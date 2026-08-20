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Васильева Яна
Инвалидность
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Пособие по инвалидности в 2026 году

Вы думали, что пособие по инвалидности — это фиксированная сумма, которая не меняется годами? А вот и нет. В 2026 году выплаты для людей с инвалидностью выросли в несколько этапов. Кто-то получил прибавку с января, кто-то — с апреля, а кто-то — с августа. И если вы не знаете, какие суммы вам положены, вы рискуете недополучить десятки тысяч рублей.

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Вы думали, что пособие по инвалидности — это фиксированная сумма, которая не меняется годами? А вот и нет. В 2026 году выплаты для людей с инвалидностью выросли в несколько этапов. Кто-то получил прибавку с января, кто-то — с апреля, а кто-то — с августа. И если вы не знаете, какие суммы вам положены, вы рискуете недополучить десятки тысяч рублей.

Пособие по инвалидности в 2026 году

В 2026 году система пенсионного обеспечения инвалидов включает три вида пенсий — страховую, социальную и государственную, а также ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Разбираемся, кому, сколько и когда платят, и как оформить все положенные выплаты.

📌 Три вида пенсий по инвалидности: что вам положено

В зависимости от наличия трудового стажа, причины инвалидности и других факторов, инвалид может получать один из трёх видов пенсий.

🔹 Страховая пенсия по инвалидности

Положена тем, у кого есть хотя бы минимальный страховой стаж — даже один день официальной работы. Размер складывается из двух частей: фиксированной выплаты (зависит от группы инвалидности) и страховой части (зависит от накопленных пенсионных баллов и стажа).

🔹 Социальная пенсия по инвалидности

Назначается тем, у кого совсем нет страхового стажа либо его недостаточно для страховой пенсии. Размер фиксированный и зависит от группы инвалидности. Эту пенсию получают, например, дети-инвалиды и люди, которые никогда официально не работали.

🔹 Государственная пенсия по инвалидности

Положена отдельным категориям — например, военнослужащим, получившим инвалидность во время службы из-за ранения, контузии или другого увечья. Размер привязан к социальной пенсии и умножается на повышающий коэффициент.

📈 Индексация 2026: три волны повышения

В 2026 году пенсии по инвалидности выросли в три этапа.

🔹 С 1 января — страховые пенсии выросли на 7,6%

Страховые пенсии по инвалидности проиндексированы на 7,6%. Фиксированная выплата теперь составляет 9 584,69 рубля. Стоимость одного пенсионного балла (ИПК) — 156,76 рубля.

🔹 С 1 апреля — социальные пенсии выросли на 6,8%

Социальные пенсии по инвалидности проиндексированы на 6,8%. Перерасчёт проведён автоматически — обращаться в СФР не нужно.

🔹 С 1 августа — перерасчёт для работающих инвалидов

Размер пенсии по инвалидности для работающих инвалидов вырос с 1 августа. Перерасчёт автоматический на основе страховых взносов, уплаченных за предыдущий год.

📊 Сравнительная таблица: сколько платят в 2026 году

Пособие по инвалидности в 2026 году

💰 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Помимо пенсии, все инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) — федеральную меру поддержки.

С 1 февраля 2026 года ЕДВ проиндексирована на 5,6%. Размер зависит от группы инвалидности.

Важно: в состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ) стоимостью 1 825 рублей в месяц. Его можно получать в натуральной форме (бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд) либо заменить денежной компенсацией.

Совет эксперта: при наличии нескольких оснований для ЕДВ назначается одна выплата — по наиболее выгодному основанию. Если вы откажетесь от набора социальных услуг, сумма ЕДВ на руках будет больше.

🏠 Дополнительные надбавки

За иждивенцев. Если у пенсионера-инвалида на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, к выплате добавляется 3 194,90 рубля на каждого, но не более чем на трёх человек.

Районный коэффициент. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей пенсия увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Надбавка на уход. С апреля 2026 года ежемесячная выплата по уходу для людей старше 80 лет и инвалидов I группы выросла до 1 500 рублей.

📝 Как оформить пособие по инвалидности

Шаг 1. Пройдите медико-социальную экспертизу (МСЭ)

Обратитесь в поликлинику по месту жительства для получения направления на МСЭ. С 1 марта 2026 года процедура оформления инвалидности полностью перешла на электронный документооборот в системе МСЭ. Медицинская организация самостоятельно передаст документы в бюро МСЭ.

Шаг 2. Получите решение МСЭ

Решение оформляется актом и справкой, подтверждающей факт установления инвалидности. Информация о признании гражданина инвалидом передаётся от органов МСЭ в Социальный фонд.

Шаг 3. Подайте заявление на назначение пенсии

Это можно сделать:

  • через портал «Госуслуги»;

  • лично в клиентской службе СФР;

  • в МФЦ;

  • почтой.

Для назначения пенсии потребуется заявление и выписка из акта освидетельствования МСЭ.

Важно: с 2026 года часть выплат оформляется проактивно — СФР может назначить ЕДВ без отдельного заявления. При установлении инвалидности впервые можно подать заявление дистанционно через Личный кабинет на сайте СФР.

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🏁 Заключение: ваши выплаты — в ваших руках

В 2026 году государство предоставляет людям с инвалидностью комплексную поддержку: страховую, социальную или государственную пенсию, ежемесячную денежную выплату, надбавки за иждивенцев и районные коэффициенты. Размер выплат зависит от группы инвалидности, наличия стажа и выбранного способа получения социальных услуг.

Что нужно запомнить:

  1. Три вида пенсий: страховая (при наличии стажа), социальная (без стажа), государственная (военные и особые категории).

  2. Индексация 2026: страховые пенсии выросли на 7,6% с января, социальные — на 6,8% с апреля, ЕДВ — на 5,6% с февраля.

  3. Размеры социальной пенсии с апреля: I группа — 18 848,32 руб., II группа — 9 424,12 руб., III группа — 8 010,57 руб., дети-инвалиды — 22 617,67 руб.

  4. ЕДВ с февраля: I группа — 6 157,22 руб., II группа — 4 397,23 руб., III группа — 3 520,01 руб.

  5. Набор социальных услуг (1 825 руб.) можно получать в натуральной форме или деньгами.

  6. Надбавки: за иждивенцев (+3 194,90 руб.), районный коэффициент, надбавка на уход (1 500 руб.).

  7. Оформление: через МСЭ (электронный документооборот с 1 марта 2026), затем заявление в СФР, МФЦ или на «Госуслугах».

  8. Всё чаще выплаты назначаются проактивно — без вашего заявления.

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Главный вывод: вы можете получать больше, чем вам приходит сейчас. Проверьте, все ли положенные выплаты вам назначены, не забыли ли про ЕДВ и надбавки. И помните: инвалидность — это не приговор, а право на поддержку, которую государство обязано вам предоставить в полном объёме.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

732 подписчика160 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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