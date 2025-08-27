Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Формирование пассивного дохода

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи

• За последний месяц: +0,23%

• За все время: +8,05%

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС такой возможности нет.

Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).