О чем письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации №ГР/48883/25 от 26.05.2025

В своем обращении от 26.05.2025 №ГР/48883/25 Федеральный антимонопольный орган Российской Федерации в ответ на первый вопрос сообщает, что Заказчик в рамках пп.”в” п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе вправе использовать в описании объекта закупки указание на товарный знак при закупках расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. При этом следует указывать товарный зак закупаемого расходного материала.

Другими словами, Заказчик должен при размещении закупки на приобретение расходных материалов указать товарный знак оборудования, на которое приобретается эти расходные материалы. При этом, Заказчик, на мой взгляд, имеет право указать и товарный знак закупаемого расходного материала, но с условием, что будет указан “или эквивалент”.

Ведь если взять, например, любой принтер, то в техпаспорте могут быть перечислены не только модели собственного производства, но и другие модели других производителей. Даже если, не указаны эти модели в техпаспорте принтера, то производитель в своих паспортах прописывает совместимость. Отсюда следует, что Заказчику, чтобы избежать дальнейших “разборок” с потенциальным участником торгов, лучше указать товарный знак расходного материала с указанием “или эквивалент”.