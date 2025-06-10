О чем письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации №ГР/48883/25 от 26.05.2025

Какие нюансы разъяснены в письме для территориальных органов Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации:
Указание на товарный знак
В своем обращении от 26.05.2025 №ГР/48883/25 Федеральный антимонопольный орган Российской Федерации в ответ на первый вопрос сообщает, что Заказчик в рамках пп.”в” п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе вправе использовать в описании объекта закупки указание на товарный знак при закупках расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. При этом следует указывать товарный зак закупаемого расходного материала.
Другими словами, Заказчик должен при размещении закупки на приобретение расходных материалов указать товарный знак оборудования, на которое приобретается эти расходные материалы. При этом, Заказчик, на мой взгляд, имеет право указать и товарный знак закупаемого расходного материала, но с условием, что будет указан “или эквивалент”.
Ведь если взять, например, любой принтер, то в техпаспорте могут быть перечислены не только модели собственного производства, но и другие модели других производителей. Даже если, не указаны эти модели в техпаспорте принтера, то производитель в своих паспортах прописывает совместимость. Отсюда следует, что Заказчику, чтобы избежать дальнейших “разборок” с потенциальным участником торгов, лучше указать товарный знак расходного материала с указанием “или эквивалент”.
Совместимость должна допускаться технической документацией
Данное мнение подтверждается в ответе на вопросы 2 и 3, на которые ФАС России в своем обращении отвечает следующем образом: “ФАС России поддерживает позицию, изложенную в письме Росздравнадзора от 16.04.2025 №04-22671/25”.
Не смотря на то, что в письме Росздравнадзора указано, что “применение медицинского изделия с расходным материалом осуществляется с учетом особенностей, установленных в эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на расходный материал”, данное требование, как описывалось выше, может относится ко всем видам закупок, предметом которых является “расходный материал”.
Проверка достоверности
В своей статье “Недостоверные сведения в закупках: теперь и сейчас” я делал акцент на то, что отсутствуют единые требования к проверке достоверности сведений предоставленные в заявках потенциальных участников Заказчиком.
Данное мнение подтверждено и ответом ФАС России в своем обращении (ответ на 4-ый вопрос), в котором указано следующее:
Комиссия по осуществлению закупок самостоятельно принимает решение о допуске или об отклонении заявок, руководствуясь извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) и Законом о контрактной системе.
Однако подтверждением соответствия таких характеристик описанию объекта закупки могут являться инструкции и документы на изделие, полученные любым иным способом, актуальность и достоверность которых могут быть перепроверены в том числе при исполнении контрольных функций.
Излишние требования от Заказчика
Ответ в обращении ФАС России на 5 вопрос, это продолжении темы озвученной в ответе на 4-ый вопрос, а именно требовать от участников закупки документы, подтверждающие совместимость предлагаемых расходных материалов Заказчиком недопустимо, и что Заказчик или закупочная комиссия самостоятельно должны проверить в рамках своих полномочий, так как установление требований дополнительных документов влечет за собой ограничение количества участников закупки и противоречит требованиям Закона о контрактной системе.
Несмотря на то, что письмо относится к сфере лекарственных препаратов и медицинских товаров, некоторые формулировки можно применить и к другим направлениям, что было описано в данной статье.
Единственное, что огорчает - это содержание обращения ФАС России: отсутствуют сами вопросы и предисловие, которые более детально дали бы понимание суть ответов.
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