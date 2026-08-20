Объявлен выход на пенсию: мужчины 64, женщины 59 лет

В 2026 году на заслуженный отдых отправляются не все подряд, а только те, кто родился в определённые годы. Социальный фонд России официально объявил: право на страховую пенсию по старости в этом году получают мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет). Если вы не попадаете в эти даты — придётся подождать до 2028 года, потому что 2027-й снова будет «пустым» годом в переходном периоде пенсионной реформы.

Но просто достичь нужного возраста недостаточно. Чтобы пенсию назначили, нужно выполнить ещё два обязательных условия: иметь минимум 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). Если хотя бы одно из этих условий не выполнено — страховой пенсии не будет, только социальная, но на 5 лет позже.

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года уже превысил 27,2 тысячи рублей, увеличившись за год примерно на 2 тысячи. Но сколько именно получите вы — зависит от ваших баллов, стажа и региона проживания.