Для рынка акций неделя началась негативно. К чему готовиться инвестору

Рынок открылся снижением, после чего индекс МосБиржи зафиксировался на отметке 2720 пунктов и провел на ней всю сессию. Единственной опорой, не позволившей индексу опуститься ниже, стал рост бумаг «Лукойла» (+1,6%). Общий настрой участников торгов остается пессимистичным. Для роста котировок в текущий момент нет видимых оснований.

Основным негативным фактором выступили геополитические риски. В частности, Сергей Лавров отметил, что США отходят от своих же инициатив, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, и перспективы экономического взаимодействия выглядят туманно.

📍 На долговом рынке настроения также оставались сдержанными: Индекс ОФЗ потерял 0,1%, опустившись к 116 пунктам. Внимание в пятницу будет приковано к решению ЦБ по ставке, однако большинство аналитиков не ждут её смягчения.

С одной стороны, высокая инфляция и крепкая экономика говорят за то, чтобы оставить ставку на уровне 16%. С другой, замедление роста зарплат и денежной массы (М2) указывают на возможность ее снижения на 0,5 п.п., как и раньше. Если ЦБ все же сделает паузу в феврале, то из-за возможного замедления экономики в марте ему, возможно, придется снизить ставку резче, чтобы к концу первого квартала выйти на уровень 15%.

📍 Рынок сырья выступает поддержкой для инвесторов: Рост нефти марки Brent выше $69 за баррель и возвращение золота к отметкам выше $5000 за унцию связаны с сохраняющейся геополитической напряжённостью. Неудачные переговоры США и Ирана в Омане поддерживают риски эскалации на Ближнем Востоке, что усиливает спрос на сырьевые активы как на «убежище».

Иран выдвинул чёткое условие: снизим обогащение урана до 60%, если США полностью отменят санкции. Об этом заявил вице-президент Мохаммад Эслами. Также он отметил, что тема вывоза урана в другие страны на переговорах в Омане не поднималась.

📍 Новый пакет санкций ЕС нацелен на энергетический сектор: Планируется ограничить деятельность восьми российских НПЗ (в числе которых — Туапсе) и компании «Башнефть».

Параллельно Брюссель предлагает наказать посредников, через которые может идти обход ограничений: в черный список предлагают включить порт Кулеви (Грузия) и порт Каримун (Индонезия), обвинив их в транзите российских энергоносителей.

Текущая ситуация по индексу: цена удерживается в зоне поддержки 2710–2720, ключевой уровень — 2680. Сменить нисходящий тренд может катализатор в виде новости о дате следующих переговоров. В случае позитивного анонса можно ожидать рост к зоне сопротивления 2750–2760. В противном случае сценарий нисходящего движения останется актуальным.

📍 Из корпоративных новостей:

РусАгро $RAGR обвинение добавило основателю Мошковичу еще 2 статьи - в результате общая сумма ущерба достигла 86 млрд руб.

Самолет $SMLT исключает вероятность невыплаты купонов по облигациям, допэмиссия не рассматривается.

ВИ.ру $VSEH СД рекомендовало дивиденды за 2025 год в размере 2 руб/акция (ДД 2,7%), ВОСА - 14 марта, отсечка - 25 марта

Позитив $POSI отгрузки по итогам 2025 года выросли на 45,2% г/г до 35 млрд руб (в 2024-м - 24,1 млрд).

Сегежа Групп $SGZH в 4 раза увеличила поставки своей продукции по СМП в Китай в 2025 году.

Лента $LENT объявляет о росте розничной выручки на 22,4% и LFL- продаж на 8,0% в 4 квартале 2025 года.

Мосбиржа $MOEX с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни.

• Лидеры: Русал $RUAL (+2,8%), Самолет $SMLT (+2,6%), Промомед $PRMD (+2,4%), Диасофт $DIAS (+1,6%).

• Аутсайдеры: ВИ.ру $VSEH (-3,6%), РусАгро $RAGR (-3,5%), РусГидро $HYDR (-2,9%), ЭсЭфАй $SFIN (-2,8%).

10.02.2026 — вторник

• $OZON Озон возобновление торгов фьючерсами ONH6 и ONM6.

• $LEAS Европлан операционные результаты за 2025 год

• $SBER Сбербанк отчёт по РСБУ за январь 2026 года

• $ETLN Эталон крайняя дата определения цены SPO (ориентир 46 руб.)

• Минфин — возможные аукционы ОФЗ по графику размещений.

