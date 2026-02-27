Закупки по 223-ФЗ: типичные ошибки заказчиков

Конфликт интересов

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность должностных лиц заказчика или членов его комиссий может повлиять на объективность и беспристрастность принимаемых ими решений в ходе закупочной деятельности. Исключение таких ситуаций – прямая обязанность заказчика и его руководства.

Предотвращение конфликта интересов регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Конфликтом интересов признается:

Наличие родственных или семейных связей между должностными лицами организации-заказчика и организации – участника закупки. Даже бывшие супруги могут рассматриваться как связанные лица, особенно если сохраняются экономические или иные связи, влияющие на объективность.

Владение должностными лицами заказчика (или их близкими родственниками) более чем 10% акций/доли в уставном капитале организации-участника.

Занятие должностными лицами заказчика (или их близкими родственниками) руководящих постов (генеральный директор, учредитель, член совета директоров) в организации-участнике.

Участие в закупках действующих или бывших (в течение 2 лет после увольнения) работников заказчика или связанных с ними компаний.

Для выявления скрытого конфликта интересов контрольные органы обращаю внимание на ряд факторов:

Значительное отклонение цены закупки от среднерыночных значений.

Регулярные закупки конкурентных ТРУ у одного и того же поставщика (или аффилированной группы).

Концентрация значительной доли годового бюджета закупок в «одних руках».

Наглядные примеры выявленного конфликта интересов:

Пример 1: В закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют работники, чьи родственники или иные связанные с ними лица владеют исключительными правами. Например, родственник члена комиссии является правообладателем патента на технологию, которая используется в закупаемом продукте.

Пример 2: Член закупочной комиссии или другой сотрудник заказчика имеет долю в уставном капитале участника закупки. Даже минимальная доля владения может создать личную заинтересованность в принятии определенного решения. Например, если член комиссии является учредителем или соучредителем компании-участника, это создает конфликт интересов.

Конфликт интересов может проявляться не только через формальные связи, но и через создание необоснованных преимуществ для «своего» участника, даже при отсутствии родства:

Пример 3: Установление требований, которые заведомо удовлетворяют только определенного участника. Например, заказчик может включить в документацию о закупке детализированные характеристики товара или услуги, которые соответствуют продукции конкретного поставщика, но не являются объективно необходимыми для исполнения контракта. Это может быть указание на конкретный товарный знак, модель оборудования или другие признаки, позволяющие выделить одного участника.

Выявление конфликта интересов может привести к серьезным последствиям:

Отстранению участника, отмене закупки.

Увольнению должностного лица, не принявшего меры по предотвращению конфликта интересов, с включением сведений о нем в реестр уволенных в связи с утратой доверия сроком на пять лет.

Признанию заключенного договора недействительным.

Признание договора недействительным может обернуться очень болезненными финансовыми потерями и для поставщика (подрядчика, исполнителя). Юридически недействительность означает, что договор не порождает правовых последствий с момента его заключения и каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Если поставлялся товар, то, теоретически, поставщик получает его обратно, а заказчик — деньги. Но если по договору были выполнены работы или оказаны услуги, их физически вернуть невозможно. Подрядчик может понести значительные финансовые потери, даже если он добросовестно выполнил свои обязательства по договору.

Пример 4: Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора на выполнение работ недействительным из-за конфликта интересов. Было установлено, что один из членов закупочной комиссии заказчика являлся учредителем организации, которая победила в закупке, заключила договор и уже выполнила работы. Суд признал уже исполненный договор недействительным. В решении было указано, что председатель и члены закупочной комиссии не приняли должных мер для предотвращения или урегулирования конфликта интересов до заключения договора. Это было расценено как серьезное нарушение. Суд обязал подрядчика вернуть все полученные по договору денежные средства заказчику. При этом суд зафиксировал, что возврат результатов выполненных работ технически невозможен. Однако этот факт не освобождает подрядчика от обязанности вернуть деньги.

Пример 5: Случай признания договора недействительным из-за конфликта интересов по 223-ФЗ можно найти в постановлении 14 ААС от 09.10.2024 по делу № А05-1204/2024.

Суть дела: орган прокуратуры обратился в арбитражный суд с требованием о признании договора на выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества многоквартирных домов в Северодвинске недействительным. Также прокуратура просила применить последствия недействительности сделки — вернуть заказчику уплаченные по договору 11,2 млн рублей.

Основание для иска: один из членов закупочной комиссии заказчика являлся учредителем подрядчика, что противоречило ч. 7.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

Решение суда: требования прокуратуры удовлетворены — договор признан недействительным. Однако в применении последствий недействительности сделки суд отказал. Суд исходил из следующего: председатель закупочной комиссии и член комиссии, у которого был конфликт интересов, не предприняли меры по его предотвращению и урегулированию при заключении сделки. Тот факт, что на момент подачи искового заявления член комиссии вышел из состава участников подрядчика, не имеет правового значения. Заказчик не оспаривал добросовестность подрядчика и соразмерность цены услуг. Возврат денежных средств заказчику привел бы к его необоснованному обогащению.

Этот пример демонстрирует, что конфликт интересов у члена закупочной комиссии может стать основанием для признания договора недействительным, даже если на момент обращения в суд ситуация изменилась. Суд также учитывал фактические обстоятельства дела при решении вопроса о применении последствий недействительности сделки.

Важно отметить, что за подобные нарушения для должностных лиц могут наступать и другие последствия, например увольнение в связи с утратой доверия с внесением сведений об уволенном лице в публичный реестр. Поэтому необходимо прилагать все возможные усилия, чтобы исключить возможность подобных ситуаций и обеспечить прозрачность и честность закупок.