Стоимость пенсионного балла 2027

Пенсионный балл — это, пожалуй, самый важный параметр, от которого напрямую зависит размер будущей пенсии каждого работающего россиянина. В 2027 году этот показатель изменится дважды, и от того, насколько вырастет стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), напрямую зависит итоговая сумма выплат для миллионов граждан. Разбираем детально, какой будет стоимость пенсионного балла в 2027 году, как это повлияет на размер пенсии, кому положены повышенные коэффициенты и что нужно знать, чтобы не потерять свои деньги.
Что такое пенсионный балл и как он формируется
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это относительный параметр, который отражает пенсионные права гражданина, сформированные за счёт страховых взносов, перечисленных работодателем. Именно от количества накопленных баллов зависит размер страховой пенсии по старости.
Как начисляются баллы
Баллы формируются за каждый календарный год трудовой деятельности. Чем выше официальная зарплата, тем больше страховых взносов поступает в Социальный фонд России и тем больше баллов начисляется. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, — 10 ИПК.
Формула расчёта пенсии
Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по единой формуле:
СП = ИПК × СПК + ФВ
Где:
ИПК — количество накопленных пенсионных баллов;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента;
ФВ — фиксированная выплата.
Именно стоимость балла (СПК) определяет, сколько «весит» каждый накопленный коэффициент в рублях. И чем выше этот показатель, тем больше будет пенсия при одном и том же количестве баллов.
Стоимость пенсионного балла в 2027 году: две индексации
В 2027 году в России продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий. Это означает, что стоимость пенсионного балла будет повышаться дважды в течение года.
Первый этап: 1 февраля — 163,03 рубля
С 1 февраля 2027 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 163,03 рубля. Это повышение затронет всех получателей страховых пенсий — как работающих, так и неработающих.
Второй этап: 1 апреля — 168,57 рубля
С 1 апреля 2027 года стоимость балла вырастет дополнительно — до 168,57 рубля. Вторая индексация опирается не на инфляцию, а на темп роста доходов Социального фонда России и динамику средних зарплат.
Сравнение с предыдущими годами
Для наглядности приведём динамику стоимости пенсионного балла:
2025 год — 145,69 рубля;
2026 год — 156,76 рубля;
2027 год (с 1 февраля) — 163,03 рубля;
2027 год (с 1 апреля) — 168,57 рубля.
Рост стоимости балла с 156,76 до 168,57 рубля — это прибавка около 7,5% за год. Для пенсионера со 100 баллами это означает, что только за счёт роста стоимости балла страховая часть пенсии увеличится примерно на 1 181 рубль.
Фиксированная выплата в 2027 году
Помимо стоимости балла, при расчёте пенсии учитывается фиксированная выплата (ФВ) — базовая часть, которую получает каждый пенсионер независимо от стажа и заработка.
Размер фиксированной выплаты
С 1 февраля 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет на 4% и составит 9 968,08 рубля.
Когда фиксированная выплата увеличивается
Фиксированная выплата индексируется только один раз в год — в феврале. С 1 апреля она не меняется.
Повышенная фиксированная выплата для отдельных категорий
Отдельным категориям граждан фиксированная выплата увеличивается. Например, для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы она удваивается — до 19 169,38 рубля. Для жителей Крайнего Севера применяется районный коэффициент.
Как рассчитать пенсию по новой стоимости балла
Зная стоимость балла и размер фиксированной выплаты, можно самостоятельно рассчитать свою пенсию на 2027 год.
Пример расчёта для 100 баллов
Если пенсионер накопил 100 баллов:
С 1 февраля: 100 × 163,03 + 9 968,08 = 26 271,08 рубля;
С 1 апреля: 100 × 168,57 + 9 968,08 = 26 825,08 рубля.
Прибавка за год только за счёт роста стоимости балла — 554 рубля.
Пример расчёта для 200 баллов
Если пенсионер накопил 200 баллов:
С 1 февраля: 200 × 163,03 + 9 968,08 = 42 574,08 рубля;
С 1 апреля: 200 × 168,57 + 9 968,08 = 43 682,08 рубля.
Максимальная пенсия в 2027 году
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассчитал максимально возможную пенсию по старости в 2027 году. При идеальной трудовой истории с 40–45 годами стажа и накоплением 350–400 баллов расчетная пенсия на конец 2027 года составит:
400 баллов × 168,57 рубля + 9 968,08 рубля = 77 396,08 рубля.
Однако эксперт подчеркнул: верхний предел пенсии в рублях не установлен, но есть ограничение на количество баллов, которые можно заработать за год — не более 10 ИПК.
Сколько баллов нужно для пенсии в 2027 году
Для получения страховой пенсии по старости необходимо одновременно выполнить три условия:
достижение пенсионного возраста — в 2027 году это 64 года для мужчин и 59 лет для женщин (при переходном периоде);
наличие страхового стажа не менее 15 лет;
наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Сколько баллов нужно для средней пенсии
Финансовый эксперт Кирилл Селезнев рассчитал: чтобы получать среднюю страховую пенсию по старости (около 29 тысяч рублей в месяц), в 2027 году потребуется накопить примерно 111 пенсионных баллов.
Если баллов не хватает
Если к моменту достижения пенсионного возраста не хватает стажа или баллов, страховая пенсия не назначается. В этом случае гражданин может претендовать только на социальную пенсию по старости, которая назначается позже и в меньшем размере. Альтернатива — продолжить работать или докупить недостающие баллы.
Как купить пенсионные баллы в 2027 году
Закон позволяет гражданам добровольно уплачивать страховые взносы в Социальный фонд России, чтобы докупить недостающие баллы и стаж.
Стоимость покупки баллов
При прогнозируемом МРОТ около 30 тысяч рублей минимальный добровольный взнос в 2027 году составит примерно 79 тысяч рублей. За эту сумму можно будет приобрести год стажа и около 9 баллов.
Некоторые источники указывают минимальную сумму в 71,5 тысячи рублей за год стажа и почти девять баллов.
Ограничения на покупку
Закон устанавливает ограничение: таким способом можно приобрести не более половины требуемого стажа — остальное нужно заработать официально.
Кому выгодно покупать баллы
Покупка баллов выгодна только тем гражданам, которым не хватает нескольких баллов до обязательного минимума для получения страховой пенсии. Для остальных это экономически невыгодно: окупаемость таких вложений может составить 40 лет и более.
Как проверить свои пенсионные баллы
Чтобы узнать точное количество накопленных ИПК, необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) в Социальном фонде России.
Способы получения выписки
через портал «Госуслуги» — самый быстрый способ;
в личном кабинете на сайте СФР;
в клиентской службе СФР по месту жительства;
через МФЦ.
Что проверить в выписке
В выписке из ИЛС указаны:
количество накопленных пенсионных баллов;
продолжительность страхового стажа;
периоды работы и суммы перечисленных взносов.
Проверьте, все ли периоды работы учтены. Если обнаружены пропуски — обратитесь в СФР с подтверждающими документами.
Что важно
Стоимость пенсионного балла в 2027 году — это ключевой параметр, от которого зависит размер вашей пенсии. Вот главное, что нужно запомнить:
С 1 февраля 2027 года стоимость пенсионного балла составит 163,03 рубля.
С 1 апреля 2027 года стоимость балла вырастет до 168,57 рубля.
Фиксированная выплата с 1 февраля 2027 года — 9 968,08 рубля.
Формула расчёта: СП = ИПК × СПК + ФВ.
Для пенсии нужно не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Для средней пенсии (около 29 тысяч рублей) потребуется примерно 111 баллов.
Максимальная пенсия при 400 баллах превысит 77 000 рублей.
Купить баллы можно через добровольные взносы — минимальный взнос около 79 тысяч рублей за год стажа и 9 баллов.
Проверить свои баллы можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР.
Проверьте свои пенсионные баллы уже сегодня. Если их недостаточно для страховой пенсии — рассмотрите варианты добровольных взносов или уточните, все ли нестраховые периоды учтены. Чем раньше вы начнёте планировать, тем выше будет ваша пенсия.
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А вы уже проверили свои пенсионные баллы? Сколько удалось накопить? Рассчитываете ли на максимальную пенсию в 2027 году? Расскажите в комментариях.