ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Виталий Быков
Инвестиции

Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Формирование пассивного дохода

Первая сделка была совершена 19.05.2025 года. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Прямое подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования облигационной стратегии.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи

• За последний месяц: +0,23%

• За все время: +8,05%

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС такой возможности нет.

Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).

Сейчас в портфеле 17 бумаг

Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,78% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,22% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно

Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 USD (А-) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,23% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно

Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 (ВВВ+) Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 25,67% на 5 месяцев, ежемесячно

ГК Самолет БО-П14 (А+) Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75% на 2 года, ежемесячно (Квал)

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 18,55% наc 2 года 9 месяцев, ежемесячно

Глоракс 001P-02 $RU000A108132 (ВВВ+) Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,21% на 6 месяцев, ежемесячно

МГКЛ 001Р-05 (ВВ) Купон: 20,00%. на 3 года 4 месяцев, 4 раза в год (Квал)

Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 (ААА) Купон: 17,30%. Текущая купонная доходность: 15,49% на 4 года 8 месяцев, 4 раза в год

МФК Мани Мен обб01 (ВВВ-) Купон: 26,50%. на 2 года 5 месяцев, 4 раза в год (Квал)

Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 (ААА) Доходность — 14,49%. Купон: 2,00%. Текущая купонная доходность: 3,32% на 4 года 7 месяцев, ежемесячно

ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 (А-) Купон: 13,40%. Текущая купонная доходность: 13,65% на 5 месяцев, ежемесячно

М.Видео выпуск 5 (А) Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25% на 1 год, ежемесячно (Квал)

РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,43% на 1 год 5 месяцев, ежемесячно

ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Доходность — 13,24%. Купон: 7,10%. Текущая купонная доходность: 11,23% на 15 лет 8 месяцев, 2 раза в год

РЖД 1Р-38R $RU000A10AZ60 (ААА) Купон: 17,90%. Текущая купонная доходность: 15,40% на 4 года 6 месяцев, ежемесячно

Статистика за все время

• Текущая стоимость портфеля - 144 208,17

• Общий доход - 16 471,25 (+12,49%)

• Ежегодный купонный доход - 19 907,21

• Ежемесячный купонный доход - 1 658

По мере снижения ключевой ставки привлекательность долгового рынка будет снижаться и как только купонная доходность сравняется с дивидендами компаний, то тогда рынок акций начнет расти быстрее за счет притока "новых" денег.

Решил действовать на опережение, именно поэтому полученные купоны идут на покупку следующих фондов:

• $TMOS - Крупнейшие компании РФ

• $TITR - Российские Технологии

• $TLCB - Локальные валютные облигации

Общая доля фондов в структуре портфеля: 3,5%

Простая и понятная стратегия не требующая постоянного контроля рыночных настроений. Как по мне, получается отличная диверсификация.

В планах на следующий месяц: сократить долю в рублевых облигациях у которых текущая купонная доходность не соответствует рыночным предложениям.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

3 подписчика60 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO