваши накопления переведут без вашего согласия, несмотря на отказ, или незаконно удержат инвестиционный доход, обращайтесь в суд. Иски о защите пенсионных прав госпошлиной не облагаются. В суде ссылайтесь на то, что автоматический перевод без согласия нарушает ваши конституционные права на распоряжение своим имуществом. Следите за новостями. Процесс ещё не начался, законопроект только разрабатывается. У вас есть время, чтобы оценить свои риски и подготовиться.

Заключение

Планы правительства и ВЭБ.РФ по автоматическому переводу пенсионных накоплений 37 миллионов «молчунов» в Программу долгосрочных сбережений — это, безусловно, масштабная реформа. С одной стороны, она может дать гражданам доступ к государственному софинансированию и налоговым вычетам, а также возможность наследовать и досрочно снимать свои средства. С другой — автоматический перевод без согласия вызывает серьёзные вопросы о соблюдении прав граждан и сохранности их инвестиционного дохода.

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Пока законопроект не принят, у вас есть время подготовиться. Главное — не паниковать, а действовать осознанно. Узнайте, где находятся ваши накопления, изучите условия ПДС и примите взвешенное решение. Если ваши права будут нарушены, помните, что судебная практика 2025–2026 годов свидетельствует: суды защищают права граждан на распоряжение своими пенсионными накоплениями. Не бойтесь отстаивать свои права — закон на вашей стороне.