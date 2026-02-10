Для рынка акций неделя началась негативно. К чему готовиться инвестору
Основным негативным фактором выступили геополитические риски. В частности, Сергей Лавров отметил, что США отходят от своих же инициатив, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, и перспективы экономического взаимодействия выглядят туманно.
📍 На долговом рынке настроения также оставались сдержанными: Индекс ОФЗ потерял 0,1%, опустившись к 116 пунктам. Внимание в пятницу будет приковано к решению ЦБ по ставке, однако большинство аналитиков не ждут её смягчения.
С одной стороны, высокая инфляция и крепкая экономика говорят за то, чтобы оставить ставку на уровне 16%. С другой, замедление роста зарплат и денежной массы (М2) указывают на возможность ее снижения на 0,5 п.п., как и раньше. Если ЦБ все же сделает паузу в феврале, то из-за возможного замедления экономики в марте ему, возможно, придется снизить ставку резче, чтобы к концу первого квартала выйти на уровень 15%.
📍 Рынок сырья выступает поддержкой для инвесторов: Рост нефти марки Brent выше $69 за баррель и возвращение золота к отметкам выше $5000 за унцию связаны с сохраняющейся геополитической напряжённостью. Неудачные переговоры США и Ирана в Омане поддерживают риски эскалации на Ближнем Востоке, что усиливает спрос на сырьевые активы как на «убежище».
Иран выдвинул чёткое условие: снизим обогащение урана до 60%, если США полностью отменят санкции. Об этом заявил вице-президент Мохаммад Эслами. Также он отметил, что тема вывоза урана в другие страны на переговорах в Омане не поднималась.
📍 Новый пакет санкций ЕС нацелен на энергетический сектор: Планируется ограничить деятельность восьми российских НПЗ (в числе которых — Туапсе) и компании «Башнефть».
Параллельно Брюссель предлагает наказать посредников, через которые может идти обход ограничений: в черный список предлагают включить порт Кулеви (Грузия) и порт Каримун (Индонезия), обвинив их в транзите российских энергоносителей.
Текущая ситуация по индексу: цена удерживается в зоне поддержки 2710–2720, ключевой уровень — 2680. Сменить нисходящий тренд может катализатор в виде новости о дате следующих переговоров. В случае позитивного анонса можно ожидать рост к зоне сопротивления 2750–2760. В противном случае сценарий нисходящего движения останется актуальным.
📍 Из корпоративных новостей:
РусАгро $RAGR обвинение добавило основателю Мошковичу еще 2 статьи - в результате общая сумма ущерба достигла 86 млрд руб.
Самолет $SMLT исключает вероятность невыплаты купонов по облигациям, допэмиссия не рассматривается.
ВИ.ру $VSEH СД рекомендовало дивиденды за 2025 год в размере 2 руб/акция (ДД 2,7%), ВОСА - 14 марта, отсечка - 25 марта
Позитив $POSI отгрузки по итогам 2025 года выросли на 45,2% г/г до 35 млрд руб (в 2024-м - 24,1 млрд).
Сегежа Групп $SGZH в 4 раза увеличила поставки своей продукции по СМП в Китай в 2025 году.
Лента $LENT объявляет о росте розничной выручки на 22,4% и LFL- продаж на 8,0% в 4 квартале 2025 года.
Мосбиржа $MOEX с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни.
• Лидеры: Русал $RUAL (+2,8%), Самолет $SMLT (+2,6%), Промомед $PRMD (+2,4%), Диасофт $DIAS (+1,6%).
• Аутсайдеры: ВИ.ру $VSEH (-3,6%), РусАгро $RAGR (-3,5%), РусГидро $HYDR (-2,9%), ЭсЭфАй $SFIN (-2,8%).
10.02.2026 — вторник
• $OZON Озон возобновление торгов фьючерсами ONH6 и ONM6.
• $LEAS Европлан операционные результаты за 2025 год
• $SBER Сбербанк отчёт по РСБУ за январь 2026 года
• $ETLN Эталон крайняя дата определения цены SPO (ориентир 46 руб.)
• Минфин — возможные аукционы ОФЗ по графику размещений.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
'Не является инвестиционной рекомендацией
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию