Пособие по инвалидности в 2026 году

Вы думали, что пособие по инвалидности — это фиксированная сумма, которая не меняется годами? А вот и нет. В 2026 году выплаты для людей с инвалидностью выросли в несколько этапов. Кто-то получил прибавку с января, кто-то — с апреля, а кто-то — с августа. И если вы не знаете, какие суммы вам положены, вы рискуете недополучить десятки тысяч рублей.

В 2026 году система пенсионного обеспечения инвалидов включает три вида пенсий — страховую, социальную и государственную, а также ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Разбираемся, кому, сколько и когда платят, и как оформить все положенные выплаты.