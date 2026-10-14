Закон о государственных пенсиях

Что такое закон № 166-ФЗ и чем он отличается от закона о страховых пенсиях

Федеральный закон № 166-ФЗ — это базовый нормативный акт, который устанавливает основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок её назначения. Его действие распространяется на несколько категорий граждан, определённых в статье 4 закона.

Ключевое отличие государственной пенсии от страховой — источник финансирования. Страховые пенсии выплачиваются из средств Социального фонда России (СФР), которые формируются за счёт страховых взносов. Государственные пенсии финансируются из федерального бюджета.

Второе отличие — принцип расчёта. Страховая пенсия рассчитывается индивидуально исходя из накопленных баллов и стажа. Государственная пенсия чаще всего определяется в процентах от социальной пенсии или в виде фиксированной суммы, зависящей от категории получателя.

Третье отличие — круг получателей. Если страховая пенсия доступна практически всем, кто имеет достаточный стаж и баллы, то государственная пенсия предназначена для строго определённых категорий граждан.