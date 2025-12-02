В преддверии важных решений: анализ рынка и трезвая оценка политических перспектив
Переговоры во Флориде завершились без какого-либо прогресса в разрешении основного противоречия. Ситуация осталась прежней: российская сторона выдвигает неприемлемое для Киева требование о сдаче территорий и отказывается говорить о прекращении огня, что блокирует любую возможность политического решения.
На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня во второй половине дня Владимир Путин проведёт встречу с Уиткоффом.
Однако перед визитом в Москву Уиткофф должен лично встретиться с Владимиром Зеленским в Ирландии. Очевидно, состоявшегося накануне телефонного разговора оказалось недостаточно для решения фундаментальных вопросов накануне переговоров с российским лидером.
Стремясь усилить давление на Россию и повысить свой вес в переговорном процессе, Еврокомиссия в ближайшие дни представит юридический механизм для использования замороженных российских активов в помощь Украине.
📍 Трезво оценивая ситуацию, можно констатировать: при всех известных обстоятельствах, включая украинский коррупционный скандал, стороны конфликта не демонстрируют готовности к уступкам по принципиальным вопросам, по которым компромисс не был найден ранее.
Украина отказывается признавать территориальные потери, апеллируя к своей конституции. Россия, в свою очередь, заявляет о нелегитимности украинского президента, с которым невозможно заключать какие-либо соглашения.
В этих условиях наивно ожидать дипломатического прорыва в ближайшие дни. Скорее, конфликт неминуемо вернётся к своей исходной точке — открытой конфронтации. Буду искренне рад, если прогноз не сбудется, однако текущий анализ не оставляет иного вывода.
📍 Что по технике: Рынок продолжает топтаться в коридоре 2605-2723 пункта, ожидая конкретики. Динамичный выход из этой консолидации и формирование четкого тренда напрямую зависят от появления понятных ориентиров в развитии ситуации вокруг нового плана мирного урегулирования на Украине.
Дальнейшие решения буду принимать, ориентируясь на поступающие новости. Консервативный портфель, основу которого составляют облигации, отлично сглаживает рыночные колебания, поэтому серьёзных изменений в нём с прошлого обзора не произошло. В спекулятивном: фьючерс на индекс МосБиржи сократил до минимума. Всем отличного дня и удачных торговых решений.
📍 Из корпоративных новостей:
Аэрофлот $AFLT выручка по МСФО в 3кв выросла на 0,9% г/г, до 261,7 млрд руб, скорр прибыль снизилась на 6,2% г/г до 20,2 млрд руб
Ростелеком $RTKM увеличил с 14,5 до 25% долю в разработчике софта "Базальт СПО"
Казаньоргсинтез РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽78,63 млрд (+0,5% г/г), Чистая прибыль ₽8,29 млрд (снижение в 1,4 раза г/г)
ВТБ $VTBR готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале
Московская биржа $MOEX объем торгов в ноябре вырос на 19,6% г/г, до 149,2 трлн руб
Астра не сможет нарастить отгрузки по итогам 2025 года. Рост отгрузок составит 0% по сравнению с 2024 годом, а годовая выручка увеличится всего на 10%
АПРИ МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽15,4 млрд (+9% г/г), EBITDA - ₽6,1 млрд (+21% г/г)
• Лидеры: Мечел-ао $MTLR (+5,34%), Henderson $HNFG (+3,75%), ЭсЭфАй $SFIN (+3,67%), СПБ Биржа $SPBE (+3,26%).
• Аутсайдеры: Ренессанс $RENI (-1,8%), Магнит $MGNT (-1,38%), Совкомбанк $SVCB (-1,24%), Novabev $BELU (-1,2%).
02.12.2025 - вторник
• $HNFG - Henderson закрытие реестра по дивидендам 12 руб (дивгэп)
• $MRSB - ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 0,104087 руб/акция
• Инвест-форум ВТБ "Россия Зовет!"
