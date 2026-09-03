С 1 сентября 2026 года медики получат новые полномочия — что изменится для каждого пациента

С 1 сентября 2026 года всё меняется.

С этого дня вступает в силу новый профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи» (приказ Минтруда № 634н от 10 ноября 2025 года). Прежний стандарт 2018 года утрачивает силу, а новый будет действовать до 2032 года. Врач выездной бригады перестаёт быть «транспортировщиком» и становится клиническим стратегом, принимающим самостоятельные решения на месте вызова. Он обязан не просто оказать помощь и довезти до больницы, но и полноценно оценить состояние пациента, принять сложное клиническое решение в условиях дефицита времени, определить дальнейшую тактику лечения и маршрутизацию.

Одновременно вступает в силу приказ Минздрава № 424н от 14 мая 2026 года, который вносит правки в порядок оказания скорой помощи. И главное: помощь можно будет оказывать не только «у себя» — за бригадами официально закрепляется право работать за пределами медицинской организации в экстренных случаях.

В этой статье — всё, что нужно знать о новой работе скорой помощи: как теперь будут принимать решения на месте ЧС, куда повезут пациента и почему врачи наконец смогут делать УЗИ прямо в машине.