«Что дает советский трудовой стаж до 1991 года при расчете пенсии»

Что такое валоризация и когда она была проведена

Валоризация — это переоценка денежной стоимости пенсионных прав , которые были приобретены гражданами до пенсионной реформы 2002 года. Процедура была проведена с 1 января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ , который дополнил закон № 173-ФЗ статьями 30.1–30.3.

Как это работает

До 2002 года пенсионные права граждан учитывались в виде общего трудового стажа и заработка. После реформы они были конвертированы в расчетный пенсионный капитал (РПК) — денежную величину, которая стала базой для расчета страховой части пенсии.

Валоризация увеличила этот капитал для всех, кто имел стаж до 2002 года. С 2015 года, когда вступил в силу закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», РПК был переведен в индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), но результаты валоризации продолжают учитываться в ИПК, сформированном до 2015 года.