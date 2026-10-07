Пенсионные баллы — это не абстрактное понятие, а конкретный инструмент, от которого напрямую зависит, какую сумму вы будете получать ежемесячно после выхода на заслуженный отдых. Многие россияне ошибочно полагают, что достаточно отработать определённое количество лет, и пенсия гарантирована. На самом деле система устроена сложнее: даже при большом стаже можно получить минимальную выплату, если накоплено недостаточно индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Разбираем детально, сколько баллов нужно для пенсии в 2026–2027 годах, как их накопить и что делать, если их не хватает.
Минимальные требования: 30 баллов и 15 лет стажа
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременно выполнить три условия: достичь пенсионного возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить не менее 30 пенсионных баллов. Это окончательные значения — переходный период, в течение которого требования постепенно повышались, завершён.
Как менялись требования
Динамика роста минимальных требований выглядела следующим образом: в 2015 году достаточно было 6,6 балла, в 2018-м — 13,8, в 2021-м — 21, а в 2024-м — 28,2. С 2025 года и далее планка зафиксирована на уровне 30 ИПК.
Что это означает на практике
Если к моменту достижения пенсионного возраста у вас нет 15 лет стажа или 30 баллов, страховая пенсия не назначается. В этом случае остаётся только социальная пенсия по старости, которая назначается позже (обычно на 5 лет) и в меньшем размере.
Сколько баллов нужно для средней и высокой пенсии
Минимальные 30 баллов обеспечивают лишь право на пенсию, но её размер будет скромным. Для более высоких выплат требуется значительно больше коэффициентов.
Для пенсии в 27 тысяч рублей (средний уровень)
Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году прогнозируется на уровне 27 117 рублей. Чтобы получать такую сумму, необходимо накопить 112 пенсионных баллов. Расчёт прост: из средней пенсии вычитается фиксированная выплата (9 584,69 рубля), а остаток делится на стоимость одного балла (156,76 рубля). Получается 111,8 ИПК, что округляется до 112.
Для пенсии в 40 тысяч рублей
Чтобы получать пенсию выше 40 тысяч рублей, нужно накопить 200 пенсионных баллов. По расчётам доцента Финансового университета Игоря Балынина, при 200 баллах пенсия составит 40 936,69 рубля.
Сколько лет нужно работать для 200 баллов
Накопить 200 баллов можно, например, если каждый год в течение 35 лет получать по 5,714 балла. Для этого нужна официальная зарплата около 141 850 рублей в месяц. В мае 2026 года такая зарплата была только в 11 регионах: Чукотке, Магаданской области, ЯНАО, на Камчатке, в Москве, Ненецком АО, Якутии, на Сахалине, в Мурманской области, ХМАО и Тюменской области.
Максимальная пенсия
Профессор Финансового университета Александр Сафонов рассчитал максимально возможную пенсию по старости. При идеальной трудовой истории с 40–45 годами стажа и накоплением 350–400 баллов расчётная пенсия к концу 2027 года может составить 77 396,08 рубля.
Стоимость пенсионного балла в 2026 и 2027 годах
Стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) ежегодно индексируется. Именно от этого параметра напрямую зависит размер пенсии при одном и том же количестве баллов.
В 2026 году
С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.
В 2027 году: две индексации
В 2027 году стоимость балла вырастет дважды:
с 1 февраля — до 163,03 рубля;
с 1 апреля — до 168,57 рубля.
Фиксированная выплата с 1 февраля 2027 года составит 9 968,08 рубля.
Как это влияет на размер пенсии
Для пенсионера со 100 баллами пенсия в 2026 году составляет: 100 × 156,76 + 9 584,69 = 25 260,69 рубля. В 2027 году при тех же 100 баллах:
с февраля: 100 × 163,03 + 9 968,08 = 26 271,08 рубля;
с апреля: 100 × 168,57 + 9 968,08 = 26 825,08 рубля.
Таким образом, только за счёт роста стоимости балла пенсия увеличится примерно на 1 564 рубля за год.
Как рассчитать свою пенсию по баллам
Формула расчёта страховой пенсии по старости едина для всех:
СП = ИПК × СПК + ФВ
Где:
ИПК — количество накопленных пенсионных баллов;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента;
ФВ — фиксированная выплата.
Пример расчёта для разных уровней баллов
При 50 баллах (2026 год): 50 × 156,76 + 9 584,69 = 17 422,69 рубля.
При 112 баллах (2026 год): 112 × 156,76 + 9 584,69 = 27 141,81 рубля — примерно средняя пенсия.
При 200 баллах (2026 год): 200 × 156,76 + 9 584,69 = 40 936,69 рубля.
Как накопить нужное количество баллов
Количество баллов, которое вы накапливаете за год, зависит от вашей официальной зарплаты. Чем выше «белая» зарплата, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель и тем больше баллов начисляется.
Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, — 10 ИПК. Чтобы получить их, нужно зарабатывать не менее 2 979 000 рублей в год (около 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ). Чтобы получить один балл в 2026 году, достаточно зарабатывать около 24 825 рублей в месяц.
Что влияет на количество баллов
На количество баллов влияют не только зарплата, но и нестраховые периоды:
уход за ребёнком до 1,5 лет — 1,8 балла за год за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвёртого;
служба в армии по призыву — 1,8 балла за год;
уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет — 1,8 балла за год.
Как проверить свои пенсионные баллы
Чтобы узнать точное количество накопленных ИПК, необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) в Социальном фонде России.
Способы получения выписки
через портал «Госуслуги» — самый быстрый способ, ответ приходит в течение дня;
в личном кабинете на сайте СФР;
в клиентской службе СФР по месту жительства;
через МФЦ.
Что проверить в выписке
В выписке из ИЛС указаны:
количество накопленных пенсионных баллов;
продолжительность страхового стажа;
периоды работы и суммы перечисленных взносов.
Проверьте, все ли периоды работы учтены. Если обнаружены пропуски — обратитесь в СФР с подтверждающими документами: трудовой книжкой, справками о работе и заработке.
Что делать, если баллов не хватает
Если к моменту достижения пенсионного возраста не хватает стажа или баллов, есть несколько вариантов действий.
Вариант 1: Докупить баллы
Закон позволяет гражданам добровольно уплачивать страховые взносы в Социальный фонд России, чтобы докупить недостающие баллы и стаж.
Стоимость покупки в 2026 году:
Минимальный взнос — 71 525 рублей. Даёт 1 год стажа и около 1,09 ИПК.
Максимальный взнос — 572 204 рубля. Даёт 1 год стажа и 8,72 ИПК.
Ограничения: таким способом можно приобрести не более 8,7 баллов в год.
Как подать заявление: через личный кабинет на сайте СФР, в отделении фонда, через МФЦ или портал «Госуслуги».
Важное условие: докупить баллы можно только если вы официально не работаете. Если вы трудоустроены, баллы продолжают копиться самостоятельно.
Вариант 2: Продолжить работать
Самый естественный способ увеличить количество баллов — продолжать официальную трудовую деятельность. За каждый год работы с высокой «белой» зарплатой можно заработать до 10 баллов.
Вариант 3: Отложить выход на пенсию
Если вы решили выйти на пенсию позже положенного срока, применяются повышающие коэффициенты. За первый год отсрочки фиксированная выплата вырастет в 1,056 раза, а ИПК — в 1,07 раза. Чем дольше отсрочка, тем выше коэффициенты.
Вариант 4: Проверить нестраховые периоды
Убедитесь, что в вашем ИЛС учтены все нестраховые периоды: служба в армии, уход за детьми, уход за инвалидами. Если какие-то периоды не учтены — обратитесь в СФР с подтверждающими документами.
Что важно
Пенсионные баллы — это ключевой параметр, от которого зависит размер вашей пенсии. Вот главное, что нужно запомнить:
Минимальные требования для страховой пенсии: 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Для средней пенсии (около 27 тысяч рублей) нужно накопить 112 баллов.
Для пенсии в 40 тысяч рублей потребуется 200 баллов.
Стоимость балла в 2026 году — 156,76 рубля, в 2027-м вырастет до 168,57 рубля (к апрелю).
Максимум за год — 10 баллов, для этого нужно зарабатывать около 248 тысяч рублей в месяц.
Проверить свои баллы можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР.
Докупить баллы можно через добровольные взносы: минимальный взнос — 71 525 рублей за год стажа и 1,09 ИПК.
Если баллов не хватает — назначается социальная пенсия, которая ниже страховой.
Проверьте свои пенсионные баллы уже сегодня. Если их недостаточно для страховой пенсии — рассмотрите варианты добровольных взносов или уточните, все ли нестраховые периоды учтены. Чем раньше вы начнёте планировать, тем выше будет ваша пенсия.
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А вы уже проверили свои пенсионные баллы? Сколько удалось накопить? Рассчитываете ли на среднюю или максимальную пенсию? Расскажите в комментариях.