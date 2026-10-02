Как указать реквизиты первичного документа в печатных формах 1С:ЗУП

Что даёт функция «Первичный документ»

В 1С:ЗУП предусмотрена возможность в документах начисления и кадровых документах указывать реквизиты первичного бумажного документа. Если поля заполнены, именно эти данные — наименование, дата и номер — попадут в печатную форму вместо автоматических значений, сформированных программой по умолчанию.

Доступ к настройке находится внизу формы документа. Чтобы открыть поля для заполнения, достаточно нажать на ссылку «Первичный документ».