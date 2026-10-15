О проверке пенсий начали говорить крупные СМИ: почему это важно для каждого пенсионера

FAQ: частые вопросы о проверке и перерасчёте пенсии

Почему крупные СМИ начали писать о проверке пенсий?

Это связано с ростом числа обращений за перерасчётом и накоплением проблем с неучтённым стажем и баллами. Пресса привлекает внимание к теме, помогая пенсионерам узнать о своих правах.

Как проверить, правильно ли начислена пенсия?

Запросите выписку из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги», сверьте периоды работы с трудовой книжкой, проверьте количество баллов, запросите подробный расчёт пенсии в СФР.

Какие периоды чаще всего не учитываются?

Работа до 2002 года, периоды работы в ликвидированных организациях, нестраховые периоды (служба в армии, уход за детьми, уход за инвалидом), северный и сельский стаж.

Что делать, если обнаружил ошибку в расчёте пенсии?

Подайте заявление о перерасчёте в СФР с подтверждающими документами. Если фонд отказывает — жалоба в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

Можно ли взыскать недоплату за прошлые годы?

Да, в пределах срока исковой давности — 3 года. Судебная практика знает примеры взыскания более 450 000 рублей.

Какие надбавки чаще всего не назначают автоматически?

За иждивенцев, за сельский стаж, за северный стаж. Для их назначения требуется заявление и документы.

Нужно ли платить госпошлину при подаче иска о перерасчёте пенсии?

Нет, истцы по пенсионным спорам освобождены от уплаты госпошлины.

Как часто нужно проверять свой ИЛС?

Рекомендуется проверять хотя бы раз в год, особенно если вы работаете или у вас были периоды, которые могут быть учтены не полностью.

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