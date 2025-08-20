ЦОК ОК Персданные 21.08 Мобильные
Госзакупки

Госзакупки 2025: ключевые изменения и что стоит учесть компаниям

В 2025 году госзакупки ждут серьезные перемены: балльная система локализации, новые ограничения на импорт, корректировка контрактов и акценты в медицине. Что уже утверждено, что пока обсуждается и как компании готовиться — в нашем обзоре.

Лето 2025 года оказалось богатым на новости о закупках. Часть инициатив уже закреплена в нормативке, другие находятся в стадии обсуждения, но способны серьёзно изменить правила игры в ближайшие годы.

Основные направления: локализация, расширение перечней с ограничениями, корректировка контрактов, особые условия закупок для отдельных организаций и изменения в медицинском секторе.

Локализация: новые подходы в Постановлении Правительства № 719

Минпромторг продолжает повышать требования к доле российских компонентов в продукции. Предлагается переход на балльную систему оценки уровня локализации для отдельных категорий техники — от ЖК-мониторов и телевизоров до модулей передачи изображения.

Также обсуждаются уточнённые критерии для:

  • платёжных терминалов и банкоматов,

  • сортировочных машин и валидаторов купюр,

  • твердотельных накопителей и модулей памяти.

Параллельно разрабатывается новый порядок проверки телекоммуникационного оборудования. Приоритет будет отдан отечественным электронным компонентам и российскому ПО.

Уже закреплённые изменения

Производство обуви. С 1 января 2028 года маркировка «сделано в России» будет присваиваться только обуви, произведённой из отечественного сырья. Баллы будут начисляться на каждом этапе производства — от раскроя материалов до крепления подошвы.

Телекоммуникационная техника. Постепенное ужесточение требований к составу комплектующих и программному обеспечению продлится до 2028 года. ПО должно входить в российские или ЕАЭС-реестры, а ключевые компоненты — быть отечественного производства.

Постановление № 1875 — расширение перечней ограничений

Среди новых предложений — запрет или ограничения на закупки ряда товаров:

  • пианино (полный запрет импорта),

  • стеклоткань и её узкие варианты (ограничение ввоза),

  • титан, его сплавы и порошки (ограничение закупки из-за рубежа).

Закупки для организаций под санкциями

Минфин предлагает перевести торги таких компаний в закрытый формат — через защищённый сегмент ЕИС и специализированные площадки (АСТ ГОЗ, ЭТП «Закупки Стратег», ЕТП РФ).

Для поставщиков это значит:

  • обязательная аккредитация на указанных ЭТП,

  • установка защищённого ПО для обмена данными.

Контракты: новые возможности для корректировок

С 1 января 2026 года вступят в силу поправки к ст. 95 44-ФЗ:

  • можно будет менять условия контрактов на благоустройство по аналогии со строительными договорами,

  • появится возможность корректировки объёмов или характеристик работ,

  • станет возможным продление сроков строительного контроля при изменении графика основного проекта.

Медицинские закупки: ключевые акценты

Стратегически значимые лекарства. С сентября 2025 года появится новый статус препаратов, особо важных для здравоохранения. Их производство должно быть локализовано в России, перечень утвердит Правительство.

Ценовые преимущества. По вопросу предоставления льгот для препаратов, не входящих в ЖНВЛП, ведомства разделились: Минпромторг против, Минфин и ФАС — за. Итог пока не принят.

Медицинские наборы. По разъяснению Минфина, ограничения действуют на отдельные товары (бинты, перчатки), но не распространяются на готовые комплекты (аптечки, укладки).

Другие пояснения

  • При закупке тракторов по 223-ФЗ достаточно записи в реестре российской промышленной продукции — дополнительные показатели локализации не требуются.

  • Жалобы в ФАС подаются в течение 5 календарных дней после публикации итогового протокола. Если срок приходится на выходной, он переносится на первый рабочий день.

Итоги

Курс на импортозамещение сохраняет приоритет. Требования к локализации становятся строже, перечни ограничений расширяются, а правила корректировки контрактов и медзакупок — всё более детальными.

Поставщикам стоит заранее проверить свои производственные и логистические цепочки, чтобы без проблем участвовать в новых закупочных процедурах.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

1 подписчик19 постов

