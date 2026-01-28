Рынок предпринимает новую попытку взять 2800. Риски и возможности для инвестора

Российский рынок в ходе торгов минувшего дня предпринял новую попытку роста. К завершению основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,48%, до 2781,39 пункта, РТС опустился на 0,23%, до 1144,58 пункта.

Позитивный сигнал поступил от ЦБ: инфляционные ожидания населения в январе не выросли, остановившись на 13.7%, вопреки опасениям всплеска на фоне ускорения инфляции из-за повышения НДС. Оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в январе также не изменилась по сравнению с показателями декабря и ноября и составила 14,5%.

Поддержку рыночным котировкам оказал также рост цен на нефть, вызванный эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Поводом стало предупреждение США союзникам в регионе — Ираку, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ — о подготовке к ударам по Ирану. На этом фоне стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 2,50%, достигнув уровня 66,5 долларов.

📍 Сценарий будущего мирного урегулирования обретает конкретные очертания

Как утверждает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вместо одного многостороннего документа предполагается подписать два взаимосвязанных. США выступят гарантом безопасности для Украины по отдельному 20-пунктному плану и одновременно оформят договорённости с Россией. Отсутствие подписи ЕС под документами, по словам министра, не исключает участия Европы в процессе.

При этом Сибига раскрыл, что украинская сторона рассматривает возможность размещения иностранных войск как часть «пакета сдерживания». В качестве конечного шага президент Зеленский допускает прямую встречу с Владимиром Путиным для решения самых сложных вопросов.

📍 Объединились против общего агрессора

Индия и Европейский Союз достигли масштабного торгового соглашения, которое называют историческим. Оно затронет четверть мировой экономики и треть мировой торговли.

Для ЕС это шаг к диверсификации связей на фоне охлаждения отношений с США, а для Индии — шанс получить доступ к новым рынкам, особенно после неудачных переговоров с Вашингтоном и высоких американских пошлин. Окончательное подписание ожидается через полгода, после завершения юридических формальностей.

📍 Ожидания оправдались: отсутствие негативных геополитических новостей позволило индексу МосБиржи совершить рывок к уровню 2800 пунктов. Теперь перед рынком стоит задача закрепиться выше этой отметки, чтобы предпринять попытку штурма более значимого рубежа — четырёхмесячного максимума в зоне 2820 пунктов.

После закрытия торгов станет известна свежая недельная инфляция от Росстата. Если рост цен замедлится или остановится, это повысит вероятность смягчения денежно-кредитной политики ЦБ уже в феврале. На этих ожиданиях может начать оживать рынок долга.

• Лидеры: ТГК-14 $TGKN (+18,2%), ЮГК $UGLD (+7,4%), ТГК-1 $TGKA (+4,73%), Юнипро $UPRO (+4,16%).

• Аутсайдеры: Русолово $ROLO (-3,5%), Эталон $ETLN (-2,5%), Полюс $PLZL (-2,15%), Норникель $GMKN (-1,1%).

28.01.2026 — среда

• $MOEX Мосбиржа - данные по торговому обороту за январь.

• $HNFG Henderson - операционные результаты за 12 мес. 2025 г.

• $X5 Икс 5 - опубликует операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2025г.

• $GMKN Норникель - опубликует производственные результаты за 12 месяцев 2025г.

• $TGKA ТГК-1 - опубликует операционные результаты за 12 месяцев 2025г.

• Данные по недельной инфляции

• Еврозона — решение ЕЦБ по ключевой ставке и пресс-конференция Лагард.

