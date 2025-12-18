Банковская гарантия в закупках: когда она спасает контракт, а когда — приводит к потерям

Банковская (независимая) гарантия давно стала привычным инструментом в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для большинства участников она выглядит как удобная альтернатива внесению живых денег: оформил документ — и можно участвовать в торгах, не выводя средства из оборота.

Но именно вокруг банковских гарантий чаще всего возникают самые болезненные ситуации: срыв подписания контракта, списание средств по требованию заказчика, споры с банком и последующие судебные разбирательства. Разберёмся, какие виды гарантий существуют, зачем они нужны и где участники чаще всего совершают ошибки.