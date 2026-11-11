Аккредитация клиники: почему «Врач косметолог» без дефиса — это большая проблема

В одной косметологической клинике врачи и медсестры готовились к аккредитации. И тут выяснилось: должности в документах указаны неверно. Не потому что кто-то плохой, а потому что кадровики не знали медицинских стандартов. А в медицине предлоги и дефисы имеют огромное значение.
Как было оформлено и как должно быть:
❌ Врач дерматовенеролог → ✅ Врач-дерматовенеролог
❌ Врач косметолог → ✅ Врач-косметолог
❌ Врач косметолог-дерматовенеролог → ✅ Это две разные должности. Объединять их нельзя.
❌ Медицинская сестра в косметологии → ✅ Медицинская сестра по косметологии
❌ Технолог-эстетист → ✅ Это вообще не медицинская должность
Для аккредитации критически важно, чтобы в сведениях о трудовой деятельности (с Госуслуг) должность была указана в точном соответствии с номенклатурой.
Что изменилось в законодательстве?
С недавнего времени действует новый приказ Минздрава № 434н, который заменил прежний приказ № 205н. В нем:
Исключены 16 позиций (например, врач-диабетолог, фельдшер-нарколог).
Добавлены 11 новых должностей (например, «директор медицинской организации», «нутрициолог», «врач по медицине здорового долголетия»).
Приём новых работников на ряд исключённых должностей уже прекращён.
Что это значит для сотрудников?
Если ваша должность исчезла из перечня, увольнение не происходит автоматически, трудовой договор продолжает действовать. После его завершения у вас будет время: либо пройти переподготовку и перейти на смежную позицию, либо остаться там, где вы есть.
☑️ Рекомендации для работодателей: чек-лист для проверки
Раз требования обновились, самое время провести кадровый аудит. Проверьте следующие пункты:
☑️ Штатное расписание. Убедитесь, что названия должностей строго соответствуют действующей номенклатуре (с учетом дефисов и предлогов).
☑️ Трудовые договоры и приказы. Проверьте формулировки во всех кадровых документах.
☑️ Данные в ФРМО. Сверьте информацию в Федеральном реестре медицинских организаций — любые расхождения вызовут сложности при работе с электронными документами и аккредитации.
☑️ Образование и аккредитация. Если должность появилась в номенклатуре, это не даёт автоматического права перевести на неё сотрудника. Убедитесь, что его квалификация соответствует требованиям.
Почему кадровые ошибки — это верхушка айсберга
Если вы работаете с медицинским бизнесом, не забывайте: здесь своя специфика, свои стандарты и свои приказы. И одна неточность — лишний дефис или неверная формулировка — может стоить людям нервов и времени.
Более того, кадровые ошибки напрямую влияют на налоговую безопасность клиники.
Если у врача истекла аккредитация или в документах указана неверная должность, у налоговой появляется отличный повод снять вашу льготу 0% по налогу на прибыль. Как этого избежать и что говорит Минфин, я подробно разбирала в статье: https://www.klerk.ru/user/2572475/713071/
В последнее время проверки льготы 0% стали проходить гораздо чаще. Почему это происходит и как подготовиться, читайте здесь: https://www.klerk.ru/user/2572475/713707/
А если вы только начинаете работать с медициной, обязательно изучите, как незнание специфики может привести к серьезным проблемам с отчетностью: https://www.klerk.ru/user/2572475/697441/
А вы сталкивались с такими ситуациями? Проверяли названия должностей в своей клинике? Делитесь опытом в комментариях.
Дополнительные мои разборы: t.me/novoseltseva_all