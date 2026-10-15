На вашем пенсионном удостоверении лежат огромные деньги

Почему о дополнительных выплатах не сообщают

Первое, что нужно понять: автоматизация в пенсионной системе работает не идеально. Государство активно переводит услуги в электронный вид, но часть льгот по-прежнему требует личной инициативы. Причины тому — несколько.

Причина первая: неполнота данных. В базах СФР часто отсутствуют сведения о периодах работы, которые не были своевременно переданы работодателем, или о нестраховых периодах (уход за детьми, служба в армии), которые не были учтены при назначении пенсии.

Причина вторая: региональная специфика. Многие доплаты устанавливаются на уровне субъектов РФ. СФР просто не видит региональных наград, званий и статусов, дающих право на выплату.

Причина третья: заявительный характер. Ряд выплат по закону назначается только после подачи заявления. Без него система просто не запускает механизм начисления.

Причина четвёртая: цифровой барьер. Для миллионов пожилых людей, не готовых работать с цифровыми инструментами, подача заявления через «Госуслуги» становится непреодолимым препятствием. В итоге право на льготу есть, а технического механизма для её реализации нет.

Именно поэтому так важно знать о существующих выплатах и активно их требовать.