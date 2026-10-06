Стоимость пенсионного балла 2027

Как рассчитать пенсию по новой стоимости балла

Зная стоимость балла и размер фиксированной выплаты, можно самостоятельно рассчитать свою пенсию на 2027 год.

Пример расчёта для 100 баллов

Прибавка за год только за счёт роста стоимости балла — 554 рубля .

Пример расчёта для 200 баллов

Максимальная пенсия в 2027 году

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассчитал максимально возможную пенсию по старости в 2027 году. При идеальной трудовой истории с 40–45 годами стажа и накоплением 350–400 баллов расчетная пенсия на конец 2027 года составит:

400 баллов × 168,57 рубля + 9 968,08 рубля = 77 396,08 рубля.

Однако эксперт подчеркнул: верхний предел пенсии в рублях не установлен, но есть ограничение на количество баллов, которые можно заработать за год — не более 10 ИПК.