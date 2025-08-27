ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Алексей Гамаюнов
Госзакупки
Как не потерять контракт из-за документов: ошибки участников тендеров

Как не потерять контракт из-за документов: ошибки участников тендеров

Многие компании уверены: главное в тендере — цена. На деле заявки чаще всего «рубят» из-за документов. Что именно проверяют заказчики, как подтвердить статус МСП, где брать справки и почему стоит готовить шаблонный комплект заранее — разберёмся пошагово.

Бизнесу всё чаще приходится участвовать в конкурсах и тендерах — будь то государственные закупки или коммерческие конкурсы. Кажется, что главное условие победы — предложить самую выгодную цену. Но на практике заявки отклоняют чаще всего из-за формальностей: неверно оформленной декларации, отсутствующей справки или просроченного документа.

Чтобы не оказаться в числе проигравших ещё до рассмотрения заявки, разберёмся, какие бумаги обычно требуют заказчики и как подготовить их без ошибок.

Декларации: базовый документ

Заявка практически всегда сопровождается декларацией о соответствии. В ней участник подтверждает, что:

  • компания работает легально и не находится в стадии ликвидации;

  • нет задолженностей по налогам и сборам;

  • соблюдаются требования законодательства или положения о закупке.

В электронных процедурах заполнение декларации упрощено — форма формируется автоматически, остаётся лишь подписать её электронной подписью. В офлайн-торгах или при особых требованиях заказчика документ оформляют отдельно.

Подтверждение статуса малого или среднего бизнеса

Часть закупок проводится только для малого и среднего бизнеса или социально ориентированных НКО. Для участия нужно подтвердить свой статус.

  • Малые предприятия — до 100 сотрудников и выручка до 800 млн рублей.

  • Микропредприятия — до 15 сотрудников и до 120 млн рублей выручки.

  • Средние предприятия — до 250 сотрудников и до 2 млрд рублей дохода.

Для юрлиц действуют ограничения по составу капитала: государство и муниципалитеты не могут владеть более 25%, иностранные компании — более 49%.

НКО подтверждают свой статус в свободной форме. Проверить принадлежность к категории МСП можно через сервис ФНС.

Справка об отсутствии задолженностей

Наличие долгов по налогам не всегда закрывает путь к тендеру. Важен размер задолженности: он не должен превышать четверти стоимости активов компании.

Справку можно запросить через Госуслуги или личный кабинет ФНС. Обычно её выдают в течение пяти рабочих дней, в бумажном или электронном виде.

Подтверждение опыта

В крупных закупках заказчики нередко требуют подтверждённый опыт. Это особенно касается строительства, поставок оборудования или проектов с повышенными требованиями к безопасности.

Подтверждением могут быть:

  • договоры;

  • акты выполненных работ;

  • акты ввода объектов в эксплуатацию.

Даже если опыт не обязателен, приложить такие документы полезно: они влияют на количество баллов при оценке заявки.

Чек-лист перед подачей заявки

  • Изучите документацию закупки или конкурса: там прописаны все требования.

  • Убедитесь, что декларации заполнены и подписаны.

  • Загрузите подтверждающие документы на площадку.

  • Проверьте сроки действия справок и других бумаг.

Вместо заключения

Тендеры — это не только про цену. Это ещё и про аккуратность в документах. Часто заявку отклоняют не из-за невыгодных условий, а из-за того, что чего-то не хватает или документ оформлен неверно.

Лучшее решение — заранее собрать комплект стандартных документов и регулярно обновлять его. Тогда участие в закупках и конкурсах станет понятным рабочим процессом, а не гонкой со сроками.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

1 подписчик21 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO