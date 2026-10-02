Пенсии и социальные выплаты в 2027 году: что изменится

Страховые пенсии: двойная индексация

Страховые пенсии — основная категория выплат. Они касаются большинства пенсионеров России. И в 2027 году их ждёт двойное повышение.

С 1 февраля 2027 года — индексация на 6,8%. Это повышение привязано к уровню фактической инфляции за 2026 год. Именно столько, по прогнозам, составят рост цен.

С 1 апреля 2027 года — ещё одна индексация, на 3,3%. Это уже привязка к темпам роста заработных плат и доходам Социального фонда.

Суммарно за год страховые пенсии вырастут почти на 10,1%. Для пенсионера, который получает 25 000 рублей, прибавка составит около 2 500 рублей. Для того, кто получает 40 000, — более 4 000 рублей. В среднем по стране пенсия по старости к концу 2027 года достигнет 29 904 рублей.

Кто получит прибавку: неработающие пенсионеры — обе индексации автоматически. Работающие пенсионеры — тоже получат, но с нюансами: индексация для них рассчитывается от «замороженного» размера пенсии, без учёта пропущенных индексаций. Саму прибавку устанавливают к выплачиваемой пенсии. Разрыв с неработающими сохраняется, но сокращается.