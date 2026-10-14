Закон о государственных пенсиях

Государственное пенсионное обеспечение — это отдельный, самостоятельный сегмент пенсионной системы России. В отличие от страховых пенсий, которые формируются за счёт взносов работодателей и балльной системы, государственные пенсии финансируются напрямую из федерального бюджета. Они предназначены для особых категорий граждан: государственных служащих, военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также тех, кто по разным причинам не заработал право на страховую пенсию. Основной документ, регулирующий этот институт, — Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В 2026 году в этот закон были внесены изменения, которые затронули как перечень получателей, так и размеры выплат. Разберёмся детально, как работает этот закон, какие пенсии по нему назначаются, кому они положены и как рассчитываются.
Что такое закон № 166-ФЗ и чем он отличается от закона о страховых пенсиях
Федеральный закон № 166-ФЗ — это базовый нормативный акт, который устанавливает основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок её назначения. Его действие распространяется на несколько категорий граждан, определённых в статье 4 закона.
Ключевое отличие государственной пенсии от страховой — источник финансирования. Страховые пенсии выплачиваются из средств Социального фонда России (СФР), которые формируются за счёт страховых взносов. Государственные пенсии финансируются из федерального бюджета.
Второе отличие — принцип расчёта. Страховая пенсия рассчитывается индивидуально исходя из накопленных баллов и стажа. Государственная пенсия чаще всего определяется в процентах от социальной пенсии или в виде фиксированной суммы, зависящей от категории получателя.
Третье отличие — круг получателей. Если страховая пенсия доступна практически всем, кто имеет достаточный стаж и баллы, то государственная пенсия предназначена для строго определённых категорий граждан.
Виды государственных пенсий по закону № 166-ФЗ
Статья 5 закона № 166-ФЗ устанавливает пять видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
Первое — пенсия за выслугу лет. Назначается федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, гражданам из числа космонавтов и работников лётно-испытательного состава.
Второе — пенсия по старости. Назначается гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Третье — пенсия по инвалидности. Назначается военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам.
Четвёртое — пенсия по случаю потери кормильца. Назначается нетрудоспособным членам семей военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.
Пятое — социальная пенсия. Назначается нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на страховую пенсию: инвалидам, детям-инвалидам, детям-сиротам, гражданам, не заработавшим необходимый стаж и баллы.
Пенсия за выслугу лет: кому и на каких условиях
Пенсия за выслугу лет — одна из самых востребованных в системе государственного обеспечения. В 2026 году в этой сфере произошли важные изменения.
Федеральные государственные гражданские служащие
С 2026 года минимальная продолжительность стажа государственной гражданской службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, достигла 20 лет. Это условие также распространяется на пенсии, назначаемые на уровне субъектов РФ и муниципалитетов.
Размер пенсии за выслугу лет для госслужащих составляет от 45% до 75% от среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев перед увольнением. За каждый дополнительный год сверх минимального стажа прибавляется 3% от заработка.
Кроме того, с 2025 года у госслужащих появилось право на пенсию за выслугу лет при увольнении по собственному желанию до достижения пенсионного возраста, если они имеют стаж государственной гражданской службы не менее 25 лет и замещали должности не менее 7 лет перед увольнением.
Военнослужащие и приравненные категории
Для военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и других силовых ведомств пенсия за выслугу лет регулируется отдельным законом № 4468-I. Но закон № 166-ФЗ также применяется к некоторым категориям — например, к военнослужащим, проходившим службу по призыву, и к участникам СВО из числа добровольцев.
Граждане из числа космонавтов и работников лётно-испытательного состава имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии определённого стажа работы в этих должностях. Условия и размеры определяются отдельными нормативными актами.
Пенсия по старости для пострадавших от катастроф
Этот вид пенсии по закону № 166-ФЗ назначается гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. К ним относятся ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, и другие категории.
Условия назначения и размер пенсии зависят от категории пострадавшего и степени утраты здоровья. Пенсия может назначаться досрочно, с уменьшением общеустановленного возраста.
Пенсия по инвалидности по государственному обеспечению
Пенсия по инвалидности по закону № 166-ФЗ назначается нескольким категориям граждан, и для каждой из них установлен свой порядок расчёта.
Военнослужащие
Размер пенсии по инвалидности военнослужащим привязан к социальной пенсии и умножается на коэффициент, зависящий от группы инвалидности и причины (военная травма или заболевание, полученное в период службы).
Инвалиды вследствие военной травмы:
I группа — 300% от социальной пенсии;
II группа — 250%;
III группа — 175%.
Инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы:
I группа — 250%;
II группа — 200%;
III группа — 150%.
С 1 апреля 2026 года социальная пенсия составляет 9 424,12 рубля. Соответственно, инвалид I группы вследствие военной травмы получает 28 272,36 рубля (300% от социальной пенсии).
Участники Великой Отечественной войны
Участники ВОВ, ставшие инвалидами, имеют право на пенсию по инвалидности по закону № 166-ФЗ. Размер также привязан к социальной пенсии.
Граждане, пострадавшие от катастроф
Граждане, ставшие инвалидами вследствие радиационных или техногенных катастроф, получают пенсию по инвалидности в соответствии с законом № 166-ФЗ.
Пенсия по случаю потери кормильца по государственному обеспечению
Этот вид пенсии назначается нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, и космонавтов.
Члены семей военнослужащих
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют:
дети, братья, сёстры и внуки умершего кормильца, не достигшие 18 лет, а также обучающиеся очно — до 23 лет;
супруг, родители, дедушка и бабушка умершего, если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами;
один из родителей, супруг, дедушка или бабушка, занятые уходом за детьми умершего, не достигшими 14 лет.
Размер пенсии по случаю потери кормильца военнослужащего также привязан к социальной пенсии и зависит от причины смерти кормильца.
Важный момент: Верховный Суд РФ подтвердил, что нетрудоспособные родители военнослужащих имеют право на одновременное получение страховой пенсии и пенсии по потере кормильца, если смерть военнослужащего наступила в том числе от заболевания.
Социальная пенсия — это тот вид государственного обеспечения, который доступен гражданам, не имеющим права на страховую пенсию. Она назначается по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Право на социальную пенсию по старости имеют граждане РФ, проживающие на территории России, при достижении возраста 69 лет для мужчин и 64 года для женщин в 2026–2027 годах. С 2028 года возраст повысится до 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.
Это на пять лет позже, чем возраст назначения страховой пенсии по старости.
Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II и III групп, а также детям-инвалидам. Размер зависит от группы инвалидности.
С 1 апреля 2026 года базовый размер социальной пенсии составляет 9 424,12 рубля. Для отдельных категорий установлены повышенные размеры:
инвалиды I группы — 18 848,24 рубля;
инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды — 22 617,89 рубля;
инвалиды II группы — 9 424,12 рубля;
инвалиды III группы — 8 010,52 рубля.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается детям до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), потерявшим одного или обоих родителей. Размер с 1 апреля 2026 года составляет 9 424,12 рубля на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Индексация государственных пенсий в 2026 году
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению проводится ежегодно с 1 апреля. В 2026 году коэффициент индексации утверждён постановлением Правительства РФ от 26.02.2026 № 197 и составляет 1,068 — то есть повышение на 6,8%.
В результате индексации размер социальной пенсии увеличился с 8 824,08 рубля до 9 424,12 рубля.
Индексация проводится автоматически, заявления подавать не нужно.
Судебная практика и спорные вопросы
Судебная практика по делам о государственном пенсионном обеспечении обширна. Наиболее частые споры связаны с:
подтверждением стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
установлением причинно-следственной связи между смертью военнослужащего и заболеванием, полученным в период службы;
включением периодов службы в выслугу лет;
правом на одновременное получение двух пенсий (например, страховой и государственной).
Верховный Суд РФ в 2026 году рассмотрел ряд дел, связанных с пенсионным обеспечением участников СВО и членов их семей. В частности, было подтверждено право нетрудоспособных родителей военнослужащих на одновременное получение страховой пенсии и пенсии по потере кормильца.
FAQ: частые вопросы о законе о государственных пенсиях
Что регулирует Федеральный закон № 166-ФЗ?
Закон устанавливает основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок её назначения для отдельных категорий граждан: госслужащих, военнослужащих, участников ВОВ, пострадавших от катастроф, космонавтов и нетрудоспособных граждан.
Какие виды пенсий существуют по закону № 166-ФЗ?
Пять видов: пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия.
Кому положена пенсия за выслугу лет?
Федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам лётно-испытательного состава. С 2026 года минимальный стаж госслужбы для назначения пенсии за выслугу лет составляет 20 лет.
Какой размер пенсии за выслугу лет для госслужащих?
От 45% до 75% от среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев перед увольнением. За каждый дополнительный год сверх минимального стажа прибавляется 3%.
Кто имеет право на социальную пенсию по старости?
Граждане РФ, проживающие в России, достигшие 69 лет (мужчины) и 64 года (женщины) в 2026–2027 годах. С 2028 года возраст повысится до 70 и 65 лет соответственно.
Какой размер социальной пенсии в 2026 году?
С 1 апреля 2026 года базовый размер социальной пенсии составляет 9 424,12 рубля.
Как индексируются государственные пенсии?
Индексация проводится ежегодно с 1 апреля. В 2026 году пенсии проиндексированы на 6,8%.
Могут ли военные пенсионеры получать две пенсии одновременно?
В отдельных случаях — да. Например, нетрудоспособные родители военнослужащих имеют право на одновременное получение страховой пенсии и пенсии по потере кормильца.
Какой размер пенсии по инвалидности для военнослужащих?
Для инвалидов вследствие военной травмы: I группа — 300% социальной пенсии, II — 250%, III — 175%. Для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период службы: I — 250%, II — 200%, III — 150%.
Что делать, если отказали в назначении государственной пенсии?
Получите письменное решение об отказе, проверьте, соответствует ли ваша ситуация условиям закона, и обжалуйте отказ в вышестоящем органе СФР, прокуратуре или суде.
Что важно запомнить
Федеральный закон № 166-ФЗ — это основа государственного пенсионного обеспечения в России. Он охватывает пять видов пенсий и распространяется на несколько категорий граждан.
Ключевые факты:
Пять видов пенсий: за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальная.
Источник финансирования — федеральный бюджет, а не страховые взносы.
Пенсия за выслугу лет для госслужащих — от 45% до 75% среднемесячного заработка, минимальный стаж с 2026 года — 20 лет.
Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой: в 69 лет (мужчины) и 64 года (женщины) в 2026–2027 годах.
Базовый размер социальной пенсии с 1 апреля 2026 года — 9 424,12 рубля.
Индексация государственных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля. В 2026 году — на 6,8%.
Военные пенсионеры в отдельных случаях могут получать две пенсии одновременно.
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Государственное пенсионное обеспечение — это важная гарантия для тех, кто служил стране на государственной службе, защищал её или пострадал от катастроф. Если вы относитесь к одной из этих категорий, проверьте, все ли положенные выплаты вам назначены. При необходимости обратитесь в Социальный фонд России или к юристу, специализирующемуся на пенсионном праве.