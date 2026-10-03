Как поймать пенсионный фонд на обмане и увеличить пенсию

Почему Социальный фонд ошибается

Многие уверены: если государство назначило пенсию, значит, расчёт правильный. Это опасное заблуждение. Социальный фонд — не истина в последней инстанции. Это государственный орган, который работает с огромным объёмом данных. И в этих данных случаются сбои.

Причины ошибок могут быть разными. Первая — человеческий фактор. Специалист, который вводил данные, мог ошибиться. Опечатка в дате, неверная цифра в сумме заработка, пропущенная запись из трудовой книжки. Вторая — потеря данных. Архивы предприятий утрачены, документы не переданы в фонд, сведения не оцифрованы. Третья — несовершенство законодательства. Некоторые периоды стажа засчитываются только при определённых условиях, и фонд может их не учесть. Четвёртая — технические сбои. Программное обеспечение, которое рассчитывает пенсию, может давать сбои.

И самое главное: фонд не заинтересован искать ошибки в вашу пользу. Его задача — назначить пенсию. Если вы не жалуетесь, никто не будет перепроверять расчёт. Поэтому так важно проверять самому.