Новый выпуск АПРИ-002Р-13: С рекордной доходностью до 28% годовых. Стоит ли брать?
ПАО «АПРИ» — региональный застройщик жилой недвижимости, специализируется на проектах строительства жилья в сегментах эконом+ и комфорт.
Компания работает в Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке (остров Русский), а также в Южном федеральном округе (Краснодарский край, Железноводск)
📍 Параметры выпуска АПРИ 002Р-13:
• Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз "Стабильный")
• Номинал: 1000Р
• Объем: 1 млрд рублей
• Срок обращения: 3,5 года
• Купон: не выше 25,00% годовых (YTM не выше 28,08% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов
• Оферта: нет
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 20 января
• Дата размещения: 23 января
📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года:
• Выручка: 15,4 млрд руб (+9% г/г)
• EBITDA: 6,1 млрд руб (+21% г/г)
• Рентабельность EBITDA: 40% (+6 п.п. г/г)
• Чистая прибыль: 1,5 млрд руб (-1,6% г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 4,5х (3,1х в прошлом году)
Прорывным стал третий квартал (выручка +33%, прибыль x3) стал основой для цели по удвоению выручки в следующем году. Устойчивая прибыльность и высокая маржа компании обеспечиваются её уникальной стратегией: продажей долей в проектах инвесторам и реализацией объектов с высокой степенью готовности.
Собранные средства пойдут на погашение текущего долга и инвестиции в новые проекты. Среди них — всесезонный курорт «ФанПарк» в Челябинске, санаторный комплекс в Железноводске, а также развитие «Пятиминутных городов» в Ленинградской области и на острове Русский.
📍 В обращении на бирже 12 выпусков биржевых облигаций. Из них выделил бы:
• АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 Доходность к погашению: 27,03%. Купон: 25,00%. Текущая доходность: 24,30% на 2 года 6 месяцев.
• АПРИ БО-002Р-12 $RU000A10DZH4 Доходность к погашению: 26,72%. Купон: 25,00%. Текущая доходность: 24,11% на 3 года 4 месяца. Имеется амортизация
Что готов предложить нам рынок долга:
• Лизинг-Трейд 001P-11 $RU000A107NJ3 (26,70%) ВВВ- на 2 года 11 месяцев с амортизацией
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (23,78%) А- на 2 года 6 месяцев
• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (20,53%) ВВВ на 2 года 2 месяца
• ЛЕГЕНДА обб2П04 $RU000A10C6Z5 (21,56%) ВВВ на 1 год 6 месяцев
📍 По итогу: Положение компании укрепляется, и главная заслуга в этом — рост рентабельности в третьем квартале. Инвестиционный профиль эмитента значительно улучшился по сравнению с уровнем годичной давности. Однако это не отменяет необходимости внимательного мониторинга его дальнейшей отчётности.
Компания намеренно увеличила долю долгосрочного долга, чтобы избежать давления со стороны кредиторов и иметь возможность продавать готовое жильё планово, по выгодным ценам. Хотя долговая нагрузка, как и у многих застройщиков, высока, риски смягчаются высокой обеспеченностью долга (81%), зафиксированной ставкой в 23,5% и его диверсифицированной структурой (18% облигации, 82% кредиты).
Само предложение выглядит как инструмент с понятным риском и хорошей доходностью. Если вас не смущает амортизация и в целом толерантное отношение к риску, то на эти бумаги можно обратить внимание (без фанатизма, конечно). Лично я в этом предложении участвовать не буду, так как в портфеле уже есть их выпуск 002Р-11. На очереди обзоры новых размещений от Вуш и ЕвроТранс. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.
