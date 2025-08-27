Как не потерять контракт из-за документов: ошибки участников тендеров

Бизнесу всё чаще приходится участвовать в конкурсах и тендерах — будь то государственные закупки или коммерческие конкурсы. Кажется, что главное условие победы — предложить самую выгодную цену. Но на практике заявки отклоняют чаще всего из-за формальностей: неверно оформленной декларации, отсутствующей справки или просроченного документа.
Чтобы не оказаться в числе проигравших ещё до рассмотрения заявки, разберёмся, какие бумаги обычно требуют заказчики и как подготовить их без ошибок.
Декларации: базовый документ
Заявка практически всегда сопровождается декларацией о соответствии. В ней участник подтверждает, что:
компания работает легально и не находится в стадии ликвидации;
нет задолженностей по налогам и сборам;
соблюдаются требования законодательства или положения о закупке.
В электронных процедурах заполнение декларации упрощено — форма формируется автоматически, остаётся лишь подписать её электронной подписью. В офлайн-торгах или при особых требованиях заказчика документ оформляют отдельно.
Подтверждение статуса малого или среднего бизнеса
Часть закупок проводится только для малого и среднего бизнеса или социально ориентированных НКО. Для участия нужно подтвердить свой статус.
Малые предприятия — до 100 сотрудников и выручка до 800 млн рублей.
Микропредприятия — до 15 сотрудников и до 120 млн рублей выручки.
Средние предприятия — до 250 сотрудников и до 2 млрд рублей дохода.
Для юрлиц действуют ограничения по составу капитала: государство и муниципалитеты не могут владеть более 25%, иностранные компании — более 49%.
НКО подтверждают свой статус в свободной форме. Проверить принадлежность к категории МСП можно через сервис ФНС.
Справка об отсутствии задолженностей
Наличие долгов по налогам не всегда закрывает путь к тендеру. Важен размер задолженности: он не должен превышать четверти стоимости активов компании.
Справку можно запросить через Госуслуги или личный кабинет ФНС. Обычно её выдают в течение пяти рабочих дней, в бумажном или электронном виде.
Подтверждение опыта
В крупных закупках заказчики нередко требуют подтверждённый опыт. Это особенно касается строительства, поставок оборудования или проектов с повышенными требованиями к безопасности.
Подтверждением могут быть:
договоры;
акты выполненных работ;
акты ввода объектов в эксплуатацию.
Даже если опыт не обязателен, приложить такие документы полезно: они влияют на количество баллов при оценке заявки.
Чек-лист перед подачей заявки
Изучите документацию закупки или конкурса: там прописаны все требования.
Убедитесь, что декларации заполнены и подписаны.
Загрузите подтверждающие документы на площадку.
Проверьте сроки действия справок и других бумаг.
Вместо заключения
Тендеры — это не только про цену. Это ещё и про аккуратность в документах. Часто заявку отклоняют не из-за невыгодных условий, а из-за того, что чего-то не хватает или документ оформлен неверно.
Лучшее решение — заранее собрать комплект стандартных документов и регулярно обновлять его. Тогда участие в закупках и конкурсах станет понятным рабочим процессом, а не гонкой со сроками.
