Превратите данные в звезды: как создать рейтинг в Excel

Вариант 1

Шаг 1: подготовка данных

Прежде всего, необходимо подготовить данные, которые будут использоваться для создания рейтинга. Это могут быть оценки, баллы или другие числовые показатели. Введите эти данные в столбец таблицы Excel.

Шаг 2: определение шкалы оценок

Определите, какая шкала оценок будет использоваться для вашего рейтинга. Например, вы можете использовать шкалу от 1 до 5, где 1 — минимальная оценка, а 5 — максимальная. Запишите эту шкалу в отдельном столбце для удобства.

Шаг 3: расчёт среднего значения

Если у вас есть несколько оценок для каждого объекта, рассчитайте среднее значение. Для этого используйте функцию СРЗНАЧ в Excel. Например, если оценки находятся в столбце B, а объекты — в столбце A, введите следующую формулу в ячейку C2:

=СРЗНАЧ(B2:B6)

Эта формула рассчитает среднее значение для оценок в диапазоне B2:B6. Перетащите формулу вниз, чтобы применить её ко всем объектам.

Шаг 4: создание условного форматирования

Теперь мы можем создать условное форматирование, которое будет отображать рейтинг в виде звёзд. Для этого выполните следующие действия:

Выделите столбец с оценками (например, столбец C). Перейдите на вкладку Главная и выберите Условное форматирование → Управление правилами. В окне Диспетчер правил условного форматирования выберите Создать правило.... В окне Новое правило форматирования выберите Форматировать только ячейки, которые содержат и установите условие Больше или равно. Введите минимальное значение для первой звезды (например, 1) и выберите формат отображения (например, значок звезды). Нажмите ОК и повторите шаги 4–5 для остальных значений шкалы оценок.

Шаг 5: настройка формата отображения

После создания правил условного форматирования вы можете настроить формат отображения звёзд. Для этого:

Выберите ячейку с оценкой, для которой хотите настроить формат. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Формат ячеек.... В окне Формат ячеек перейдите на вкладку Шрифт и выберите нужный шрифт для отображения звёзд. Нажмите ОК.

Шаг 6: применение формата ко всем ячейкам

Чтобы применить формат ко всем ячейкам с оценками, выделите столбец с оценками и нажмите Ctrl+D (или Cmd+D на Mac) для копирования формата в соседние ячейки.

Шаг 7: проверка результата

Проверьте, что рейтинг в виде звёзд отображается корректно. Если необходимо, скорректируйте правила условного форматирования или формат отображения.

Теперь у вас есть рейтинг в виде звёзд, который можно использовать для визуализации оценок или баллов в Excel. Этот метод позволяет быстро и наглядно представить информацию, что может быть полезно в различных ситуациях.