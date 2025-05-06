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Юлия Стрекалова
Управленческий учет

Превратите данные в звезды: как создать рейтинг в Excel

Узнайте, как легко и эффектно визуализировать оценки и баллы в Excel, представив их в виде зезд. В статье вы найдете пошаговую инструкцию по созданию рейтинга, который сделает вашу таблицу не только информативной, но и привлекательной.

Excel — это мощный инструмент для работы с данными, который позволяет не только проводить расчёты и анализировать информацию, но и визуализировать её. Одной из популярных форм визуализации является рейтинг в виде звёзд, который может быть полезен для оценки продуктов, услуг или других объектов. В этой статье мы подробно рассмотрим, как создать такой рейтинг в Excel.

Вариант 1

Шаг 1: подготовка данных

Прежде всего, необходимо подготовить данные, которые будут использоваться для создания рейтинга. Это могут быть оценки, баллы или другие числовые показатели. Введите эти данные в столбец таблицы Excel.

Шаг 2: определение шкалы оценок

Определите, какая шкала оценок будет использоваться для вашего рейтинга. Например, вы можете использовать шкалу от 1 до 5, где 1 — минимальная оценка, а 5 — максимальная. Запишите эту шкалу в отдельном столбце для удобства.

Шаг 3: расчёт среднего значения

Если у вас есть несколько оценок для каждого объекта, рассчитайте среднее значение. Для этого используйте функцию СРЗНАЧ в Excel. Например, если оценки находятся в столбце B, а объекты — в столбце A, введите следующую формулу в ячейку C2:

=СРЗНАЧ(B2:B6)

Эта формула рассчитает среднее значение для оценок в диапазоне B2:B6. Перетащите формулу вниз, чтобы применить её ко всем объектам.

Шаг 4: создание условного форматирования

Теперь мы можем создать условное форматирование, которое будет отображать рейтинг в виде звёзд. Для этого выполните следующие действия:

  1. Выделите столбец с оценками (например, столбец C).

  2. Перейдите на вкладку Главная и выберите Условное форматированиеУправление правилами.

  3. В окне Диспетчер правил условного форматирования выберите Создать правило....

  4. В окне Новое правило форматирования выберите Форматировать только ячейки, которые содержат и установите условие Больше или равно.

  5. Введите минимальное значение для первой звезды (например, 1) и выберите формат отображения (например, значок звезды).

  6. Нажмите ОК и повторите шаги 4–5 для остальных значений шкалы оценок.

Шаг 5: настройка формата отображения

После создания правил условного форматирования вы можете настроить формат отображения звёзд. Для этого:

  1. Выберите ячейку с оценкой, для которой хотите настроить формат.

  2. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Формат ячеек....

  3. В окне Формат ячеек перейдите на вкладку Шрифт и выберите нужный шрифт для отображения звёзд.

  4. Нажмите ОК.

Шаг 6: применение формата ко всем ячейкам

Чтобы применить формат ко всем ячейкам с оценками, выделите столбец с оценками и нажмите Ctrl+D (или Cmd+D на Mac) для копирования формата в соседние ячейки.

Шаг 7: проверка результата

Проверьте, что рейтинг в виде звёзд отображается корректно. Если необходимо, скорректируйте правила условного форматирования или формат отображения.

Теперь у вас есть рейтинг в виде звёзд, который можно использовать для визуализации оценок или баллов в Excel. Этот метод позволяет быстро и наглядно представить информацию, что может быть полезно в различных ситуациях.

Вариант 2

В этом видео смотрите еще один вариант, как можно отобразить в Excel рейтинг в виде звезд.

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Информации об авторе

Юлия Стрекалова

Юлия Стрекалова

Бизнес-аналитик в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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