Как просить повышение и не выглядеть шантажистом
Да-да, сотрудников тоже нужно учить, как правильно просить о повышении.
Частая ошибка — приходить к руководителю с ультиматумом:
«Повышайте или ухожу!»
Кажется, что это сильный ход. Но на деле:
❌ минус доверие
❌ минус уважение
❌ часто минус работа
Лучше идти через ценность, а не через давление.
📌 Как подготовиться и что говорить
1️⃣ Готовь аргументы, а не эмоции
Не «мне что-то не нравится», а:
👉 «Хочу обсудить развитие: должность, зарплату, ответственность.»
Не «я старался», а конкретно:
👉 «Я сделал вот это, и это принесло такой-то результат.»
2️⃣ Показывай результат, а не процесс
🔹 Процесс: «Я обзвонил 50 клиентов.»
✅ Результат: «Я привёл 12 новых клиентов и сделал продаж на 1,5 млн.»
🔹 Процесс: «Я выкладывал посты каждый день.»
✅ Результат: «Из постов пришло 180 новых подписчиков и 12 заявок.»
🔹 Процесс: «Я сделал презентацию для партнёров.»
✅ Результат: «Эта презентация помогла подписать контракт с компанией Х.»
3️⃣ Говори языком пользы для компании
Формулировки:
💬 «За последние 3 месяца я сделал X, что дало Y результат (цифры).»
💬 «Вижу, что могу приносить ещё больше пользы, если возьму на себя Z.»
💬 «Давай обсудим, как это может отразиться на моей должности и зарплате.»
4️⃣ Оставляй пространство для диалога
Не требуй — предлагай.
Когда ты приходишь не с угрозой, а с конструктивом, у руководителя нет желания защищаться.
🚀 Главное правило
Иногда кажется, что все вокруг «п…», не ценят твой труд. Но если хочешь, чтобы с тобой считались — говори на языке цифр, пользы и роста.
📍 Запомни:
❌ «Я много работал» — не аргумент.
✅ «Я принёс результат» — аргумент.
