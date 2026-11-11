Аккредитация клиники: почему «Врач косметолог» без дефиса — это большая проблема

В одной косметологической клинике врачи и медсестры готовились к аккредитации. И тут выяснилось: должности в документах указаны неверно. Не потому что кто-то плохой, а потому что кадровики не знали медицинских стандартов. А в медицине предлоги и дефисы имеют огромное значение.

Как было оформлено и как должно быть:

❌ Врач дерматовенеролог → ✅ Врач-дерматовенеролог

❌ Врач косметолог → ✅ Врач-косметолог

❌ Врач косметолог-дерматовенеролог → ✅ Это две разные должности. Объединять их нельзя.

❌ Медицинская сестра в косметологии → ✅ Медицинская сестра по косметологии

❌ Технолог-эстетист → ✅ Это вообще не медицинская должность

Для аккредитации критически важно, чтобы в сведениях о трудовой деятельности (с Госуслуг) должность была указана в точном соответствии с номенклатурой.

Что изменилось в законодательстве?

С недавнего времени действует новый приказ Минздрава № 434н, который заменил прежний приказ № 205н. В нем:

Исключены 16 позиций (например, врач-диабетолог, фельдшер-нарколог).

Добавлены 11 новых должностей (например, «директор медицинской организации», «нутрициолог», «врач по медицине здорового долголетия»).

Приём новых работников на ряд исключённых должностей уже прекращён.

Что это значит для сотрудников?

Если ваша должность исчезла из перечня, увольнение не происходит автоматически, трудовой договор продолжает действовать. После его завершения у вас будет время: либо пройти переподготовку и перейти на смежную позицию, либо остаться там, где вы есть.