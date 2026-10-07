Сколько баллов нужно для пенсии

Стоимость пенсионного балла в 2026 и 2027 годах

Стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) ежегодно индексируется. Именно от этого параметра напрямую зависит размер пенсии при одном и том же количестве баллов.

В 2026 году

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля , а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля .

В 2027 году: две индексации

Как это влияет на размер пенсии

Для пенсионера со 100 баллами пенсия в 2026 году составляет: 100 × 156,76 + 9 584,69 = 25 260,69 рубля. В 2027 году при тех же 100 баллах:

с февраля: 100 × 163,03 + 9 968,08 = 26 271,08 рубля ;

с апреля: 100 × 168,57 + 9 968,08 = 26 825,08 рубля.

Таким образом, только за счёт роста стоимости балла пенсия увеличится примерно на 1 564 рубля за год.