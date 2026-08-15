СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии

Вы думали, что пенсия — это та сумма, которую вы получаете каждый месяц, и ничего больше? А вот и нет. С 2026 года Социальный фонд России взял на себя выплату региональных социальных доплат к пенсии в 28 субъектах страны. И это не просто «ещё одна выплата». Это десятки тысяч рублей, которые государство обязано вам доплатить, если ваш совокупный доход ниже прожиточного минимума в вашем регионе.
Представьте: вы живёте в Мурманской области, получаете пенсию 17 000 рублей, а местный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 22 709 рублей. Разница — 5 500 рублей в месяц — это ваша региональная доплата. А если вы живёте на Чукотке, где прожиточный минимум превышает 42 500 рублей, доплата может достигать 27 500 рублей. И всё это — без заявлений, без справок, без походов в МФЦ.
Разбираемся, кому положена региональная доплата, какие регионы вошли в список, и почему вы могли уже получить эту надбавку, даже не заметив.
Региональная социальная доплата — это механизм, который гарантирует, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не будет ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в субъекте РФ.
Как это работает:
Законодательство устанавливает два уровня прожиточного минимума для пенсионеров:
Федеральный ПМП — в 2026 году он составляет 16 288 рублей.
Региональный ПМП — каждый регион устанавливает свой.
Если региональный ПМП выше федерального — пенсионер получает региональную доплату из бюджета субъекта.
Если региональный ПМП ниже или равен федеральному — пенсионер получает федеральную доплату.
Региональную социальную доплату начали выплачивать с 2026 года в 28 субъектах, где местный прожиточный минимум превышает общероссийский. Это уже 71-я мера, переданная в функции СФР за последние несколько лет.
🗺️ Какие регионы получают региональную доплату
СФР официально сообщил, что региональная доплата выплачивается в 28 субъектах Российской Федерации. Полного перечня в публикации ведомства нет, однако по данным региональных отделений СФР и открытых источников, в список уже вошли:
Северо-Западный федеральный округ:
Мурманская область — ПМП 22 709 руб., доплату получают более 28 тысяч неработающих пенсионеров
Санкт-Петербург — ПМП 17 754 руб., доплату получают почти 200 тысяч пенсионеров
Ленинградская область — ПМП 17 428 руб.
Ненецкий автономный округ — ПМП 26 000–28 600 руб.
Дальневосточный федеральный округ:
Камчатский край — ПМП 28 666 руб., доплату получают 14 333 человека
Магаданская область — ПМП 26 000–28 600 руб.
Чукотский автономный округ — ПМП 42 511 руб. — самый высокий в стране
Республика Саха (Якутия) — ПМП 28 775 руб. (в арктических и северных улусах) и 24 102 руб. (в центральных районах и г. Якутске), доплату получают более 39 тысяч жителей
Забайкальский край — доплату получают свыше 63 тысяч жителей
Амурская область — ПМП 18 731 руб.
Другие регионы:
Архангельская область — ПМП 18 893 руб.
Вологодская область — ПМП 16 450 руб.
Иркутская область — ПМП 17 265 руб.
Москва — также входит в список
Севастополь — ПМП 16 613 руб., доплату получают более 17,3 тысяч человек
Важно: полный перечень 28 регионов СФР не опубликовал, но доплаты уже выплачиваются во всех перечисленных выше субъектах. Если вы живёте в регионе с высоким прожиточным минимумом — велика вероятность, что ваш регион тоже в списке.
📊 Сравнительная таблица: где доплачивают больше всего
🎯 Кто имеет право на региональную доплату
Чтобы получать региональную социальную доплату, нужно соответствовать трём условиям:
1. Быть неработающим пенсионером. Доплата назначается только тем, кто не работает. Как только пенсионер устраивается на работу, выплата приостанавливается, а после увольнения — возобновляется.
2. Проживать в регионе, где ПМП выше федерального. Если ваш регион входит в список 28 субъектов — вы потенциальный получатель.
3. Иметь совокупный доход ниже регионального ПМП. При подсчёте дохода учитываются:
все виды пенсий (страховая, государственная, накопительная);
срочная пенсионная выплата;
дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
другие меры соцподдержки в денежном выражении.
Что НЕ учитывается при расчёте:
меры соцпомощи в натуральной форме (за исключением денежных эквивалентов на оплату телефона, ЖКУ и проезда).
⚡️ Главный плюс: всё происходит автоматически
Самое приятное в этой доплате — вам не нужно ничего делать. Региональная социальная доплата назначается в беззаявительном порядке.
Как это работает:
СФР самостоятельно определяет ваше право на доплату на основании имеющихся сведений в информационных системах.
Вам не нужно подавать заявление, собирать справки или приходить в клиентские службы.
Доплата приходит вместе с пенсией в день, установленный для её доставки.
При переезде в другой регион размер доплаты автоматически пересчитывается с учётом нового прожиточного минимума.
Как отметила управляющий Отделением СФР по Якутии Марина Герман: «Пенсионерам не придется приходить в клиентские службы Отделения для оформления выплаты или подавать какие-либо документы».
📞 Что делать, если вы считаете, что имеете право на доплату, но она не пришла
Если вы неработающий пенсионер, проживаете в одном из 28 регионов, а доплата не начислена — вот ваш алгоритм действий:
Шаг 1. Проверьте свой региональный ПМП. Уточните на сайте местного Отделения СФР или в едином контакт-центре, какая сумма установлена в вашем субъекте.
Шаг 2. Рассчитайте свой совокупный доход. Сложите все пенсии, ЕДВ и другие денежные выплаты. Если сумма ниже регионального ПМП — у вас есть право на доплату.
Шаг 3. Обратитесь в Отделение СФР по месту жительства. Можно позвонить по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, круглосуточно) или лично посетить клиентскую службу.
Шаг 4. Если вы переехали — доплата пересчитается автоматически, но лучше уведомить СФР о смене места жительства.
🏁 Заключение: ваши деньги придут сами — но только если вы знаете о них
Региональная социальная доплата — это не благотворительность, а ваше законное право. Если вы живёте в регионе с высоким прожиточным минимумом, а ваша пенсия ниже этого уровня — государство обязано вам доплатить. И с 2026 года СФР делает это автоматически.
Что нужно запомнить:
Региональная доплата выплачивается в 28 субъектах, где прожиточный минимум пенсионера выше федерального.
Самая высокая доплата — на Чукотке (до 27 500 руб.), в Камчатском крае (ПМП 28 666 руб.) и в Якутии (ПМП 28 775 руб.).
Доплата положена только неработающим пенсионерам. При трудоустройстве выплата приостанавливается.
Никаких заявлений подавать не нужно — всё происходит автоматически.
Доплата приходит вместе с пенсией в день её доставки.
При переезде в другой регион размер доплаты пересчитывается автоматически.
Если доплата не пришла — обратитесь в СФР по телефону 8-800-100-00-01.
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Главный вывод: региональная доплата — это не «подарок», а механизм, который гарантирует, что ваш доход не опустится ниже прожиточного минимума в вашем регионе. И теперь СФР сам следит за этим. Проверьте свой регион в списке, убедитесь, что вы не работаете, и если ваш доход ниже местного ПМП — доплата уже должна приходить. Если нет — обращайтесь. Ваши деньги не должны оставаться в бюджете — они ваши по праву.
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