Как копить деньги даже при маленькой зарплате? Основано на личном опыте

Сбережения нужны всем: на отпуск, новый телефон или другую приятную покупку. В данном посте решил поделиться личным опытом и найти вместе с вами ответ: Как откладывать деньги без проблем, даже если зарабатываете немного.

📍 50 тысяч за 100 дней

Способ основан на арифметической прогрессии: вы откладываете каждый день на 10 рублей больше, чем в предыдущий.

Первый взнос — 10 рублей, второй — 20, потом 30 и так далее. В последний, сотый день кладите в копилку 1000 рублей. Если не пропускать дни, накопите 50 500 рублей за три месяца с хвостиком.

📍 Копилка на 365 дней

Вариант копилки на 100 дней — таблица для накопления денег на год. Начинаете с одного рубля и каждый день откладываете на рубль больше. Последний, максимальный взнос — 365 рублей. Если не пропускать, накопите 66 795 рублей за год.

Можно пополнять копилку в любом порядке: с зарплаты перевести сразу 365 рублей, а в трудные дни — 10–15. Главное, чтобы в конце года все клеточки были зачеркнуты, иначе сумма не наберется. Можно класть больше, но не меньше.

📍 Копилка на 52 недели

В финансовых блогах эту систему называют «52 недели богатства». Принцип тот же, что у программ на 100 и 365 дней, но откладывать нужно не каждый день, а раз в неделю.

В первую неделю — 50 рублей, во вторую — 100, в третью — 150 и так далее. Последний платеж составит 2600 рублей. Накопить удастся 68 900 рублей.

Минус системы — в последние недели нужно откладывать в среднем по 2 тысячи рублей, что не всегда удобно.

По сути, это та же копилка на 365 дней — именно столько длятся 52 недели — но платежи структурированы иначе. Выбирайте, как вам удобнее: откладывать побольше, но раз в неделю — или поменьше, но каждый день.

📍 Недельные челленджи

Тем, кому скучно откладывать по расписанию, могу посоветовать недельные челленджи. Смысл — временно сократить расходы по одной-двум статьям и отправить сэкономленные средства в копилку.

Челленджи должны быть короткими и все время меняться, чтобы вы не устали от ограничений.

Примеры челленджей:

• Отказаться от сладкого.

• Отказаться от алкоголя.

• Ходить пешком или ездить на велосипеде.

• Пользоваться общественным транспортом вместо машины.

• Покупать только сезонные овощи (летне-осенний челлендж).

• Брать еду с собой вместо обеда в кафе.

• Сменить тариф на телефоне на более дешевый.

Суть в том, чтобы не просто экономить деньги, а откладывать. Прогулялись пешком и сэкономили на проезде — сразу перечислите сумму в копилку, иначе потратите и не заметите. Взяли на прогулку домашний кофе в термокружке вместо того, чтобы зайти в кофейню.

Вы можете превратить процесс накопления в квест со своими собственными условиями. Например, откладывать каждый месяц больше, чем в предыдущий, или собрать определённую сумму к конкретной дате. Если вы азартный человек, способ накопления уже не так важен: вы приложите максимум усилий, чтобы исполнить задуманное.

Если вашей внутренней мотивации недостаточно, чтобы копить активнее, привлеките внешнего арбитра. Например, поспорьте с другом — и лучше не на деньги, а то рискуете не только не накопить, но и потерять.

📍 Откладывать фиксированный процент с зарплаты

Это наверное самые распространённый метод накопления денег. Вы можете перечислять на отдельный счёт 10–15% от зарплаты и других финансовых поступлений или даже больше — зависит от дохода и обязательных трат.

Делать это стоит сразу, как только средства поступили вам на счёт. Так вы избежите внутренних переговоров в духе «А что, если в этом месяце ничего не откладывать?». Это должно стать привычкой.

По итогу: Экономия не должна перерастать в манию. Если вы ходите в более дешёвый магазин, расположенный на два квартала дальше, чтобы купить те же продукты, но дешевле, — это умно. Но если вы преднамеренно с целью излишней экономии покупаете продукты с меньшим качеством полезности, то это уже не есть хорошо.

