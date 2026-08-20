Пособие по инвалидности в 2026 году

Вы думали, что пособие по инвалидности — это фиксированная сумма, которая не меняется годами? А вот и нет. В 2026 году выплаты для людей с инвалидностью выросли в несколько этапов. Кто-то получил прибавку с января, кто-то — с апреля, а кто-то — с августа. И если вы не знаете, какие суммы вам положены, вы рискуете недополучить десятки тысяч рублей.
В 2026 году система пенсионного обеспечения инвалидов включает три вида пенсий — страховую, социальную и государственную, а также ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Разбираемся, кому, сколько и когда платят, и как оформить все положенные выплаты.
📌 Три вида пенсий по инвалидности: что вам положено
В зависимости от наличия трудового стажа, причины инвалидности и других факторов, инвалид может получать один из трёх видов пенсий.
🔹 Страховая пенсия по инвалидности
Положена тем, у кого есть хотя бы минимальный страховой стаж — даже один день официальной работы. Размер складывается из двух частей: фиксированной выплаты (зависит от группы инвалидности) и страховой части (зависит от накопленных пенсионных баллов и стажа).
Назначается тем, у кого совсем нет страхового стажа либо его недостаточно для страховой пенсии. Размер фиксированный и зависит от группы инвалидности. Эту пенсию получают, например, дети-инвалиды и люди, которые никогда официально не работали.
🔹 Государственная пенсия по инвалидности
Положена отдельным категориям — например, военнослужащим, получившим инвалидность во время службы из-за ранения, контузии или другого увечья. Размер привязан к социальной пенсии и умножается на повышающий коэффициент.
📈 Индексация 2026: три волны повышения
В 2026 году пенсии по инвалидности выросли в три этапа.
🔹 С 1 января — страховые пенсии выросли на 7,6%
Страховые пенсии по инвалидности проиндексированы на 7,6%. Фиксированная выплата теперь составляет 9 584,69 рубля. Стоимость одного пенсионного балла (ИПК) — 156,76 рубля.
Социальные пенсии по инвалидности проиндексированы на 6,8%. Перерасчёт проведён автоматически — обращаться в СФР не нужно.
🔹 С 1 августа — перерасчёт для работающих инвалидов
Размер пенсии по инвалидности для работающих инвалидов вырос с 1 августа. Перерасчёт автоматический на основе страховых взносов, уплаченных за предыдущий год.
📊 Сравнительная таблица: сколько платят в 2026 году
💰 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Помимо пенсии, все инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) — федеральную меру поддержки.
С 1 февраля 2026 года ЕДВ проиндексирована на 5,6%. Размер зависит от группы инвалидности.
Важно: в состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ) стоимостью 1 825 рублей в месяц. Его можно получать в натуральной форме (бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд) либо заменить денежной компенсацией.
Совет эксперта: при наличии нескольких оснований для ЕДВ назначается одна выплата — по наиболее выгодному основанию. Если вы откажетесь от набора социальных услуг, сумма ЕДВ на руках будет больше.
🏠 Дополнительные надбавки
За иждивенцев. Если у пенсионера-инвалида на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, к выплате добавляется 3 194,90 рубля на каждого, но не более чем на трёх человек.
Районный коэффициент. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей пенсия увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Надбавка на уход. С апреля 2026 года ежемесячная выплата по уходу для людей старше 80 лет и инвалидов I группы выросла до 1 500 рублей.
📝 Как оформить пособие по инвалидности
Шаг 1. Пройдите медико-социальную экспертизу (МСЭ)
Обратитесь в поликлинику по месту жительства для получения направления на МСЭ. С 1 марта 2026 года процедура оформления инвалидности полностью перешла на электронный документооборот в системе МСЭ. Медицинская организация самостоятельно передаст документы в бюро МСЭ.
Шаг 2. Получите решение МСЭ
Решение оформляется актом и справкой, подтверждающей факт установления инвалидности. Информация о признании гражданина инвалидом передаётся от органов МСЭ в Социальный фонд.
Шаг 3. Подайте заявление на назначение пенсии
Это можно сделать:
через портал «Госуслуги»;
лично в клиентской службе СФР;
в МФЦ;
почтой.
Для назначения пенсии потребуется заявление и выписка из акта освидетельствования МСЭ.
Важно: с 2026 года часть выплат оформляется проактивно — СФР может назначить ЕДВ без отдельного заявления. При установлении инвалидности впервые можно подать заявление дистанционно через Личный кабинет на сайте СФР.
🏁 Заключение: ваши выплаты — в ваших руках
В 2026 году государство предоставляет людям с инвалидностью комплексную поддержку: страховую, социальную или государственную пенсию, ежемесячную денежную выплату, надбавки за иждивенцев и районные коэффициенты. Размер выплат зависит от группы инвалидности, наличия стажа и выбранного способа получения социальных услуг.
Что нужно запомнить:
Три вида пенсий: страховая (при наличии стажа), социальная (без стажа), государственная (военные и особые категории).
Индексация 2026: страховые пенсии выросли на 7,6% с января, социальные — на 6,8% с апреля, ЕДВ — на 5,6% с февраля.
Размеры социальной пенсии с апреля: I группа — 18 848,32 руб., II группа — 9 424,12 руб., III группа — 8 010,57 руб., дети-инвалиды — 22 617,67 руб.
ЕДВ с февраля: I группа — 6 157,22 руб., II группа — 4 397,23 руб., III группа — 3 520,01 руб.
Набор социальных услуг (1 825 руб.) можно получать в натуральной форме или деньгами.
Надбавки: за иждивенцев (+3 194,90 руб.), районный коэффициент, надбавка на уход (1 500 руб.).
Оформление: через МСЭ (электронный документооборот с 1 марта 2026), затем заявление в СФР, МФЦ или на «Госуслугах».
Всё чаще выплаты назначаются проактивно — без вашего заявления.
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Главный вывод: вы можете получать больше, чем вам приходит сейчас. Проверьте, все ли положенные выплаты вам назначены, не забыли ли про ЕДВ и надбавки. И помните: инвалидность — это не приговор, а право на поддержку, которую государство обязано вам предоставить в полном объёме.
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