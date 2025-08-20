Госзакупки 2025: ключевые изменения и что стоит учесть компаниям

Лето 2025 года оказалось богатым на новости о закупках. Часть инициатив уже закреплена в нормативке, другие находятся в стадии обсуждения, но способны серьёзно изменить правила игры в ближайшие годы.

Основные направления: локализация, расширение перечней с ограничениями, корректировка контрактов, особые условия закупок для отдельных организаций и изменения в медицинском секторе.