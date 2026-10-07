Отложить на будущее: Кому положена накопительная пенсия и как ее получить

Накопительная пенсия — это та часть пенсионных прав, которую многие россияне недооценивают или вовсе о ней не знают. В отличие от страховой пенсии, которая формируется за счет взносов работодателя и распределяется между нынешними пенсионерами, накопительная часть представляет собой личные сбережения, хранящиеся на индивидуальном счете и инвестируемые в экономику. Эти деньги можно получить не только в виде ежемесячной прибавки к пенсии, но и единовременно, а в некоторых случаях — передать по наследству. В 2026 году правила получения накопительной пенсии претерпели ряд изменений, которые коснулись как порядка расчета, так и размера выплат. Разбираемся детально, кому положена накопительная пенсия, как ее получить и на какие суммы можно рассчитывать.
Страховая и накопительная пенсия: в чем принципиальная разница
Прежде чем говорить о накопительной пенсии, важно понять, чем она отличается от страховой, поскольку путаница между этими понятиями приводит к тому, что многие граждане просто не знают о своих правах.
Страховая пенсия по старости формируется на основе страховых взносов, которые работодатель перечисляет за работника. Эти средства идут на выплату пенсий нынешним поколениям пенсионеров. Размер будущей страховой пенсии зависит от стажа и суммы накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). В 2026 году для получения страховой пенсии требуется не менее 15 лет стажа и 30 баллов.
Накопительная пенсия — это, по сути, личная «копилка». Средства, поступившие на накопительную часть, не идут на выплаты текущим пенсионерам, а хранятся на индивидуальном лицевом счете гражданина и передаются в управление управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Эти деньги инвестируются, и полученный доход также зачисляется на счет. Именно поэтому накопительная пенсия может быть получена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или пожизненной накопительной пенсии.
Кому положена накопительная пенсия в 2026 году
Круг лиц, имеющих право на накопительную пенсию, четко определен законодательством. С 2014 года действует мораторий на формирование накопительной части за счет новых страховых взносов работодателя: все взносы теперь направляются исключительно на страховую пенсию. Однако средства, поступившие до 2014 года, никуда не исчезли — они продолжают инвестироваться и подлежат выплате.
Категории граждан с пенсионными накоплениями
Право на накопительную пенсию имеют следующие категории граждан:
Граждане 1967 года рождения и моложе, работавшие официально в период с 2002 по 2013 год, за которых работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии.
Мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, в пользу которых работодатели в период с 2002 по 2004 год перечисляли взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Граждане, самостоятельно уплачивавшие дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Родители, направившие средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии матери.
Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий, у вас есть пенсионные накопления, и вы вправе претендовать на их получение.
Как получить накопительную пенсию: пошаговая инструкция
Процедура получения накопительной пенсии имеет заявительный характер: автоматически выплата не назначается. Чтобы получить средства, необходимо обратиться к своему страховщику — в Социальный фонд России (СФР) или в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Шаг 1. Узнайте, где находятся ваши накопления
Первое, что нужно сделать, — заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Это можно сделать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. В выписке будет указана сумма накоплений, а также информация о текущем страховщике — СФР или конкретном НПФ.
Шаг 2. Определите свой возраст и условия
Право на получение накопительной пенсии возникает при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это так называемый «старый» пенсионный возраст, который применяется именно к накопительной части, а не к страховой пенсии. Для граждан, имеющих право на досрочную страховую пенсию (педагоги, медики, работники вредных производств, многодетные матери и другие), накопительную пенсию можно получить одновременно с досрочной пенсией при наличии 15 лет стажа и 30 баллов.
Шаг 3. Подайте заявление страховщику
Заявление о назначении накопительной пенсии подается:
в СФР — если накопления формируются в государственном фонде;
в НПФ — если средства переданы в негосударственный пенсионный фонд.
Способы подачи: лично, через портал «Госуслуги», через МФЦ или по почте. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, но в некоторых случаях срок может быть увеличен до трех месяцев.
Шаг 4. Выберите способ получения
В зависимости от суммы накоплений и условий формирования, гражданин может выбрать один из трех вариантов получения средств.
Три способа получения накопительной пенсии
Законодательство предусматривает три формы выплаты пенсионных накоплений. Выбор зависит от размера накоплений и оснований их формирования.
Единовременная выплата
Это самый популярный способ получения накоплений. Единовременная выплата назначается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 10% и менее от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей, соответственно, порог для единовременной выплаты — 1 628,8 рубля в месяц.
Как это работает на практике: общая сумма накоплений делится на ожидаемый период выплаты — 270 месяцев (этот показатель установлен на 2026 год Федеральным законом № 415-ФЗ). Если полученная сумма не превышает 1 628,8 рубля, все накопления выплачиваются разом. Например, при накоплениях в 400 000 рублей расчетный размер составит 1 481,81 рубля — это меньше порога, значит, вся сумма будет выплачена единовременно.
Максимальная сумма, которую можно получить единовременно в 2026 году, составляет около 440 000 рублей. Средний размер единовременной выплаты в 2026 году — чуть более 68 000 рублей.
Срочная пенсионная выплата
Этот вариант доступен гражданам, которые формировали накопления за счет дополнительных страховых взносов (в том числе в рамках Программы государственного софинансирования) или направили на накопительную пенсию средства материнского капитала. Срочная выплата устанавливается на срок, который выбирает сам получатель, но не менее 10 лет. Это означает, что вся сумма накоплений делится на выбранное количество месяцев и выплачивается ежемесячно в течение этого срока.
Пожизненная накопительная пенсия
Если расчетный размер накопительной пенсии превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, назначается пожизненная накопительная пенсия. Она выплачивается ежемесячно бессрочно. Размер такой пенсии рассчитывается путем деления общей суммы накоплений на 270 месяцев (ожидаемый период выплаты).
Программа долгосрочных сбережений: новый инструмент
С 2024 года в России действует Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — новый сберегательный продукт, который позволяет гражданам формировать дополнительные накопления на будущее с государственной поддержкой.
Как работает ПДС
Участник заключает договор с НПФ, вносит добровольные взносы, а государство софинансирует эти взносы в течение 10 лет — до 36 000 рублей в год. Кроме того, участники могут получить налоговый вычет на сумму взносов до 400 000 рублей в год. Все внесенные средства застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей. Получить выплаты по ПДС можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. На выбор предлагаются пожизненные выплаты или выплаты на срок не менее 10 лет.
Важно: перевести свои пенсионные накопления в ПДС можно только в тот НПФ, который работает в системе обязательного пенсионного страхования.
Изменения 2026 года: что нового
В 2026 году в сфере накопительных пенсий произошло несколько важных изменений, которые напрямую влияют на размер выплат.
Ожидаемый период выплаты — 270 месяцев. Федеральным законом № 415-ФЗ от 17.11.2025 установлено, что для расчета размера накопительной пенсии на 2026 год применяется ожидаемый период выплаты продолжительностью 270 месяцев. Чем длиннее этот период, тем меньше ежемесячная сумма, но тем выше порог для единовременной выплаты.
Корректировка накопительных пенсий с 1 августа. В 2026 году Социальный фонд провел ежегодную корректировку накопительных пенсий и срочных выплат. Процент увеличения накопительных пенсий составил 17,3%, а срочных пенсионных выплат — 19,32%. Это значительно выше прошлогодних показателей (10,98% и 11,32% соответственно). Корректировка проводится автоматически, без подачи заявления.
Федеральный закон № 66-ФЗ от 23.03.2026. Внесены изменения в закон об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии, которые вступают в силу с 1 января 2027 года.
Куда обращаться и какие документы нужны
Для получения накопительной пенсии потребуется минимальный пакет документов:
паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства и гражданство);
СНИЛС (документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета);
реквизиты банковского счета для перечисления средств.
При подаче заявления через портал «Госуслуги» документы, удостоверяющие личность, представлять не требуется — они запрашиваются в электронном виде.
Если накопления находятся в НПФ, заявление подается непосредственно в этот фонд. Если в СФР — в клиентскую службу Социального фонда или через МФЦ.
После принятия решения о выплате средства перечисляются в течение двух месяцев. Этот срок необходим для выполнения всех процедур, включая отзыв накоплений из управляющей компании.
Наследование пенсионных накоплений
Одно из важных преимуществ накопительной пенсии — возможность наследования. Если человек умер, не успев оформить выплату, его средства передаются правопреемникам:
тем, кого он указал в заявлении;
либо наследникам по закону в порядке очередности.
Правопреемники получают всю сумму накоплений. Если же выплата была оформлена, невыплаченный остаток гарантируется только в случае срочной пенсионной выплаты.
Что важно
Накопительная пенсия — это реальные деньги, которые многие граждане недооценивают. Вот главное, что нужно запомнить:
Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, а также у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения.
Получить накопления можно при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) — это «старый» пенсионный возраст, не зависящий от повышения пенсионного возраста для страховой пенсии.
Три способа получения: единовременная выплата, срочная пенсионная выплата (не менее 10 лет) и пожизненная накопительная пенсия.
Порог для единовременной выплаты в 2026 году — расчетный размер накопительной пенсии не должен превышать 1 628,8 рубля (10% от прожиточного минимума пенсионера).
Максимальная сумма единовременной выплаты — около 440 000 рублей. Средний размер — более 68 000 рублей.
Ожидаемый период выплаты на 2026 год — 270 месяцев.
Корректировка накопительных пенсий с 1 августа 2026 года — на 17,3%, срочных выплат — на 19,32%.
Программа долгосрочных сбережений позволяет получать софинансирование от государства до 36 000 рублей в год и налоговый вычет.
Пенсионные накопления наследуются правопреемниками.
Проверьте свои пенсионные накопления через портал «Госуслуги» — возможно, у вас есть средства, о которых вы не знали. Если вы достигли возраста 55 или 60 лет, подайте заявление на выплату. Это ваши деньги, и вы имеете полное право их получить.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
А вы уже проверили свои пенсионные накопления? Знали ли вы, что накопительную пенсию можно получить отдельно от страховой? Расскажите в комментариях.