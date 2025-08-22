Маркировка остатков товаров легкой промышленности: что важно знать розничному магазину в 2025 году

Как рознице промаркировать остатки товаров лёгкой промышленности

1. Проведите инвентаризацию остатков.

Определите, какие товары подлежат обязательной маркировке, зафиксируйте количество, артикулы, цвета и размеры каждого изделия.



2. Создайте технические карточки товаров в системе «Честный знак».

Для маркировки остатков используются временные технические карточки, которые применяются только один раз.

— Не требуется вступать в GS1 RUS, платить взносы и получать GTIN.

— Достаточно создать карточку в национальном каталоге, и товару присваивается временный идентификационный код (начинается на 029).

— Для каждого цвета и размера одного артикула нужна отдельная карточка. Например, если у вас носки двух цветов и трёх размеров, потребуется шесть карточек.



3. Способы создания карточек товаров:

— Вручную на сайте национального каталога

— С помощью шаблона Excel

— Автоматически из базы 1С (при наличии интеграции)



4. Получите и нанесите коды маркировки.

Закажите коды маркировки для каждого товара, нанесите их на упаковку или этикетку.



5. Ввод остатков в оборот.

После нанесения кодов зарегистрируйте ввод остатков в оборот через систему «Честный знак». Теперь товары можно легально продавать.



6. Продажа и вывод из оборота.

При продаже маркированного товара код автоматически выводится из оборота через кассу.