Цена договора: зачем бухгалтерам и финансистам разбираться в закупках

Почему бухгалтеру важно понимать цену договора
От цены зависит, будут ли обязательными обеспечение заявки и банковская гарантия.
Сумма контракта влияет на сроки подачи предложений и публикацию закупки в ЕИС.
Ошибки с НДС в цене могут привести к жалобам и штрафам.
При работе с малым бизнесом цена договора определяет, обязана ли компания отдавать часть закупок МСП.
То есть бухгалтер участвует в контроле и проверке расчётов не меньше, чем закупщик.
Что говорит закон
223-ФЗ требует, чтобы у компании в положении о закупке был прописан порядок расчёта цены. Конкретной методики нет — заказчик выбирает её сам.
В документах обычно фиксируют:
начальную (максимальную) цену договора (НМЦД);
цену сделки у единственного поставщика;
цену за единицу товара или услуги;
формулу расчёта (если цена зависит от переменных);
максимальное значение договора.
Как считают цену
На практике используют разные подходы:
Анализ рынка — сравнение предложений поставщиков или данных из реестра договоров.
Нормативный — если государство установило предельные цены.
Тарифный — для коммуналки и транспорта.
Сметный — в строительстве.
Затратный — расходы + прибыль.
Пример: закупка топлива. Цена = стоимость литра × объём.
Форматы цен
Твёрдая цена — сумма фиксирована и не меняется.
Цена за единицу + максимум — когда объём заранее неизвестен.
Формула — если стоимость зависит от валюты или сырья.
У единственного поставщика — порядок закрепляется отдельно.
Почему так важен НМЦД
Начальная максимальная цена договора влияет на всё:
до 5 млн руб. можно не требовать обеспечение заявки;
до 100 тыс. руб. (или 500 тыс. у крупных компаний) закупку можно не публиковать в ЕИС;
чем больше сумма, тем больше срок на подачу заявок (от 4 до 15 дней);
обязательные закупки у малого бизнеса напрямую зависят от цены.
Фактически НМЦД — это «ключ» ко всем условиям закупки.
Ошибки с НДС
Бухгалтеры сталкиваются с ними чаще всего:
Указывают сразу два значения («с НДС / без НДС»). Закон требует одно для всех.
Корректируют цену под налоговый режим победителя. Например, если выиграл поставщик на УСН, убирают НДС. Судебная практика считает это нарушением: условия должны быть одинаковыми.
С 2025 года часть компаний на УСН станет плательщиками НДС, и ошибки на этой почве будут только расти.
Вывод
Цена договора определяет не только правила закупки, но и финансовые последствия: налоги, обеспечение, риски проверок. Правильный расчёт — это инструмент защиты компании, прозрачности и предсказуемости для всех участников сделки.
