Пенсии не повысят в январе 2027 года

Главное: январской индексации страховых пенсий не будет

Начиная с 2027 года порядок индексации страховых пенсий меняется. Ранее правительство имело право принимать специальные решения и переносить повышение на январь — так было в 2025 и 2026 годах. Но действие этой нормы приостановлено до 1 января 2027 года. Это означает, что с 2027 года возвращается стандартный порядок: индексация будет проходить в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.

То есть январь 2027 года станет первым месяцем за несколько лет, когда страховые пенсии не будут повышены. Ни по старости, ни по инвалидности, ни по случаю потери кормильца. Прибавка придёт позже — но придёт.

Важно понять: это не заморозка и не отмена. Это изменение графика. Общая сумма повышения за 2027 год будет даже больше, чем в 2026 году, — просто она распределится на два этапа, а не на один.