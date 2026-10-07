Отложить на будущее: Кому положена накопительная пенсия и как ее получить

Страховая и накопительная пенсия: в чем принципиальная разница

Прежде чем говорить о накопительной пенсии, важно понять, чем она отличается от страховой, поскольку путаница между этими понятиями приводит к тому, что многие граждане просто не знают о своих правах.

Страховая пенсия по старости формируется на основе страховых взносов, которые работодатель перечисляет за работника. Эти средства идут на выплату пенсий нынешним поколениям пенсионеров. Размер будущей страховой пенсии зависит от стажа и суммы накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). В 2026 году для получения страховой пенсии требуется не менее 15 лет стажа и 30 баллов.

Накопительная пенсия — это, по сути, личная «копилка». Средства, поступившие на накопительную часть, не идут на выплаты текущим пенсионерам, а хранятся на индивидуальном лицевом счете гражданина и передаются в управление управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Эти деньги инвестируются, и полученный доход также зачисляется на счет. Именно поэтому накопительная пенсия может быть получена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или пожизненной накопительной пенсии.