Пенсия в России приблизится к 30 тысячам рублей в 2027 году

В 2027 году российских пенсионеров ждёт двойное повышение выплат, которое впервые в истории современной России приблизит среднюю пенсию по старости к психологически значимой отметке в 30 тысяч рублей. Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, подтвердил: средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Это результат двухэтапной индексации, которая затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Однако за общими цифрами скрываются важные детали: новые размеры фиксированной выплаты и пенсионного балла, разные сроки для страховых, социальных и военных пенсий, а также индивидуальный характер прибавки для каждого получателя. Разбираем детально, что именно изменится и как рассчитать свою новую пенсию.
Двойная индексация: 6,8% в феврале и 3,3% в апреле
В 2027 году продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий, впервые введённая в 2026 году. Это означает, что базовая выплата будет повышаться дважды в год.
Первый этап: 1 февраля — на 6,8%
С 1 февраля 2027 года страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на уровень фактической инфляции за 2026 год. Предварительная оценка — 6,8%.
Второй этап: 1 апреля — на 3,3%
Вторая индексация запланирована на 1 апреля и составит 3,3%. Её размер будет зависеть от роста средних зарплат и доходов Социального фонда России. Суммарный рост за год, таким образом, достигнет 10,1%.
Новые значения фиксированной выплаты и пенсионного балла
Формула расчёта страховой пенсии остаётся неизменной: СП = ИПК × СПК + ФВ, где ИПК — количество баллов, СПК — стоимость одного балла, ФВ — фиксированная выплата.
С 1 февраля 2027 года
Фиксированная выплата — 9 968,08 рубля (рост на 4%).
Стоимость одного пенсионного балла — 163,03 рубля.
С 1 апреля 2027 года
Стоимость пенсионного балла — 168,57 рубля.
Фиксированная выплата с 1 апреля не меняется — она индексируется только в феврале.
Средний размер пенсии в 2027 году: почти 30 тысяч
По данным проекта бюджета Социального фонда, скорректированного Правительством, средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит 29 903,81 рубля. Министр финансов Антон Силуанов назвал цифру 29 904 рубля.
Для неработающих пенсионеров — более 30 тысяч
Эксперты уточняют: для неработающих граждан средний показатель превысит 30 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно неработающие пенсионеры являются основной категорией получателей страховой пенсии по старости.
Сравнение с 2026 годом
Для наглядности: в 2026 году средний размер пенсии по старости составлял около 27 224 рублей. Таким образом, прирост за год составит примерно 2 680 рублей, или около 10%.
Кому положена двойная индексация
Двойная индексация распространяется на всех получателей страховых пенсий:
Пенсионеры по старости — как работающие, так и неработающие;
Получатели пенсии по инвалидности — страховой пенсии, сформированной за счёт взносов работодателей;
Получатели пенсии по потере кормильца — в рамках страховой пенсионной системы.
Важное уточнение: с 2025 года мораторий на индексацию для работающих пенсионеров отменён, поэтому повышение коснётся и работающих, и неработающих граждан.
Работающие пенсионеры: три повышения за год
Для работающих пенсионеров 2027 год станет особенно выгодным. Они получат три повышения:
1 февраля — индексация на 6,8%.
1 апреля — дополнительная индексация на 3,3%.
1 августа — беззаявительный перерасчёт на основе страховых взносов, которые за них перечислял работодатель в 2026 году.
Максимальная прибавка в августе ограничена тремя пенсионными коэффициентами — это примерно 505,71 рубля (3 × 168,57 рубля).
Для получателей социальных пенсий — тех, у кого нет достаточного страхового стажа, — индексация предусмотрена один раз в год, 1 апреля. Предварительный размер повышения — 6,8%. Точный коэффициент должен утвердить Минтруд России; он привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера.
Военные пенсии: повышение с 1 октября
Военные пенсии индексируются отдельно. Традиционный срок повышения — 1 октября 2027 года. Ожидаемый размер индексации — примерно 4%. Размер прибавки не привязан к уровню инфляции, а зависит от роста денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Сводная таблица: все параметры индексации на 2027 год
Как рассчитать свою прибавку: пошаговая инструкция
Чтобы понять, на сколько вырастет именно ваша пенсия, выполните несколько простых шагов.
Шаг 1. Узнайте количество своих пенсионных баллов
Зайдите в личный кабинет на портале Госуслуг или в личный кабинет на сайте Социального фонда России. Там указано точное количество накопленных ИПК и размер текущей пенсии.
Шаг 2. Рассчитайте страховую часть по новой стоимости балла
Умножьте количество баллов на новую стоимость:
С 1 февраля: количество баллов × 163,03 рубля.
С 1 апреля: количество баллов × 168,57 рубля.
Шаг 3. Прибавьте фиксированную выплату
К полученной сумме прибавьте новую фиксированную выплату — 9 968,08 рубля с 1 февраля.
Шаг 4. Сравните с текущей пенсией
Вычтите из новой суммы текущий размер пенсии — это и будет ваша прибавка.
Пример расчёта
Пенсионер имеет 120 баллов, текущая пенсия — 26 000 рублей.
Февраль: 120 × 163,03 = 19 563,60 + 9 968,08 = 29 531,68 рубля. Прибавка: 3 531,68 рубля.
Апрель: 120 × 168,57 = 20 228,40 + 9 968,08 = 30 196,48 рубля. Прибавка: 664,80 рубля.
Итого за год: +4 196,48 рубля.
Что важно
Повышение пенсий в 2027 году затронет все категории получателей. Вот главное, что нужно запомнить:
Средняя страховая пенсия по старости к концу 2027 года достигнет 29 904 рубля, а для неработающих пенсионеров превысит 30 тысяч рублей.
Страховые пенсии индексируются дважды: 1 февраля на 6,8% и 1 апреля на 3,3%.
Фиксированная выплата с 1 февраля — 9 968,08 рубля; стоимость балла — 163,03 рубля, с 1 апреля — 168,57 рубля.
Работающие пенсионеры получают три повышения: февраль, апрель и август.
Социальные пенсии повышаются 1 апреля предварительно на 6,8%.
Военные пенсии индексируются 1 октября ориентировочно на 4%.
С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости будут назначаться в беззаявительном порядке.
Индексация 2027 года — это не просто повышение выплат, а продолжение системных изменений в пенсионной системе. Следите за новостями: окончательные параметры апрельской индексации будут утверждены ближе к концу 2026 года.
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А вы уже рассчитали, на сколько вырастет ваша пенсия в 2027 году? Как относитесь к новой системе двойной индексации? Расскажите в комментариях.