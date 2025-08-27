Как не потерять контракт из-за документов: ошибки участников тендеров

Бизнесу всё чаще приходится участвовать в конкурсах и тендерах — будь то государственные закупки или коммерческие конкурсы. Кажется, что главное условие победы — предложить самую выгодную цену. Но на практике заявки отклоняют чаще всего из-за формальностей: неверно оформленной декларации, отсутствующей справки или просроченного документа.

Чтобы не оказаться в числе проигравших ещё до рассмотрения заявки, разберёмся, какие бумаги обычно требуют заказчики и как подготовить их без ошибок.