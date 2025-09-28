Как просить повышение и не выглядеть шантажистом

Да-да, сотрудников тоже нужно учить, как правильно просить о повышении.

Частая ошибка — приходить к руководителю с ультиматумом:

«Повышайте или ухожу!»

Кажется, что это сильный ход. Но на деле:

❌ минус доверие

❌ минус уважение

❌ часто минус работа

Лучше идти через ценность, а не через давление.

📌 Как подготовиться и что говорить

1️⃣ Готовь аргументы, а не эмоции

Не «мне что-то не нравится», а:

👉 «Хочу обсудить развитие: должность, зарплату, ответственность.»

Не «я старался», а конкретно:

👉 «Я сделал вот это, и это принесло такой-то результат.»

2️⃣ Показывай результат, а не процесс

🔹 Процесс: «Я обзвонил 50 клиентов.»

✅ Результат: «Я привёл 12 новых клиентов и сделал продаж на 1,5 млн.»

🔹 Процесс: «Я выкладывал посты каждый день.»

✅ Результат: «Из постов пришло 180 новых подписчиков и 12 заявок.»

🔹 Процесс: «Я сделал презентацию для партнёров.»

✅ Результат: «Эта презентация помогла подписать контракт с компанией Х.»

3️⃣ Говори языком пользы для компании

Формулировки:

💬 «За последние 3 месяца я сделал X, что дало Y результат (цифры).»

💬 «Вижу, что могу приносить ещё больше пользы, если возьму на себя Z.»

💬 «Давай обсудим, как это может отразиться на моей должности и зарплате.»

4️⃣ Оставляй пространство для диалога

Не требуй — предлагай.

Когда ты приходишь не с угрозой, а с конструктивом, у руководителя нет желания защищаться.

🚀 Главное правило

Иногда кажется, что все вокруг «п…», не ценят твой труд. Но если хочешь, чтобы с тобой считались — говори на языке цифр, пользы и роста.

📍 Запомни:

❌ «Я много работал» — не аргумент.

✅ «Я принёс результат» — аргумент.