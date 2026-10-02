Пенсии и социальные выплаты в 2027 году: что изменится

Вы слышали, что в 2027 году пенсии вырастут на 10%? А пособия на 6,8%? А материнский капитал — на уровень инфляции? Все эти цифры звучат обнадёживающе. Но за общими фразами скрывается множество деталей: кому именно прибавят, когда, сколько и что для этого нужно сделать. Одни выплаты вырастут дважды, другие — один раз. Третьи — только для определённых категорий. И если не разобраться в этом сейчас, можно упустить деньги, которые вам положены. Разбираемся, что изменится в пенсиях и социальных выплатах в 2027 году — по датам, категориям и суммам.
Главное: 2027 год станет рекордным по индексациям
Правительство заложило в проект бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы целый ряд повышений. И 2027-й — первый год этого трёхлетнего цикла. В нём будет несколько волн индексаций: январь, февраль, апрель, август и октябрь. Каждая — для своей категории получателей.
Общая сумма, которая будет направлена через Социальный фонд на пенсии, пособия и социальную поддержку в 2027 году, — порядка 20 триллионов рублей. Из них почти 13,4 триллиона — на выплату пенсий. Это огромные деньги. И они заложены в бюджет, а не обещаны «когда-нибудь потом».
Страховые пенсии: двойная индексация
Страховые пенсии — основная категория выплат. Они касаются большинства пенсионеров России. И в 2027 году их ждёт двойное повышение.
С 1 февраля 2027 года — индексация на 6,8%. Это повышение привязано к уровню фактической инфляции за 2026 год. Именно столько, по прогнозам, составят рост цен.
С 1 апреля 2027 года — ещё одна индексация, на 3,3%. Это уже привязка к темпам роста заработных плат и доходам Социального фонда.
Суммарно за год страховые пенсии вырастут почти на 10,1%. Для пенсионера, который получает 25 000 рублей, прибавка составит около 2 500 рублей. Для того, кто получает 40 000, — более 4 000 рублей. В среднем по стране пенсия по старости к концу 2027 года достигнет 29 904 рублей.
Кто получит прибавку: неработающие пенсионеры — обе индексации автоматически. Работающие пенсионеры — тоже получат, но с нюансами: индексация для них рассчитывается от «замороженного» размера пенсии, без учёта пропущенных индексаций. Саму прибавку устанавливают к выплачиваемой пенсии. Разрыв с неработающими сохраняется, но сокращается.
Социальные пенсии — для тех, кто не заработал страховую. Это люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, пожилые граждане без достаточного стажа. Их пенсии индексируются один раз в год.
С 1 апреля 2027 года социальные пенсии будут повышены на 6,8%. Повышение привязано к росту прожиточного минимума пенсионера. Для получателей социальных пенсий это означает стабильное, пусть и не такое быстрое, как у страховых, повышение.
Единое пособие: первая прибавка года
Самая ранняя прибавка 2027 года ждёт семьи с детьми. С 1 января единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%.
Единое пособие — это выплата для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Размер пособия рассчитывается с учётом регионального прожиточного минимума и уровня нуждаемости: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребёнка. При изменении прожиточного минимума перерасчёт производится автоматически, без необходимости подачи отдельного заявления. Действующим получателям январские суммы пересчитают автоматически.
Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2027 году планируется установить на уровне 20 227 рублей.
С 1 февраля 2027 года пройдёт индексация целого ряда социальных выплат по фактической инфляции за 2026 год. Под повышение попадают:
материнский капитал;
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий граждан;
единовременное пособие при рождении ребёнка;
другие выплаты, привязанные к инфляции.
Точный процент февральской индексации станет известен после подведения итогов 2026 года. По предварительным оценкам, для материнского капитала речь может идти о 5,2%. Сейчас маткапитал на первого ребёнка составляет около 729 тысяч рублей, на второго — 963 тысячи рублей. После февральской индексации суммы вырастут.
Таблица: полный график повышений на 2027 год
Эта таблица — не просто справка. Это карта повышений, которую можно сохранить и повесить на холодильник. Обратите внимание: январь, февраль, апрель — три месяца подряд, в которые что-то повышается. Если вы попадаете в несколько категорий одновременно, прибавки суммируются.
Военные пенсии: октябрьская индексация
Военные пенсии будут проиндексированы в октябре 2027 года. Точный процент зависит от уровня инфляции и решения правительства. Для лётчиков и шахтёров предусмотрены четыре корректировки доплат в год.
Прожиточный минимум: рост до 20 тысяч рублей
В 2027 году федеральный прожиточный минимум на душу населения может впервые превысить отметку в 20 тысяч рублей. По расчётам экономистов, он составит от 19 886 до 20 265 рублей в зависимости от уровня индексации. Для пенсионеров — от 17 102 до 17 428 рублей, для детей — от 19 290 до 19 657 рублей.
Это важно, потому что многие социальные выплаты привязаны именно к прожиточному минимуму. Чем выше этот показатель, тем больше размер пособий.
Что это значит для обычного человека
Если вы пенсионер, готовьтесь к тому, что в феврале пенсия придёт в новом размере. Апрельская добавка станет второй волной. Если вы работающий пенсионер — августовский перерасчёт добавит ещё немного.
Если вы семья с детьми, январь — ваш месяц. Единое пособие вырастет на 6,8%. Февраль принесёт индексацию маткапитала и пособия при рождении ребёнка.
Если вы получаете ЕДВ как льготник — февраль тоже ваш месяц. Выплата вырастет вместе с маткапиталом.
Если вы военный пенсионер — ждите октября.
Чего пока нет в графике
Важно понимать: не все проценты окончательны. Февральская индексация страховых пенсий привязана к фактической инфляции за 2026 год, которая ещё не известна. Оценка в 6,8% — это прогноз. Апрельская прибавка в 3,3% — тоже прогнозный показатель. Точные цифры станут известны позже, когда Росстат подведёт итоги года.
То же касается февральской индексации маткапитала и ЕДВ. Оценка в 5,2% — это экспертная оценка, а не утверждённая цифра. Окончательные параметры будут закреплены в бюджете Социального фонда осенью 2026 года.
Заключение
2027 год станет годом рекордного количества повышений. Страховые пенсии вырастут дважды — в феврале на 6,8% и в апреле на 3,3%. Социальные пенсии — в апреле на 6,8%. Единое пособие — в январе на 6,8%. Маткапитал, ЕДВ и пособие при рождении — в феврале. Работающие пенсионеры получат августовский перерасчёт. Военные — октябрьскую индексацию.
Средняя пенсия по старости приблизится к 30 тысячам рублей. Прожиточный минимум впервые превысит 20 тысяч рублей. На социальную поддержку направят 20 триллионов рублей. И это не обещания, а заложенные в бюджет обязательства.
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Проблема в том, что большинство людей узнают о прибавке только тогда, когда деньги приходят на карту. А ведь зная график, можно планировать. Проверьте, в какие категории вы попадаете. Сохраните таблицу. И не ждите, пока кто-то вам расскажет о ваших правах. Информация — это тоже деньги. И в 2027 году она будет стоить особенно дорого.