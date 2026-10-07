Пенсия в России приблизится к 30 тысячам рублей в 2027 году

В 2027 году российских пенсионеров ждёт двойное повышение выплат, которое впервые в истории современной России приблизит среднюю пенсию по старости к психологически значимой отметке в 30 тысяч рублей. Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, подтвердил: средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Это результат двухэтапной индексации, которая затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Однако за общими цифрами скрываются важные детали: новые размеры фиксированной выплаты и пенсионного балла, разные сроки для страховых, социальных и военных пенсий, а также индивидуальный характер прибавки для каждого получателя. Разбираем детально, что именно изменится и как рассчитать свою новую пенсию.