Алексей Гамаюнов
Цена договора: зачем бухгалтерам и финансистам разбираться в закупках

Цена договора — это не просто цифра в контракте. От нее зависит, какие налоги придется заплатить, нужно ли обеспечение заявки, можно ли выбрать поставщика напрямую и как долго будут идти торги. Ошибка на этапе расчета приводит не только к срыву сделки, но и к жалобам в контролирующие органы.

Почему бухгалтеру важно понимать цену договора

  • От цены зависит, будут ли обязательными обеспечение заявки и банковская гарантия.

  • Сумма контракта влияет на сроки подачи предложений и публикацию закупки в ЕИС.

  • Ошибки с НДС в цене могут привести к жалобам и штрафам.

  • При работе с малым бизнесом цена договора определяет, обязана ли компания отдавать часть закупок МСП.

То есть бухгалтер участвует в контроле и проверке расчётов не меньше, чем закупщик.

Что говорит закон

223-ФЗ требует, чтобы у компании в положении о закупке был прописан порядок расчёта цены. Конкретной методики нет — заказчик выбирает её сам.
В документах обычно фиксируют:

  • начальную (максимальную) цену договора (НМЦД);

  • цену сделки у единственного поставщика;

  • цену за единицу товара или услуги;

  • формулу расчёта (если цена зависит от переменных);

  • максимальное значение договора.

Как считают цену

На практике используют разные подходы:

  • Анализ рынка — сравнение предложений поставщиков или данных из реестра договоров.

  • Нормативный — если государство установило предельные цены.

  • Тарифный — для коммуналки и транспорта.

  • Сметный — в строительстве.

  • Затратный — расходы + прибыль.

Пример: закупка топлива. Цена = стоимость литра × объём.

Форматы цен

  • Твёрдая цена — сумма фиксирована и не меняется.

  • Цена за единицу + максимум — когда объём заранее неизвестен.

  • Формула — если стоимость зависит от валюты или сырья.

  • У единственного поставщика — порядок закрепляется отдельно.

Почему так важен НМЦД

Начальная максимальная цена договора влияет на всё:

  • до 5 млн руб. можно не требовать обеспечение заявки;

  • до 100 тыс. руб. (или 500 тыс. у крупных компаний) закупку можно не публиковать в ЕИС;

  • чем больше сумма, тем больше срок на подачу заявок (от 4 до 15 дней);

  • обязательные закупки у малого бизнеса напрямую зависят от цены.

Фактически НМЦД — это «ключ» ко всем условиям закупки.

Ошибки с НДС

Бухгалтеры сталкиваются с ними чаще всего:

  1. Указывают сразу два значения («с НДС / без НДС»). Закон требует одно для всех.

  2. Корректируют цену под налоговый режим победителя. Например, если выиграл поставщик на УСН, убирают НДС. Судебная практика считает это нарушением: условия должны быть одинаковыми.

С 2025 года часть компаний на УСН станет плательщиками НДС, и ошибки на этой почве будут только расти.

Вывод

Цена договора определяет не только правила закупки, но и финансовые последствия: налоги, обеспечение, риски проверок. Правильный расчёт — это инструмент защиты компании, прозрачности и предсказуемости для всех участников сделки.

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

1 подписчик23 поста

