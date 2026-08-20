Объявлен выход на пенсию: мужчины 64, женщины 59 лет

В 2026 году на заслуженный отдых отправляются не все подряд, а только те, кто родился в определённые годы. Социальный фонд России официально объявил: право на страховую пенсию по старости в этом году получают мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет). Если вы не попадаете в эти даты — придётся подождать до 2028 года, потому что 2027-й снова будет «пустым» годом в переходном периоде пенсионной реформы.
Но просто достичь нужного возраста недостаточно. Чтобы пенсию назначили, нужно выполнить ещё два обязательных условия: иметь минимум 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). Если хотя бы одно из этих условий не выполнено — страховой пенсии не будет, только социальная, но на 5 лет позже.
Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года уже превысил 27,2 тысячи рублей, увеличившись за год примерно на 2 тысячи. Но сколько именно получите вы — зависит от ваших баллов, стажа и региона проживания.
🎯 Кто выходит на пенсию в 2026 году: главные цифры
Если все условия соблюдены, пенсия назначается автоматически — по данным, которые уже есть в системе СФР. Подавать отдельное заявление не нужно.
🧮 Как считается ваша пенсия: формула 2026 года
Размер страховой пенсии в 2026 году складывается из двух частей:
Фиксированная выплата — 9 584,69 рубля в месяц. Это гарантированная сумма, которую получает каждый пенсионер.
Страховая часть — ваши баллы (ИПК) умножаются на стоимость одного балла. В 2026 году один балл стоит 156,76 рубля.
Формула:
Пенсия = (количество баллов × 156,76) + 9 584,69
Пример: если у вас накоплено ровно 30 баллов (минимальный порог), ваша пенсия составит:
30 × 156,76 + 9 584,69 = 14 287,49 рубля
Но если у вас 100 баллов, пенсия будет уже:
100 × 156,76 + 9 584,69 = 25 260,69 рубля
Чем больше баллов — тем выше пенсия. И это напрямую зависит от того, сколько лет вы работали официально и какую «белую» зарплату получали.
❄️ Северная надбавка: +50% к фиксированной выплате
Если вы работали в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях, ваша пенсия будет выше.
Важное условие: общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если стаж меньше — надбавка не назначается.
📈 Августовский перерасчёт: до 470 рублей без заявлений
Для работающих пенсионеров СФР ежегодно проводит автоматический перерасчёт пенсий с 1 августа. В 2026 году максимальная прибавка составила 470,28 рубля (3 пенсионных балла × 156,76).
Подавать заявление не нужно — перерасчёт происходит автоматически на основе страховых взносов, уплаченных работодателем за предыдущий год. Если вы работаете официально, ваша пенсия будет расти каждый год — даже без вашего участия.
💰 Можно ли купить недостающие баллы
Если вам не хватает стажа или баллов для выхода на пенсию, есть возможность докупить их через добровольные взносы в СФР. В 2026 году минимальный взнос, дающий 1,09 пенсионного балла, составляет 71 525,52 рубля.
Это актуально для самозанятых, ИП и тех, у кого были длительные перерывы в официальной работе.
🏁 Заключение: ваш выход — в 2026-м или в 2028-м
2026 год — предпоследний этап пенсионной реформы. На пенсию выходят мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. В 2027 году на общих основаниях пенсий не будет — это «пустой» год. Следующая волна начнётся только в 2028-м, когда пенсионный возраст окончательно зафиксируется на отметке 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Что нужно запомнить:
Возраст: мужчины — 64 года, женщины — 59 лет.
Стаж: минимум 15 лет.
Баллы: минимум 30 ИПК.
Средняя пенсия: 27,2 тыс. рублей (на 1 июля 2026).
Стоимость одного балла: 156,76 рубля.
Фиксированная выплата: 9 584,69 рубля.
Северная надбавка: +50% за 15 лет на Севере, +30% за 20 лет в приравненных.
Августовский перерасчёт: до 470 рублей для работающих пенсионеров — автоматически.
Докупить баллы: можно, минимальный взнос — 71 525,52 рубля за 1,09 ИПК.
2027 год — «пустой»: на общих основаниях пенсий не будет.
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Главный вывод: если вы родились в 1962 или 1967 году и у вас есть 15 лет стажа и 30 баллов — ваша пенсия уже ждёт вас в 2026 году. Если нет — у вас есть время докупить недостающие баллы или продолжить работу до 2028 года. Проверьте свой лицевой счёт на «Госуслугах» прямо сейчас — и вы точно будете знать, когда наступит ваш выход на пенсию.
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