С 1 сентября 2026 года медики получат новые полномочия — что изменится для каждого пациента

Вы вызываете скорую. Приезжает бригада, оказывает помощь, и, как часто бывает, везёт вас в «ближайший стационар». Вопрос, есть ли в этой больнице нужный специалист или свободная реанимационная койка, обычно даже не обсуждается. Вы доверяетесь системе. А система до сих пор работала по правилам, которые не всегда учитывали реальную ситуацию на месте.
С 1 сентября 2026 года всё меняется.
С этого дня вступает в силу новый профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи» (приказ Минтруда № 634н от 10 ноября 2025 года). Прежний стандарт 2018 года утрачивает силу, а новый будет действовать до 2032 года. Врач выездной бригады перестаёт быть «транспортировщиком» и становится клиническим стратегом, принимающим самостоятельные решения на месте вызова. Он обязан не просто оказать помощь и довезти до больницы, но и полноценно оценить состояние пациента, принять сложное клиническое решение в условиях дефицита времени, определить дальнейшую тактику лечения и маршрутизацию.
Одновременно вступает в силу приказ Минздрава № 424н от 14 мая 2026 года, который вносит правки в порядок оказания скорой помощи. И главное: помощь можно будет оказывать не только «у себя» — за бригадами официально закрепляется право работать за пределами медицинской организации в экстренных случаях.
В этой статье — всё, что нужно знать о новой работе скорой помощи: как теперь будут принимать решения на месте ЧС, куда повезут пациента и почему врачи наконец смогут делать УЗИ прямо в машине.
От «транспортировщика» до клинического стратега: что реально меняется
Главная суть изменений — расширение полномочий врача выездной бригады. Теперь он не просто фиксирует состояние и везёт в больницу, а становится ключевым звеном в системе оказания экстренной помощи.
Что именно меняется:
🔹 Медицинская сортировка на месте ЧС
Теперь врач скорой обязан проводить медицинскую сортировку пострадавших прямо на месте происшествия. Он определяет, кто нуждается в помощи немедленно, а кто может подождать, организует сортировочную площадку и так называемую «эвакуационную петлю» для быстрой и упорядоченной отправки раненых. Причём такая сортировка прописана не только для катастроф, но и для массовых вызовов в обычных условиях. Всего в профстандарте прописано семь конкретных трудовых действий для работы в условиях ЧС.
🔹 Самостоятельный выбор стационара
Раньше выбор больницы часто определялся принципом «везём в ближайшую дежурную». Новый стандарт закрепляет за врачом прямую обязанность самостоятельно обосновывать, в какой именно стационар везти больного. Принимается во внимание профиль заболевания, тяжесть состояния и даже текущая загруженность приёмного отделения. Это значит, что пациента больше не повезут в переполненную больницу без нужного специалиста — врач на месте сможет выбрать оптимальный вариант.
🔹 Расширение диагностических возможностей на месте
На догоспитальном этапе значительно расширены диагностические полномочия врача. В стандарте впервые официально закреплены:
расшифровка ЭКГ;
проведение портативного УЗИ для выявления свободной жидкости в брюшной полости или пневмоторакса;
экспресс-тестирование на глюкозу, кетоновые тела, маркеры некроза миокарда;
пикфлоуметрия и капнометрия;
непрерывный мониторинг жизненно важных функций с помощью транспортных аппаратов.
Это означает, что диагноз будет ставиться точнее и быстрее, ещё до прибытия в больницу.
🔹 Координация экстренных служб
Врач скорой теперь обязан координировать работу всех медицинских подразделений (в статусе первой прибывшей выездной бригады), взаимодействовать с МЧС, полицией и спасательными формированиями.
Порог входа в профессию снизили: кадровый дефицит будут закрывать
Новый профстандарт окончательно закрепил правило, которое должно снизить кадровый дефицит в службе. Раньше устроиться врачом на скорую можно было исключительно с дипломом по узкой специальности «Скорая медицинская помощь» и обязательным профильным сертификатом.
Теперь для работы на выездной бригаде достаточно диплома по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» без узкой переподготовки — при условии действующей первичной аккредитации специалиста. Это должно упростить привлечение специалистов в выездные бригады и частично решить проблему нехватки кадров.
Помощь на месте и в пути: лечение не заканчивается после погрузки
Ещё одно важное изменение касается непрерывности лечения. Бригады будут не только сопровождать пациентов до больниц, но и оказывать более обширную помощь на месте вызова. Медики продолжат терапию и наблюдение во время транспортировки до приёмного отделения. Реанимобили при этом будут использоваться как мобильные пункты интенсивной терапии, оснащённые для оказания помощи тяжелым пациентам в дороге.
Оснащение бригад: новые укладки и оборудование
Параллельно с профстандартом Минздрав обновил требования к укладкам и наборам для оказания скорой медицинской помощи. С 2027 года составы укладок будут входить в порядок оказания скорой помощи как отдельное приложение.
Утверждены:
общепрофильная укладка — 99 наименований лекарств, включая опиоидные анальгетики и антипсихотические препараты;
реанимационная специализированная укладка — 111 лекарственных препаратов;
акушерская укладка;
реанимационный, реанимационный неонатальный и педиатрический наборы.
В перечне обязательных препаратов — средства для остановки кровотечений (транексамовая кислота, этамзилат), антиагреганты, препараты для экстренной кардиологической помощи, анестетики, антидоты. Документ допускает вариативность: вместо одного кровоостанавливающего средства можно использовать другое из той же группы, что позволяет учитывать наличие препаратов в конкретном регионе.
📊 Таблица: что меняется в работе скорой помощи с 1 сентября 2026 года
Что это значит для пациентов
Для обычного человека, вызывающего скорую, изменения означают более качественную и осмысленную помощь на месте. Врач сможет не просто «купировать боль», а провести полноценную диагностику, принять решение о маршрутизации с учётом реальной ситуации в стационарах, и продолжать лечение даже во время транспортировки.
В экстренных ситуациях (ДТП, техногенные аварии, природные катаклизмы) бригада скорой становится не просто «приезжает и лечит», а организатором и координатором спасательных мероприятий на месте ЧС до прибытия специализированных формирований. Это напрямую повышает шансы на спасение жизней.
📞 Куда обращаться за дополнительной информацией
Если у вас остались вопросы о новых правилах работы скорой помощи:
Единая справочная служба Минздрава — по телефону горячей линии вашего региона.
Страховая медицинская организация — по полису ОМС.
Официальный сайт Минздрава России — minzdrav.gov.ru.
🧾 Заключение
Скорая помощь перестаёт быть просто «машиной с врачом». С 1 сентября 2026 года она становится мобильным диагностическим и координационным центром на колёсах.
Новый профессиональный стандарт (приказ Минтруда № 634н) превращает врача выездной бригады из «транспортировщика» в клинического стратега. Он обязан проводить сортировку при ЧС, самостоятельно выбирать стационар, делать УЗИ и расшифровывать ЭКГ на месте, координировать экстренные службы. А приказ Минздрава № 424н официально разрешает бригадам работать за пределами медицинских организаций в экстренных случаях.
Главные выводы:
Новый профстандарт для врачей скорой помощи вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 2032 года.
Врач скорой получает расширенные полномочия: сортировка при ЧС, выбор стационара, расширенная диагностика (ЭКГ, УЗИ, экспресс-тесты).
Снижены требования к образованию: теперь достаточно диплома по «Лечебному делу» или «Педиатрии».
Оснащение бригад обновляется: новые укладки с 99–111 наименованиями препаратов.
Лечение не заканчивается после погрузки в машину — терапия продолжается в пути.
Помощь вне медорганизации официально закреплена в экстренных случаях.
Что делать прямо сейчас:
Если вы или ваши близкие пользуетесь скорой — знайте: с 1 сентября врач на месте имеет право принимать гораздо более широкий спектр решений.
Если вы работаете в медицине — изучите новый профстандарт: он меняет требования к вашей квалификации и объём ваших полномочий.
Если вы ждали возможности работать на скорой, но у вас не было узкой специализации — теперь это стало возможным.
И помните главное: скорая помощь — это не просто транспорт. С 1 сентября это мобильное отделение интенсивной терапии, где врач на месте принимает решения, от которых зависит ваша жизнь. Новые правила дают ему для этого все инструменты.
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P.S. Приказы Минтруда № 634н и Минздрава № 424н уже вступили в силу или вступят в ближайшее время. Они меняют не просто бюрократические нормы — они меняют то, как работает экстренная медицина в России. И это — реальный шаг к спасению большего числа жизней.
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