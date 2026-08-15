СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии

Вы думали, что пенсия — это та сумма, которую вы получаете каждый месяц, и ничего больше? А вот и нет. С 2026 года Социальный фонд России взял на себя выплату региональных социальных доплат к пенсии в 28 субъектах страны. И это не просто «ещё одна выплата». Это десятки тысяч рублей, которые государство обязано вам доплатить, если ваш совокупный доход ниже прожиточного минимума в вашем регионе.

Представьте: вы живёте в Мурманской области, получаете пенсию 17 000 рублей, а местный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 22 709 рублей. Разница — 5 500 рублей в месяц — это ваша региональная доплата. А если вы живёте на Чукотке, где прожиточный минимум превышает 42 500 рублей, доплата может достигать 27 500 рублей. И всё это — без заявлений, без справок, без походов в МФЦ.

Разбираемся, кому положена региональная доплата, какие регионы вошли в список, и почему вы могли уже получить эту надбавку, даже не заметив.