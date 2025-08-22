ЦОК КПП УСН 22.08 Мобильная
Наталия Козак
Маркировка товаров

Маркировка остатков товаров легкой промышленности: что важно знать розничному магазину в 2025 году

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила маркировки товаров легкой промышленности. Теперь производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки на всю продукцию, а оптовые и розничные магазины не имеют права закупать или продавать немаркированные товары. Исключение — только остатки, которые были на складе до 1 марта 2025 года.

Для розничных магазинов это означает:

  • С 1 марта 2025 года новые партии товаров (носки, нижнее бельё, купальники, домашняя одежда и др.) должны поступать уже с маркировкой от производителя или оптовика.

  • Остатки, закупленные до 1 марта, можно продавать без маркировки только до 1 августа 2025 года.

  • После 1 августа продажа немаркированных остатков запрещена. Чтобы реализовать такие товары легально, их необходимо промаркировать самостоятельно.

  • На маркировку остатков даётся время до 30 ноября 2025 года. После этой даты продажа немаркированных товаров будет полностью запрещена.

Как рознице промаркировать остатки товаров лёгкой промышленности

1. Проведите инвентаризацию остатков.
   Определите, какие товары подлежат обязательной маркировке, зафиксируйте количество, артикулы, цвета и размеры каждого изделия.

2. Создайте технические карточки товаров в системе «Честный знак».
   Для маркировки остатков используются временные технические карточки, которые применяются только один раз.
   — Не требуется вступать в GS1 RUS, платить взносы и получать GTIN.
   — Достаточно создать карточку в национальном каталоге, и товару присваивается временный идентификационный код (начинается на 029).
   — Для каждого цвета и размера одного артикула нужна отдельная карточка. Например, если у вас носки двух цветов и трёх размеров, потребуется шесть карточек.

3. Способы создания карточек товаров:
   — Вручную на сайте национального каталога
   — С помощью шаблона Excel
   — Автоматически из базы 1С (при наличии интеграции)

4. Получите и нанесите коды маркировки.
   Закажите коды маркировки для каждого товара, нанесите их на упаковку или этикетку.

5. Ввод остатков в оборот.
   После нанесения кодов зарегистрируйте ввод остатков в оборот через систему «Честный знак». Теперь товары можно легально продавать.

6. Продажа и вывод из оборота.
   При продаже маркированного товара код автоматически выводится из оборота через кассу.

Практические рекомендации по маркировке остатков товаров легкой промышленности 2025

  • Планируйте маркировку заранее. Не откладывайте заказ кодов на последние недели перед 1 августа — в этот период нагрузка на систему «Честный знак» возрастёт, и обработка заявок может занять больше времени.

  • Обратите внимание на сезонные товары.
      Если у вас есть изделия, спрос на которые возрастает осенью и зимой (например, варежки, гамаши), промаркируйте их заранее, чтобы не потерять продажи в сезон.

  • Обучите персонал. Ознакомьте сотрудников с новыми правилами и процессом маркировки.

  • Следите за обновлениями в системе «Честный знак». Изменения и инструкции могут появляться в течение года.

Ответственность за нарушение

С 1 августа 2025 года продажа немаркированных остатков товаров лёгкой промышленности будет считаться нарушением, за которое предусмотрены штрафы:

  • Для должностных лиц и ИП — от 5 000 до 10 000 рублей

  • Для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей

После 30 ноября 2025 года реализовать немаркированные остатки будет невозможно.

Маркировка остатков — обязательная процедура для всех розничных магазинов, торгующих товарами лёгкой промышленности. Начните подготовку заранее: проведите инвентаризацию, создайте технические карточки, закажите и нанесите коды маркировки, чтобы избежать штрафов и потери товара.

