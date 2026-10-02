Пенсии не повысят в январе 2027 года

Вы привыкли к январской индексации. Каждый год, сразу после новогодних праздников, на карту приходила сумма чуть больше обычной. Вы планировали бюджет, зная: с января будет прибавка. А теперь новость, которая ломает эту привычку: в январе 2027 года страховые пенсии не вырастут. И это не отмена повышения. Это переход на новую систему, в которой индексация будет проходить дважды в год, но в другие месяцы. Разбираемся, почему так произошло, когда ждать прибавку, кому она положена и что делать, чтобы не остаться без денег в переходный период.
Главное: январской индексации страховых пенсий не будет
Начиная с 2027 года порядок индексации страховых пенсий меняется. Ранее правительство имело право принимать специальные решения и переносить повышение на январь — так было в 2025 и 2026 годах. Но действие этой нормы приостановлено до 1 января 2027 года. Это означает, что с 2027 года возвращается стандартный порядок: индексация будет проходить в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.
То есть январь 2027 года станет первым месяцем за несколько лет, когда страховые пенсии не будут повышены. Ни по старости, ни по инвалидности, ни по случаю потери кормильца. Прибавка придёт позже — но придёт.
Важно понять: это не заморозка и не отмена. Это изменение графика. Общая сумма повышения за 2027 год будет даже больше, чем в 2026 году, — просто она распределится на два этапа, а не на один.
Почему так произошло: возвращение к стандартному порядку
В 2025 и 2026 годах правительство дважды принимало решение о досрочной индексации — с 1 января. Это было связано с особенностями бюджетного процесса и желанием обеспечить пенсионерам прибавку как можно раньше. В 2026 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,6% с 1 января — выше инфляции.
Но такие решения требовали специальных законодательных актов. Норма, позволявшая переносить индексацию на январь, была временной. И её действие приостановлено до 1 января 2027 года. Это значит, что с 2027 года возвращается стандартный порядок, предусмотренный законом «О страховых пенсиях»: индексация с 1 февраля по фактической инфляции и с 1 апреля — по доходам Социального фонда.
Это не шаг назад. Это нормализация. И в этой системе тоже есть плюсы.
Таблица: полный график повышений в 2027 году
Эта таблица — не просто справка. Это карта, которая показывает: январь 2027 года не будет пустым. Хотя страховые пенсии не вырастут, единое пособие и выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будут проиндексированы на 6,8%. А это значит, что семьи с детьми получат прибавку уже в первый месяц года. Просто это другая категория выплат.
Кому всё-таки прибавят в январе
Если вы получаете единое пособие на детей до 17 лет или как беременная женщина — вы получите прибавку с 1 января. Размер индексации — 6,8%. Это связано с ростом прожиточного минимума, к которому привязано пособие. Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2027 году планируется установить на уровне 20 227 рублей. Для детей в регионах суммы будут рассчитываться исходя из региональных значений.
Также с 1 января будут проиндексированы другие социальные выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума. Перерасчёт произойдёт автоматически — подавать заявление не нужно.
Таким образом, январь 2027 года будет «пустым» только для получателей страховых пенсий. Для семей с детьми и получателей социальных пособий прибавка придёт вовремя.
Что будет с пенсиями в феврале и апреле
Главная прибавка для пенсионеров придёт в феврале. С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это повышение привязано к фактической инфляции за 2026 год. Для пенсионера с выплатой 25 000 рублей прибавка составит около 1 700 рублей. Для получателя 40 000 рублей — около 2 720 рублей.
Затем в апреле последует вторая индексация — ещё на 3,3%. Она привязана к темпам роста заработных плат и доходам Социального фонда. Суммарно за год страховые пенсии вырастут почти на 10,1%. Это больше, чем индексация 2026 года, которая составила 7,6%.
Для сравнения: если бы пенсия повышалась только один раз в январе, как в 2026 году, прибавка была бы меньше. Двойная индексация — это механизм, который позволяет компенсировать и инфляцию, и рост зарплат. Так что переход на февральско-апрельскую схему — не потеря, а другая форма.
Что это значит для планирования бюджета
Главная проблема перехода — психологическая и бюджетная. Многие пенсионеры привыкли получать прибавку в январе. Они планировали расходы, исходя из того, что с первого месяца года сумма вырастет. В 2027 году этого не произойдёт. Январская пенсия придёт в прежнем размере.
Что это значит на практике. Если вы рассчитывали на прибавку в январе, чтобы оплатить коммунальные платежи после праздников или купить лекарства, — учтите: деньги придут только в феврале. Первый месяц года придётся прожить на прежнюю сумму. Это не катастрофа, но это важно понимать, чтобы не планировать лишнего.
Что делать прямо сейчас
Первый шаг: проверьте свою выписку из ИЛС. Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта через портал Госуслуг. Убедитесь, что все периоды работы учтены, баллы начислены, а данные о стаже корректны. Если обнаружите пропуски — это основание для обращения в Социальный фонд. Чем раньше вы исправите данные, тем быстрее получите полную пенсию.
Второй шаг: проверьте, все ли выплаты вам назначены. Если вы имеете право на доплаты, надбавки или перерасчёты, но они не применяются — самое время заявить о своих правах. Индексация 2027 года увеличит вашу базовую пенсию, но дополнительные выплаты тоже должны быть учтены.
Третий шаг: планируйте бюджет с учётом нового графика. Январь — без прибавки. Февраль — плюс 6,8%. Апрель — ещё плюс 3,3%. Если вам нужно сделать крупную покупку или оплатить лечение, лучше планировать это на февраль или позже.
Четвёртый шаг: следите за новостями. Проект бюджета Социального фонда будет обсуждаться в Госдуме осенью 2026 года. Как только закон будет принят, параметры индексации станут окончательными. Возможно, будут уточнения.
Заключение
В январе 2027 года страховые пенсии не будут повышены. Это не отмена индексации, а возвращение к стандартному порядку: повышение пройдёт в два этапа — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Суммарно пенсии вырастут почти на 10,1% — больше, чем в 2026 году.
Единое пособие и выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будут проиндексированы с 1 января на 6,8%. Социальные пенсии — с 1 апреля. Военные — в октябре.
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Переход на новую систему требует привыкания. Январь будет «пустым» для пенсионеров, но февраль и апрель компенсируют это с лихвой. Главное — знать график, планировать бюджет и проверять свои данные. Ваша пенсия должна быть полной. И если что-то не так — это можно исправить.