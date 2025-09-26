Что делать, если сотрудник угрожает уйти?

Недавно столкнулась с ситуацией: человек не пришел на диалог, а сразу — ультиматум: «Либо вот так, либо я ухожу!» или «Ухожу, потому что у вас не так, как я себе представлял».

Первый порыв у многих руководителей — уговаривать любой ценой. Но если вы ведётесь на шантаж один раз — он повторится снова.

✅ Что работает

🧘 Спокойно принять позицию

Без эмоций: «Жаль, что вопрос так поставлен. Давай обсудим причины. Если решение окончательное — значит, так тому и быть.»

Угроза теряет силу, если её не бояться.

🔎 Выяснить, что за этим стоит

Иногда это всплеск эмоций или попытка выбить повышение. А иногда — человек уже давно «собрал чемоданы».

🚫 Не оправдываться и не умолять

Ваша команда строится на партнёрстве, а не на манипуляциях.

🎯 Чётко решить: нужен ли вам такой сотрудник дальше

Если да — ставьте рамки и обсуждайте правила игры.

Если нет — расставайтесь спокойно, без конфликтов.

💡 Итог

Иногда уход человека — это не потеря, а освобождение пространства для тех, кто действительно хочет расти вместе с вами.