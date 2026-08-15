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Васильева Яна
Льготы для пенсионеров
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СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии

Вы думали, что пенсия — это та сумма, которую вы получаете каждый месяц, и ничего больше? А вот и нет. С 2026 года Социальный фонд России взял на себя выплату региональных социальных доплат к пенсии в 28 субъектах страны.

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Вы думали, что пенсия — это та сумма, которую вы получаете каждый месяц, и ничего больше? А вот и нет. С 2026 года Социальный фонд России взял на себя выплату региональных социальных доплат к пенсии в 28 субъектах страны. И это не просто «ещё одна выплата». Это десятки тысяч рублей, которые государство обязано вам доплатить, если ваш совокупный доход ниже прожиточного минимума в вашем регионе.

Представьте: вы живёте в Мурманской области, получаете пенсию 17 000 рублей, а местный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 22 709 рублей. Разница — 5 500 рублей в месяц — это ваша региональная доплата. А если вы живёте на Чукотке, где прожиточный минимум превышает 42 500 рублей, доплата может достигать 27 500 рублей. И всё это — без заявлений, без справок, без походов в МФЦ.

СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии

Разбираемся, кому положена региональная доплата, какие регионы вошли в список, и почему вы могли уже получить эту надбавку, даже не заметив.

📌 Что такое региональная социальная доплата и зачем она нужна

Региональная социальная доплата — это механизм, который гарантирует, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не будет ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в субъекте РФ.

Как это работает:

Законодательство устанавливает два уровня прожиточного минимума для пенсионеров:

  • Федеральный ПМП — в 2026 году он составляет 16 288 рублей.

  • Региональный ПМП — каждый регион устанавливает свой.

Если региональный ПМП выше федерального — пенсионер получает региональную доплату из бюджета субъекта.
Если региональный ПМП ниже или равен федеральному — пенсионер получает федеральную доплату.

Региональную социальную доплату начали выплачивать с 2026 года в 28 субъектах, где местный прожиточный минимум превышает общероссийский. Это уже 71-я мера, переданная в функции СФР за последние несколько лет.

🗺️ Какие регионы получают региональную доплату

СФР официально сообщил, что региональная доплата выплачивается в 28 субъектах Российской Федерации. Полного перечня в публикации ведомства нет, однако по данным региональных отделений СФР и открытых источников, в список уже вошли:

Северо-Западный федеральный округ:

  • Мурманская область — ПМП 22 709 руб., доплату получают более 28 тысяч неработающих пенсионеров

  • Санкт-Петербург — ПМП 17 754 руб., доплату получают почти 200 тысяч пенсионеров

  • Ленинградская область — ПМП 17 428 руб.

  • Ненецкий автономный округ — ПМП 26 000–28 600 руб.

Дальневосточный федеральный округ:

  • Камчатский край — ПМП 28 666 руб., доплату получают 14 333 человека

  • Магаданская область — ПМП 26 000–28 600 руб.

  • Чукотский автономный округ — ПМП 42 511 руб.самый высокий в стране

  • Республика Саха (Якутия) — ПМП 28 775 руб. (в арктических и северных улусах) и 24 102 руб. (в центральных районах и г. Якутске), доплату получают более 39 тысяч жителей

  • Забайкальский край — доплату получают свыше 63 тысяч жителей

  • Амурская область — ПМП 18 731 руб.

Другие регионы:

  • Архангельская область — ПМП 18 893 руб.

  • Вологодская область — ПМП 16 450 руб.

  • Иркутская область — ПМП 17 265 руб.

  • Москва — также входит в список

  • Севастополь — ПМП 16 613 руб., доплату получают более 17,3 тысяч человек

Важно: полный перечень 28 регионов СФР не опубликовал, но доплаты уже выплачиваются во всех перечисленных выше субъектах. Если вы живёте в регионе с высоким прожиточным минимумом — велика вероятность, что ваш регион тоже в списке.

📊 Сравнительная таблица: где доплачивают больше всего

СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии

🎯 Кто имеет право на региональную доплату

Чтобы получать региональную социальную доплату, нужно соответствовать трём условиям:

1. Быть неработающим пенсионером. Доплата назначается только тем, кто не работает. Как только пенсионер устраивается на работу, выплата приостанавливается, а после увольнения — возобновляется.

2. Проживать в регионе, где ПМП выше федерального. Если ваш регион входит в список 28 субъектов — вы потенциальный получатель.

3. Иметь совокупный доход ниже регионального ПМП. При подсчёте дохода учитываются:

  • все виды пенсий (страховая, государственная, накопительная);

  • срочная пенсионная выплата;

  • дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

  • ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);

  • другие меры соцподдержки в денежном выражении.

Что НЕ учитывается при расчёте:

  • меры соцпомощи в натуральной форме (за исключением денежных эквивалентов на оплату телефона, ЖКУ и проезда).

⚡️ Главный плюс: всё происходит автоматически

Самое приятное в этой доплате — вам не нужно ничего делать. Региональная социальная доплата назначается в беззаявительном порядке.

Как это работает:

  1. СФР самостоятельно определяет ваше право на доплату на основании имеющихся сведений в информационных системах.

  2. Вам не нужно подавать заявление, собирать справки или приходить в клиентские службы.

  3. Доплата приходит вместе с пенсией в день, установленный для её доставки.

  4. При переезде в другой регион размер доплаты автоматически пересчитывается с учётом нового прожиточного минимума.

Как отметила управляющий Отделением СФР по Якутии Марина Герман: «Пенсионерам не придется приходить в клиентские службы Отделения для оформления выплаты или подавать какие-либо документы».

📞 Что делать, если вы считаете, что имеете право на доплату, но она не пришла

Если вы неработающий пенсионер, проживаете в одном из 28 регионов, а доплата не начислена — вот ваш алгоритм действий:

Шаг 1. Проверьте свой региональный ПМП. Уточните на сайте местного Отделения СФР или в едином контакт-центре, какая сумма установлена в вашем субъекте.

Шаг 2. Рассчитайте свой совокупный доход. Сложите все пенсии, ЕДВ и другие денежные выплаты. Если сумма ниже регионального ПМП — у вас есть право на доплату.

Шаг 3. Обратитесь в Отделение СФР по месту жительства. Можно позвонить по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, круглосуточно) или лично посетить клиентскую службу.

Шаг 4. Если вы переехали — доплата пересчитается автоматически, но лучше уведомить СФР о смене места жительства.

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🏁 Заключение: ваши деньги придут сами — но только если вы знаете о них

Региональная социальная доплата — это не благотворительность, а ваше законное право. Если вы живёте в регионе с высоким прожиточным минимумом, а ваша пенсия ниже этого уровня — государство обязано вам доплатить. И с 2026 года СФР делает это автоматически.

Что нужно запомнить:

  1. Региональная доплата выплачивается в 28 субъектах, где прожиточный минимум пенсионера выше федерального.

  2. Самая высокая доплата — на Чукотке (до 27 500 руб.), в Камчатском крае (ПМП 28 666 руб.) и в Якутии (ПМП 28 775 руб.).

  3. Доплата положена только неработающим пенсионерам. При трудоустройстве выплата приостанавливается.

  4. Никаких заявлений подавать не нужно — всё происходит автоматически.

  5. Доплата приходит вместе с пенсией в день её доставки.

  6. При переезде в другой регион размер доплаты пересчитывается автоматически.

  7. Если доплата не пришла — обратитесь в СФР по телефону 8-800-100-00-01.

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Главный вывод: региональная доплата — это не «подарок», а механизм, который гарантирует, что ваш доход не опустится ниже прожиточного минимума в вашем регионе. И теперь СФР сам следит за этим. Проверьте свой регион в списке, убедитесь, что вы не работаете, и если ваш доход ниже местного ПМП — доплата уже должна приходить. Если нет — обращайтесь. Ваши деньги не должны оставаться в бюджете — они ваши по праву.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

732 подписчика156 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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