Стаж госслужбы 20 лет для пенсии

Что такое пенсия за выслугу лет и кому она положена

Пенсия за выслугу лет — это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка, утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы. Она финансируется из федерального бюджета и назначается Социальным фондом России.

Право на пенсию за выслугу лет имеют несколько категорий граждан:

федеральные государственные гражданские служащие ;

космонавты ;

работники лётно-испытательного состава.

Для государственных гражданских служащих регионального уровня пенсии назначают органы социальной защиты субъектов РФ, для муниципальных служащих — органы местного самоуправления. Военные пенсии находятся в ведении Министерства обороны и других силовых ведомств.

Важно понимать: пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной или муниципальной службы на постоянной основе. После увольнения с госслужбы её выплата возобновляется.