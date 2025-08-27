Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Формирование пассивного дохода

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи
• За последний месяц: +0,23%
• За все время: +8,05%
Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС такой возможности нет.
Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).
Сейчас в портфеле 17 бумаг
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,78% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно
• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,22% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно
• Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 USD (А-) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,23% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно
• Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 (ВВВ+) Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 25,67% на 5 месяцев, ежемесячно
• ГК Самолет БО-П14 (А+) Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75% на 2 года, ежемесячно (Квал)
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 18,55% наc 2 года 9 месяцев, ежемесячно
• Глоракс 001P-02 $RU000A108132 (ВВВ+) Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,21% на 6 месяцев, ежемесячно
• МГКЛ 001Р-05 (ВВ) Купон: 20,00%. на 3 года 4 месяцев, 4 раза в год (Квал)
• Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 (ААА) Купон: 17,30%. Текущая купонная доходность: 15,49% на 4 года 8 месяцев, 4 раза в год
• МФК Мани Мен обб01 (ВВВ-) Купон: 26,50%. на 2 года 5 месяцев, 4 раза в год (Квал)
• Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 (ААА) Доходность — 14,49%. Купон: 2,00%. Текущая купонная доходность: 3,32% на 4 года 7 месяцев, ежемесячно
• ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 (А-) Купон: 13,40%. Текущая купонная доходность: 13,65% на 5 месяцев, ежемесячно
• М.Видео выпуск 5 (А) Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25% на 1 год, ежемесячно (Квал)
• РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,43% на 1 год 5 месяцев, ежемесячно
• ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Доходность — 13,24%. Купон: 7,10%. Текущая купонная доходность: 11,23% на 15 лет 8 месяцев, 2 раза в год
• РЖД 1Р-38R $RU000A10AZ60 (ААА) Купон: 17,90%. Текущая купонная доходность: 15,40% на 4 года 6 месяцев, ежемесячно
Статистика за все время
• Текущая стоимость портфеля - 144 208,17
• Общий доход - 16 471,25 (+12,49%)
• Ежегодный купонный доход - 19 907,21
• Ежемесячный купонный доход - 1 658
По мере снижения ключевой ставки привлекательность долгового рынка будет снижаться и как только купонная доходность сравняется с дивидендами компаний, то тогда рынок акций начнет расти быстрее за счет притока "новых" денег.
Решил действовать на опережение, именно поэтому полученные купоны идут на покупку следующих фондов:
• $TMOS - Крупнейшие компании РФ
• $TITR - Российские Технологии
• $TLCB - Локальные валютные облигации
Общая доля фондов в структуре портфеля: 3,5%
Простая и понятная стратегия не требующая постоянного контроля рыночных настроений. Как по мне, получается отличная диверсификация.
В планах на следующий месяц: сократить долю в рублевых облигациях у которых текущая купонная доходность не соответствует рыночным предложениям.
Не является инвестиционной рекомендацией
