Автоматическое распознавание первичных документов в 1С: как работает сервис 1С:РПД

Больше не нужно вручную переносить данные из бумажных документов в 1С! Сервис «1С:РПД» сам распознаёт счета, накладные, акты, УПД, УКД и кассовые чеки, превращая их в электронные документы. Это экономит время, снижает риск ошибок и делает учёт удобнее.

В этой статье рассмотрим подробнее работу с сервисом 1С:РПД.



Сервис «1С:Распознавание первичных документов» (1С:РПД) сам превращает бумажные документы в электронные прямо в вашей базе 1С.



Он легко справляется с любыми первичными документами: счетами, накладными, актами, счетами-фактурами, УПД, УКД и даже кассовыми чеками.



Загружайте документы как удобно — подойдут сканы, фото (pdf, png, jpg, bmp, tiff), электронные файлы (pdf, Word, Excel, OpenDocument) и даже архивы (rar, zip, 7z).



Всё работает прямо в привычном интерфейсе 1С — не нужно учиться заново или переходить в другие программы.



1С:РПД помогает быстро и удобно подготовить документы для загрузки в вашу базу 1С.



Сервис сам распознаёт поставщиков, покупателей, номенклатуру и другие важные данные, сопоставляя их с объектами из вашей базы. Если название товара у поставщика отличается от вашего, 1С:РПД запомнит ваш выбор и в следующий раз подставит правильный вариант автоматически.



Если встречается что-то новое, чего ещё нет в базе, сервис предложит создать нужный объект. Всё, в чём 1С:РПД не уверена, будет выделено красным — вы сразу увидите, что нужно проверить.



Многостраничные документы можно загружать по одному или сразу пачкой — это удобно, если у вас большой поток бумаг. Просто сканируйте документы поточным сканером, отправляйте полученный pdf-файл в 1С:РПД, и сервис сам разложит всё по комплектам.



Нет сканера? Используйте бесплатное мобильное приложение «1С:Сканер документов» — снимайте фото, и всё попадёт в базу. 1С:РПД сам объединяет связанные документы в комплекты — например, ТОРГ-12 и счет-фактура, или акт и счет-фактура.



Если часть документов уже есть в базе, сервис прикрепит к ним сканы, а недостающие создаст автоматически. При работе с чеками сервис сверяет данные из QR-кода с информацией ФНС, и вы сразу можете загрузить их в авансовый отчёт, путевой лист или расходы предпринимателя.



Кассовые чеки удобно сканировать через мобильное приложение — просто отсканируйте QR-код, и все данные появятся в сервисе. Если нужный документ уже есть в базе, 1С:РПД автоматически прикрепит к нему скан — всё просто и удобно!

Чтобы ваши документы быстро появились в базе 1С, достаточно сделать три простых шага:



1. Отсканируйте бумажные документы и загрузите их в 1С:РПД. В меню выберите «Продажи» — «Сервис» — «Загрузить документы из сканов (фото)».

Программа попросит авторизоваться.

Затем просто нажмите «Добавить файлы» и выберите нужные сканы или фото.

2. Нажмите «Распознать» и дождитесь результата. Сервис сам обработает ваши документы и покажет результат распознавания.

3. Проверьте результат и создайте документы в базе 1С. Посмотрите, всё ли верно, и одним кликом создайте документы в учётной системе.

Сервис «1С:Распознавание первичных документов» работает прямо в популярных программах 1С:

— 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0)

— 1С:ERP Управление предприятием 2

— 1С:ERP.Управление холдингом

— 1С:Комплексная автоматизация (редакция 2)

— 1С:Управление торговлей (редакция 11)

— 1С:Управление нашей фирмой (редакция 3.0)

— 1С:Розница (редакция 3.0)



Всё работает в привычном интерфейсе — никаких сложных переходов и новых программ!

Подписывайтесь на наш ТГ канал, еще больше полезной информации там!