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Наталия Козак
Компенсация за неиспользованный отпуск
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Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении — задача, которая только на первый взгляд кажется простой. Стандартная формула «2,33 дня за каждый отработанный месяц» работает далеко не всегда. В ряде случаев сотрудник, проработавший меньше года, имеет право на компенсацию за полные 28 календарных дней отпуска.

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Когда положена полная компенсация за 28 дней

По общему правилу, закреплённому в п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 № 169), полная компенсация за все 28 дней отпуска выплачивается сотрудникам в двух случаях:

  • если сотрудник проработал в организации более 10,5 месяцев;

  • если сотрудник проработал от 5,5 до 11 месяцев и увольняется по особым основаниям.

К таким «особым» основаниям закон относит:

  • ликвидация предприятия или его отдельных частей, сокращение штата или работ, реорганизация, временная приостановка работ;

  • поступление на действительную военную службу;

  • командирование в установленном порядке в вузы, техникумы, на рабфаки, подготовительные отделения и курсы;

  • переброска на другую работу по предложению органов труда, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций;

  • выяснившаяся непригодность к работе.

Именно эти ситуации требуют от бухгалтера особого внимания: при обычном увольнении по собственному желанию компенсация считается пропорционально отработанному времени, а при увольнении по указанным основаниям — в полном объёме.

Настраиваем 1С:ЗУП на автоматический расчёт

Чтобы программа сама учитывала право сотрудника на полную компенсацию при увольнении по особым основаниям, нужно активировать соответствующую настройку.

Переходим в раздел Настройка – Кадровый учет и устанавливаем флажок «Полная компенсация отпуска при увольнении проработавшим 5,5 месяцев».

Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП
Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Здесь же, в этом разделе, можно посмотреть полный перечень оснований, по которым программа будет автоматически начислять полную компенсацию вместо пропорциональной. 

Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП
Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Это удобно: не нужно каждый раз держать в голове список из п. 28 Правил — 1С:ЗУП сделает это за вас.

Разбираем на практическом примере

Посмотрим, как это работает в реальной ситуации.

Исходные данные:

  • Сотрудник принят на работу 01.02.2026;

  • Увольняется 16.07.2026 в связи с сокращением численности и штата;

  • Основной отпуск за время работы не предоставлялся.

Считаем стаж для отпуска:

На день увольнения стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 5 месяцев 16 дней. Согласно п. 35 Правил № 169, излишки менее половины месяца исключаются, а излишки в полмесяца и более округляются до полного месяца. 16 дней — это больше половины месяца, поэтому стаж округляется до 6 месяцев.

Что было бы при обычном увольнении:

По стандартной формуле 6 × 2,33 = 14 календарных дней. Именно столько дней компенсации получил бы сотрудник, увольняйся он по собственному желанию.

Что получается при сокращении:

Поскольку основание увольнения — сокращение численности и штата, а стаж составляет более 5,5 месяцев, сотруднику положена компенсация за полные 28 календарных дней неиспользованного отпуска.

Оформляем увольнение через документ Зарплата – Все начисления – Создать – Увольнение. 

Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП
Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП
Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП
Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Программа автоматически рассчитает компенсацию за 28 дней, учитывая установленную настройку кадрового учёта и основание увольнения.

Заключение

Полная компенсация отпуска при увольнении — это не исключение из правил, а чётко прописанная в законодательстве норма для конкретных ситуаций. Главное — помнить о двух порогах стажа (10,5 месяцев для всех и 5,5 месяцев для особых оснований) и правильно настроить 1С:ЗУП. Один установленный флажок в настройках кадрового учёта избавит вас от ручного пересчёта и возможных ошибок при увольнении сотрудников по сокращению, ликвидации или другим основаниям из п. 28 Правил.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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