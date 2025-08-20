Госзакупки 2025: ключевые изменения и что стоит учесть компаниям

Лето 2025 года оказалось богатым на новости о закупках. Часть инициатив уже закреплена в нормативке, другие находятся в стадии обсуждения, но способны серьёзно изменить правила игры в ближайшие годы.
Основные направления: локализация, расширение перечней с ограничениями, корректировка контрактов, особые условия закупок для отдельных организаций и изменения в медицинском секторе.
Локализация: новые подходы в Постановлении Правительства № 719
Минпромторг продолжает повышать требования к доле российских компонентов в продукции. Предлагается переход на балльную систему оценки уровня локализации для отдельных категорий техники — от ЖК-мониторов и телевизоров до модулей передачи изображения.
Также обсуждаются уточнённые критерии для:
платёжных терминалов и банкоматов,
сортировочных машин и валидаторов купюр,
твердотельных накопителей и модулей памяти.
Параллельно разрабатывается новый порядок проверки телекоммуникационного оборудования. Приоритет будет отдан отечественным электронным компонентам и российскому ПО.
Уже закреплённые изменения
Производство обуви. С 1 января 2028 года маркировка «сделано в России» будет присваиваться только обуви, произведённой из отечественного сырья. Баллы будут начисляться на каждом этапе производства — от раскроя материалов до крепления подошвы.
Телекоммуникационная техника. Постепенное ужесточение требований к составу комплектующих и программному обеспечению продлится до 2028 года. ПО должно входить в российские или ЕАЭС-реестры, а ключевые компоненты — быть отечественного производства.
Постановление № 1875 — расширение перечней ограничений
Среди новых предложений — запрет или ограничения на закупки ряда товаров:
пианино (полный запрет импорта),
стеклоткань и её узкие варианты (ограничение ввоза),
титан, его сплавы и порошки (ограничение закупки из-за рубежа).
Закупки для организаций под санкциями
Минфин предлагает перевести торги таких компаний в закрытый формат — через защищённый сегмент ЕИС и специализированные площадки (АСТ ГОЗ, ЭТП «Закупки Стратег», ЕТП РФ).
Для поставщиков это значит:
обязательная аккредитация на указанных ЭТП,
установка защищённого ПО для обмена данными.
Контракты: новые возможности для корректировок
С 1 января 2026 года вступят в силу поправки к ст. 95 44-ФЗ:
можно будет менять условия контрактов на благоустройство по аналогии со строительными договорами,
появится возможность корректировки объёмов или характеристик работ,
станет возможным продление сроков строительного контроля при изменении графика основного проекта.
Медицинские закупки: ключевые акценты
Стратегически значимые лекарства. С сентября 2025 года появится новый статус препаратов, особо важных для здравоохранения. Их производство должно быть локализовано в России, перечень утвердит Правительство.
Ценовые преимущества. По вопросу предоставления льгот для препаратов, не входящих в ЖНВЛП, ведомства разделились: Минпромторг против, Минфин и ФАС — за. Итог пока не принят.
Медицинские наборы. По разъяснению Минфина, ограничения действуют на отдельные товары (бинты, перчатки), но не распространяются на готовые комплекты (аптечки, укладки).
Другие пояснения
При закупке тракторов по 223-ФЗ достаточно записи в реестре российской промышленной продукции — дополнительные показатели локализации не требуются.
Жалобы в ФАС подаются в течение 5 календарных дней после публикации итогового протокола. Если срок приходится на выходной, он переносится на первый рабочий день.
Итоги
Курс на импортозамещение сохраняет приоритет. Требования к локализации становятся строже, перечни ограничений расширяются, а правила корректировки контрактов и медзакупок — всё более детальными.
Поставщикам стоит заранее проверить свои производственные и логистические цепочки, чтобы без проблем участвовать в новых закупочных процедурах.
