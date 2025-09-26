Что делать, если сотрудник угрожает уйти?
Первый порыв у многих руководителей — уговаривать любой ценой. Но если вы ведётесь на шантаж один раз — он повторится снова.
✅ Что работает
🧘 Спокойно принять позицию
Без эмоций: «Жаль, что вопрос так поставлен. Давай обсудим причины. Если решение окончательное — значит, так тому и быть.»
Угроза теряет силу, если её не бояться.
🔎 Выяснить, что за этим стоит
Иногда это всплеск эмоций или попытка выбить повышение. А иногда — человек уже давно «собрал чемоданы».
🚫 Не оправдываться и не умолять
Ваша команда строится на партнёрстве, а не на манипуляциях.
🎯 Чётко решить: нужен ли вам такой сотрудник дальше
Если да — ставьте рамки и обсуждайте правила игры.
Если нет — расставайтесь спокойно, без конфликтов.
💡 Итог
Иногда уход человека — это не потеря, а освобождение пространства для тех, кто действительно хочет расти вместе с вами.
