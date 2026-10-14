Стаж госслужбы 20 лет для пенсии

Государственная гражданская служба — это не просто работа, а особый вид профессиональной деятельности, который предполагает повышенные требования, ограничения и, конечно, особые гарантии. Одна из ключевых — право на пенсию за выслугу лет. В 2026 году завершился длительный переходный период, в течение которого минимальный стаж государственной гражданской службы для назначения этой пенсии поэтапно повышался. Теперь планка достигла своего максимума — 20 лет. Это событие знаковое: с одной стороны, оно завершает реформу, начатую ещё в 2017 году, с другой — ставит перед действующими и бывшими госслужащими новые вопросы. Кто именно может рассчитывать на пенсию за выслугу лет? Как она рассчитывается? Какие изменения произошли в процедуре оформления? И что делать, если стажа не хватает? Разберёмся детально.
Что такое пенсия за выслугу лет и кому она положена
Пенсия за выслугу лет — это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка, утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы. Она финансируется из федерального бюджета и назначается Социальным фондом России.
Право на пенсию за выслугу лет имеют несколько категорий граждан:
федеральные государственные гражданские служащие;
космонавты;
работники лётно-испытательного состава.
Для государственных гражданских служащих регионального уровня пенсии назначают органы социальной защиты субъектов РФ, для муниципальных служащих — органы местного самоуправления. Военные пенсии находятся в ведении Министерства обороны и других силовых ведомств.
Важно понимать: пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной или муниципальной службы на постоянной основе. После увольнения с госслужбы её выплата возобновляется.
Ключевое условие: стаж госслужбы 20 лет
Долгое время минимальный стаж для назначения пенсии за выслугу лет составлял 15 лет. Однако в рамках пенсионной реформы было принято решение о поэтапном повышении этого порога.
Как рос стаж: хронология
Процесс повышения начался в 2017 году и завершился в 2026-м. Ежегодно требования увеличивались на 6 месяцев:
2017 год — 15 лет 6 месяцев;
2018 год — 16 лет;
2019 год — 16 лет 6 месяцев;
2020 год — 17 лет;
2021 год — 17 лет 6 месяцев;
2022 год — 18 лет;
2023 год — 18 лет 6 месяцев;
2024 год — 19 лет;
2025 год — 19 лет 6 месяцев;
2026 год и последующие годы — 20 лет.
Таким образом, с 2026 года планка окончательно зафиксирована на уровне 20 лет и в дальнейшем повышаться не будет.
Дополнительные условия назначения
Наличие 20 лет стажа — необходимое, но не единственное условие. Для назначения пенсии за выслугу лет федеральному государственному гражданскому служащему также требуется:
Замещение должности не менее 12 полных месяцев. Гражданин должен непрерывно замещать должность федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев.
Увольнение по определённым основаниям. Увольнение со службы должно быть связано с определёнными обстоятельствами, предусмотренными законом.
Достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. На момент увольнения служащий должен иметь право на страховую пенсию по старости или инвалидности.
Кто освобождён от новых требований
Законодательство предусматривает ряд исключений для тех, кто приобрёл право на пенсию за выслугу лет до введения новых правил. Требование о 20-летнем стаже не распространяется:
на федеральных государственных гражданских служащих, уволенных с госслужбы до 1 января 2017 года;
на лиц, замещавших на 1 января 2017 года должности федеральной государственной гражданской службы и имеющих на этот день стаж не менее 20 лет;
на лиц, замещавших на 1 января 2017 года должности госслужбы, имеющих на этот день не менее 15 лет стажа и приобретших до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности).
Размер пенсии за выслугу лет: как рассчитывается
Размер пенсии за выслугу лет для госслужащих напрямую зависит от продолжительности стажа и среднемесячного заработка.
Основная формула
Пенсия за выслугу лет составляет от 45% до 75% от среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев перед увольнением с госслужбы или достижением возраста, дающего право на страховую пенсию.
Базовый размер — 45% среднемесячного заработка при наличии минимального стажа (20 лет). За каждый дополнительный год сверх минимального стажа прибавляется 3% от заработка.
Ограничения по среднемесячному заработку
Размер среднемесячного заработка, из которого исчисляется пенсия, не может превышать 2,8 должностного оклада (или 0,8 денежного вознаграждения) по замещавшейся должности федеральной госслужбы.
Под среднемесячным заработком понимается денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в выслугу или трудовой стаж.
Доля страховой пенсии
Федеральные государственные служащие, имеющие не менее 15 лет страхового стажа, по их заявлению имеют право получать долю страховой пенсии по старости, устанавливаемую к пенсии за выслугу лет. При этом учитываются суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за период не менее чем 12 полных месяцев работы после назначения пенсии за выслугу лет.
Средние размеры пенсий в 2026 году
По данным Социального фонда России, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих на 1 июля 2026 года составил 39 536 рублей в месяц. У работающих пенсионеров-госслужащих средняя выплата составляет 40 601 рубль, у неработающих — 39 409 рублей.
В отдельных регионах средние пенсии госслужащих существенно выше. Например, на Чукотке и в Магаданской области они превышают 60 тысяч рублей.
Индексация пенсий госслужащих в 2026 году
Индексация пенсий за выслугу лет для государственных служащих имеет свои особенности. Она проводится при централизованном повышении денежного содержания (денежного вознаграждения) федеральных государственных гражданских служащих.
В 2026 году повышение пенсий госслужащих, как и социальных пенсий, было проведено с 1 апреля. Индексация затронула также пенсии бюджетников. Следующее повышение для отдельных категорий (бывших военнослужащих, сотрудников силового блока) запланировано на 1 октября 2026 года.
Последние изменения 2026 года: приказ Минтруда № 390н
В 2025 году были внесены важные изменения в правила назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2025 года № 390н скорректировал Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, её установления и выплаты.
Что изменилось
В частности, была обновлена форма заявления о назначении (перерасчёте) пенсии. Также уточнены вопросы назначения и выплаты пенсии. Изменения были внесены в целях приведения нормативных актов в соответствие с Федеральным законом от 7 июня 2025 года № 135-ФЗ, который внёс изменения в статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Порядок оформления пенсии за выслугу лет
Процедура оформления пенсии за выслугу лет отличается от оформления обычной страховой пенсии. Здесь ключевую роль играет кадровая служба федерального органа.
Куда обращаться
С заявлением о назначении пенсии за выслугу лет необходимо обращаться в кадровую службу федерального органа (его территориального органа), в котором гражданин замещал должность государственной службы.
Необходимые документы
Перечень документов установлен приказом Минтруда России от 22 мая 2017 года № 436н (в редакции от 24 июня 2025 года). В него входят:
заявление о назначении (перерасчёте) пенсии за выслугу лет;
копия паспорта гражданина РФ;
документы, подтверждающие периоды службы, включаемые в стаж государственной гражданской службы;
справка о размере среднемесячного заработка за 12 полных месяцев.
Кадровая служба в 5-дневный срок со дня регистрации заявления осуществляет запрос в Социальный фонд России сведений о факте назначения гражданину страховой пенсии по старости (инвалидности).
Сроки рассмотрения
Федеральный орган в месячный срок со дня регистрации заявления (или со дня поступления недостающих документов) оформляет и направляет документы для назначения пенсии.
Судебная практика и спорные вопросы
Судебная практика по делам о пенсии за выслугу лет госслужащих достаточно обширна. Наиболее частые споры связаны с:
подтверждением стажа государственной службы;
правильностью расчёта среднемесячного заработка;
правом на перерасчёт пенсии;
включением отдельных периодов службы в стаж.
В 2024 году в Верховный суд был подан иск о признании противоречащим действующему закону письма Пенсионного фонда России 2022 года, касающегося расчёта пенсий госслужащих. Верховный суд поддержал позицию Социального фонда России в вопросах расчёта пенсий госслужащих.
В другом деле Верховный Суд разъяснил порядок перерасчёта пенсии сотрудникам органов внутренних дел, отменив решения нижестоящих инстанций, которые не учли, что пенсию за выслугу лет истец получает с 1997 года.
Судебная практика также подтверждает: если увольнение истца было связано непосредственно с выходом на пенсию, это имеет правовое значение для назначения пенсии за выслугу лет.
FAQ: частые вопросы о стаже госслужбы 20 лет для пенсии
Какой минимальный стаж госслужбы нужен для пенсии за выслугу лет в 2026 году?
С 2026 года минимальный стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет составляет 20 лет.
Будет ли стаж повышаться дальше?
Нет. Повышение стажа проводилось поэтапно с 2017 по 2026 год. С 2026 года планка зафиксирована на уровне 20 лет и в дальнейшем повышаться не будет.
Какие ещё условия нужны для назначения пенсии за выслугу лет?
Помимо 20 лет стажа, необходимо замещать должность госслужбы не менее 12 полных месяцев, уволиться по определённым основаниям и иметь право на страховую пенсию по старости или инвалидности.
Какой размер пенсии за выслугу лет для госслужащих?
От 45% до 75% от среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев перед увольнением. За каждый дополнительный год сверх минимального стажа прибавляется 3%.
Какой средний размер пенсии госслужащих в 2026 году?
Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих на 1 июля 2026 года составил 39 536 рублей в месяц.
Может ли госслужащий получать пенсию за выслугу лет и страховую пенсию одновременно?
Да. Федеральные государственные служащие, имеющие не менее 15 лет страхового стажа, могут получать долю страховой пенсии по старости к пенсии за выслугу лет.
Куда обращаться за назначением пенсии за выслугу лет?
С заявлением нужно обращаться в кадровую службу федерального органа, в котором гражданин замещал должность государственной службы.
Какие документы нужны для оформления пенсии за выслугу лет?
Заявление, копия паспорта, документы, подтверждающие периоды службы, и справка о размере среднемесячного заработка за 12 полных месяцев.
Кто освобождён от требования о 20-летнем стаже?
Лица, уволенные с госслужбы до 1 января 2017 года, а также те, кто на 1 января 2017 года имел стаж не менее 20 лет или не менее 15 лет и приобрёл право на страховую пенсию до этой даты.
Как индексируются пенсии госслужащих?
Индексация проводится при централизованном повышении денежного содержания федеральных госслужащих. В 2026 году повышение состоялось с 1 апреля.
Что делать, если не хватает стажа для пенсии за выслугу лет?
Если стажа не хватает, право на пенсию за выслугу лет не возникает. Однако госслужащий может претендовать на страховую пенсию по старости на общих основаниях при наличии необходимого стажа и баллов.
Что важно запомнить
С 2026 года завершился переходный период повышения стажа госслужбы для назначения пенсии за выслугу лет. Теперь планка окончательно зафиксирована на уровне 20 лет.
Ключевые факты:
Минимальный стаж госслужбы для пенсии за выслугу лет в 2026 году — 20 лет.
Повышение стажа проводилось поэтапно с 2017 по 2026 год, ежегодно на 6 месяцев.
Размер пенсии — от 45% до 75% среднемесячного заработка. Базовый размер — 45% при 20 годах стажа, за каждый дополнительный год +3%.
Средний размер пенсии госслужащих на 1 июля 2026 года — 39 536 рублей.
Дополнительные условия: замещение должности не менее 12 полных месяцев, увольнение по определённым основаниям, наличие права на страховую пенсию.
Оформление — через кадровую службу федерального органа.
Изменения 2025–2026 годов — приказ Минтруда № 390н, обновивший правила назначения и выплаты пенсии.
Освобождение от новых требований — для уволенных до 2017 года и лиц, имевших стаж 20 лет на 1 января 2017 года.
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Пенсия за выслугу лет — это заслуженная гарантия для тех, кто посвятил годы государственной службе. Если вы приближаетесь к 20-летнему стажу, заранее проверьте свои документы, обратитесь в кадровую службу и убедитесь, что все периоды службы учтены. В сложных случаях не обойтись без консультации юриста, специализирующегося на пенсионном праве.