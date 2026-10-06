Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Когда положена полная компенсация за 28 дней
По общему правилу, закреплённому в п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 № 169), полная компенсация за все 28 дней отпуска выплачивается сотрудникам в двух случаях:
если сотрудник проработал в организации более 10,5 месяцев;
если сотрудник проработал от 5,5 до 11 месяцев и увольняется по особым основаниям.
К таким «особым» основаниям закон относит:
ликвидация предприятия или его отдельных частей, сокращение штата или работ, реорганизация, временная приостановка работ;
поступление на действительную военную службу;
командирование в установленном порядке в вузы, техникумы, на рабфаки, подготовительные отделения и курсы;
переброска на другую работу по предложению органов труда, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций;
выяснившаяся непригодность к работе.
Именно эти ситуации требуют от бухгалтера особого внимания: при обычном увольнении по собственному желанию компенсация считается пропорционально отработанному времени, а при увольнении по указанным основаниям — в полном объёме.
Настраиваем 1С:ЗУП на автоматический расчёт
Чтобы программа сама учитывала право сотрудника на полную компенсацию при увольнении по особым основаниям, нужно активировать соответствующую настройку.
Переходим в раздел Настройка – Кадровый учет и устанавливаем флажок «Полная компенсация отпуска при увольнении проработавшим 5,5 месяцев».
Здесь же, в этом разделе, можно посмотреть полный перечень оснований, по которым программа будет автоматически начислять полную компенсацию вместо пропорциональной.
Это удобно: не нужно каждый раз держать в голове список из п. 28 Правил — 1С:ЗУП сделает это за вас.
Разбираем на практическом примере
Посмотрим, как это работает в реальной ситуации.
Исходные данные:
Сотрудник принят на работу 01.02.2026;
Увольняется 16.07.2026 в связи с сокращением численности и штата;
Основной отпуск за время работы не предоставлялся.
Считаем стаж для отпуска:
На день увольнения стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 5 месяцев 16 дней. Согласно п. 35 Правил № 169, излишки менее половины месяца исключаются, а излишки в полмесяца и более округляются до полного месяца. 16 дней — это больше половины месяца, поэтому стаж округляется до 6 месяцев.
Что было бы при обычном увольнении:
По стандартной формуле 6 × 2,33 = 14 календарных дней. Именно столько дней компенсации получил бы сотрудник, увольняйся он по собственному желанию.
Что получается при сокращении:
Поскольку основание увольнения — сокращение численности и штата, а стаж составляет более 5,5 месяцев, сотруднику положена компенсация за полные 28 календарных дней неиспользованного отпуска.
Оформляем увольнение через документ Зарплата – Все начисления – Создать – Увольнение.
Программа автоматически рассчитает компенсацию за 28 дней, учитывая установленную настройку кадрового учёта и основание увольнения.
Заключение
Полная компенсация отпуска при увольнении — это не исключение из правил, а чётко прописанная в законодательстве норма для конкретных ситуаций. Главное — помнить о двух порогах стажа (10,5 месяцев для всех и 5,5 месяцев для особых оснований) и правильно настроить 1С:ЗУП. Один установленный флажок в настройках кадрового учёта избавит вас от ручного пересчёта и возможных ошибок при увольнении сотрудников по сокращению, ликвидации или другим основаниям из п. 28 Правил.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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