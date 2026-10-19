Входит ли военный стаж в страховой стаж для пенсии по старости — вопрос, который волнует миллион россиян, проходивших срочную или контрактную службу. Краткий ответ: да, входит , но с важными оговорками. Период военной службы засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы, если до или после службы гражданин был официально трудоустроен хотя бы один день. За каждый год службы начисляются пенсионные баллы, а отдельные категории военнослужащих получают право на двойной зачёт. Разберёмся детально, какие нормы регулируют зачёт военного стажа, как начисляются баллы и что делать, если сведения о службе отсутствуют в индивидуальном лицевом счёте.

Почему вопрос зачёта военного стажа требует отдельного внимания

Военная служба — это особый вид деятельности, который не регулируется Трудовым кодексом. На военнослужащих не распространяются нормы о трудовой книжке, а записи о службе в неё не вносятся. Именно поэтому многие граждане ошибочно полагают, что годы службы не учитываются при назначении пенсии. Это заблуждение может стоить сотен рублей ежемесячной прибавки. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», период прохождения военной службы относится к «иным периодам», которые засчитываются в страховой стаж наравне с работой. Это означает, что годы службы увеличивают общий стаж и влияют на размер будущей пенсии. Однако одного факта службы недостаточно. Закон устанавливает обязательное условие: до или после военной службы гражданин должен быть официально трудоустроен хотя бы один день. Без этого периода службы останутся в статусе «нестраховых» и не будут учтены при расчёте пенсии. Кроме того, с 2022 года в законодательство внесены изменения, касающиеся участников специальной военной операции. Для них предусмотрен двойной зачёт стажа и повышенное начисление пенсионных баллов, что делает вопрос ещё более актуальным.

Правовые основания: какие нормы регулируют зачёт военного стажа

Основные нормы, определяющие порядок зачёта военной службы в страховой стаж, содержатся в нескольких законодательных актах. Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» — ключевой документ. Пункт 1 части 1 статьи 12 прямо указывает, что в страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы. Коэффициент за полный календарный год службы составляет 1,8 (пункт 12 статьи 15). Федеральный закон № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» устанавливает особый порядок исчисления стажа для отдельных категорий. Пункт 3 статьи 10 определяет, что срочная служба засчитывается в стаж в двойном размере (1 день службы = 2 дня стажа). Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 утверждает Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа. Согласно документу, периоды службы подтверждаются военными билетами, справками воинских подразделений, архивными справками и другими официальными документами. Для военных пенсионеров действуют особые правила. Если гражданин получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, периоды службы, учтённые при назначении этой пенсии, не включаются в страховой стаж для второй пенсии. В страховой стаж войдут только периоды гражданской работы после увольнения со службы.

Кого касается: категории военнослужащих и особенности зачёта

Порядок зачёта военного стажа различается в зависимости от категории военнослужащего и типа службы. Срочная служба по призыву. За каждый год службы начисляется 1,8 пенсионных коэффициента. При этом стаж учитывается в календарном порядке, если речь идёт о досрочной пенсии за длительный стаж. Для назначения обычной страховой пенсии по старости служба засчитывается в общем порядке. Служба по контракту. За год контрактной службы также начисляется 1,8 балла. Однако в отличие от срочной службы, контрактная служба не даёт права на двойной зачёт стажа. Исключение составляют периоды участия в боевых действиях и специальной военной операции. Участие в специальной военной операции. Для мобилизованных и добровольцев предусмотрены особые условия. Период службы засчитывается в двойном размере, а за год начисляется 3,6 пенсионных коэффициента вместо 1,8. Это существенная прибавка как к стажу, так и к размеру будущей пенсии. Военные пенсионеры. Граждане, получающие пенсию за выслугу лет по линии Министерства обороны, МВД или других силовых ведомств, могут претендовать на вторую страховую пенсию по старости. Для этого необходимо соблюсти несколько условий: достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа, не учтённого при назначении военной пенсии, и накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. При этом страховая пенсия назначается без фиксированной выплаты. Обучение в военном вузе. Период обучения в военном учебном заведении не включается в страховой стаж. Это правило действует независимо от того, предшествовала ли учёба службе или следовала после неё.

Пошаговый алгоритм: как подтвердить военный стаж и добиться зачёта

Если вы хотите убедиться, что годы службы учтены в страховом стаже, или восстановить пропущенные периоды, следуйте этому алгоритму. Шаг 1. Проверьте индивидуальный лицевой счёт (ИЛС). Закажите выписку из ИЛС через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. В выписке отображаются все периоды работы и иной деятельности, учтённые на вашем счёте. Если период службы отсутствует, это первый сигнал к действию. Шаг 2. Соберите подтверждающие документы. Основные документы, подтверждающие военную службу: военный билет — главный документ для призывников;

справка воинского подразделения или военного комиссариата по установленной форме;

справки архивных учреждений — если документы утеряны;

контракт о прохождении военной службы — для контрактников;

выписка из приказа о зачислении на службу и увольнении ;

послужной список — для офицерского состава. Шаг 3. Подайте заявление в СФР. Если сведения о службе отсутствуют в ИЛС, обратитесь в Социальный фонд с заявлением о корректировке сведений. Приложите собранные документы. Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР. Шаг 4. Дождитесь решения. СФР рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. При необходимости запроса дополнительных документов срок может быть продлён. Шаг 5. Если отказали — обжалуйте. Отказ в зачёте периода службы можно обжаловать в вышестоящем органе СФР, прокуратуре или суде. Госпошлина по таким делам не взимается. Шаг 6. Проверьте правильность начисления баллов. Убедитесь, что за каждый год службы начислено 1,8 балла, а для участников СВО — 3,6 балла. Если баллы начислены неверно, подайте заявление о перерасчёте.

Судебная практика: как суды решают споры о зачёте военного стажа

Судебная практика по делам о зачёте военной службы в страховой стаж обширна и в большинстве случаев складывается в пользу граждан. В одном из дел суд указал, что периоды обучения и военной службы могут быть засчитаны в страховой стаж для назначения пенсии на общих основаниях, но не для досрочной пенсии по части 1.2 статьи 8 ФЗ-400. Это важное разъяснение: не все периоды, включаемые в общий страховой стаж, учитываются для досрочного выхода на пенсию. В другом деле суд подтвердил, что факт прохождения военной службы по призыву подтверждается справкой военного комиссариата, и обязал СФР включить этот период в страховой стаж. Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости периоды военной службы включаются наравне с периодами работы. Отказ СФР в зачёте таких периодов признаётся незаконным, если гражданин представил подтверждающие документы.

FAQ: частые вопросы о зачёте военного стажа

Входит ли военная служба в страховой стаж для пенсии по старости?

Да, входит. Период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы при условии, что до или после службы гражданин был официально трудоустроен хотя бы один день.

Сколько пенсионных баллов начисляется за год военной службы?

За каждый год срочной или контрактной службы начисляется 1,8 пенсионных коэффициента. Для участников специальной военной операции предусмотрено начисление 3,6 балла за год.

В каком размере засчитывается срочная служба в стаж?

Срочная служба по призыву засчитывается в стаж в двойном размере: 1 день службы = 2 дня стажа. Это правило установлено пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 76-ФЗ.

Засчитывается ли служба по контракту в страховой стаж?

Да, служба по контракту включается в страховой стаж, но в календарном порядке (1 день = 1 день). Двойной зачёт применяется только к срочной службе и участию в СВО.

Нужно ли подавать заявление для зачёта военного стажа?

Если сведения о службе уже отражены в индивидуальном лицевом счёте, заявление не требуется — СФР учтёт их автоматически. Если данные отсутствуют, необходимо подать заявление о корректировке сведений.

Какие документы подтверждают военную службу для СФР?

Основные документы: военный билет, справка военного комиссариата, справки архивных учреждений, контракт о прохождении службы, выписка из приказа о зачислении и увольнении.

Включается ли обучение в военном вузе в страховой стаж?

Нет, период обучения в военном учебном заведении не включается в страховой стаж. Учитывается только непосредственно период прохождения военной службы.

Может ли военный пенсионер получить вторую страховую пенсию?

Да, при соблюдении трёх условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие 15 лет страхового стажа, не учтённого при назначении военной пенсии, и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Что делать, если СФР отказывает в зачёте периода службы?

Обжалуйте отказ в вышестоящем органе СФР, прокуратуре или суде. Госпошлина по таким делам не взимается. Судебная практика в большинстве случаев на стороне граждан.

Учитывается ли военная служба при досрочном выходе на пенсию за длительный стаж?

Да. При назначении досрочной пенсии за длительный стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) периоды службы в армии учитываются наряду с периодами работы и больничными. Бесплатная консультация юриста

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