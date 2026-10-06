Когда платить полную компенсацию за 28 дней отпуска и как настроить это в 1С:ЗУП

Настраиваем 1С:ЗУП на автоматический расчёт

Чтобы программа сама учитывала право сотрудника на полную компенсацию при увольнении по особым основаниям, нужно активировать соответствующую настройку.

Переходим в раздел Настройка – Кадровый учет и устанавливаем флажок «Полная компенсация отпуска при увольнении проработавшим 5,5 месяцев».

Здесь же, в этом разделе, можно посмотреть полный перечень оснований, по которым программа будет автоматически начислять полную компенсацию вместо пропорциональной.

Это удобно: не нужно каждый раз держать в голове список из п. 28 Правил — 1С:ЗУП сделает это за вас.