Зачем предпринимателю читать бухгалтерские отчеты? Объясняю на примерах

Бухгалтерские отчеты — это не просто формальность. Это фотография всего бизнеса. Умение читать его позволяет собственнику видеть реальное финансовое состояние компании, а не опираться на интуицию и ощущения. Главный бухгалтер, который может не просто сдать отчетность, но и «перевести» ее цифры на язык бизнес-решений, становится стратегическим партнером, а не техническим исполнителем. На мой, профессиональный взгляд, эти две функции лучше все-таки разделять. Как говориться, кесарю кесарево... Каждый должен заниматься своим делом: бухгалтерия сдавать отчетности и платить налоги, финансовая служба - давать пищу для размышлений и управленческих решений.

Но, давайте вернемся к теме обсуждения и отбросим сложную теорию и разберемся на конкретных примерах, какую практическую пользу можно извлечь из трех главных отчетов, которые являются основными как в бухгалтерии, так и бюджетировании.